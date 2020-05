Как сложилась судьба игроков Natus Vincere по World of Tanks

Было время, когда World of Tanks была не просто популярной онлайн-игрой, а полноценной киберспортивной дисциплиной. Как и в любой дисциплине, в «танках» были свои герои и легенды.

Самой доминирующей в World of Tanks командой стала Natus Vincere. Её первый состав собрался в августе 2012 года под названием The RED Rush. В июне 2013 года команда примкнула к организации Natus Vincere. За четыре года «танкисты» NAVI выиграли больше двух десятков турниров, заработав в общей сложности $800 тыс. Но в июне 2017 года организация была вынуждена закрыть состав из-за небольшого количества турниров по дисциплине.



Как оказалось позже, это решение было верным, так как спустя полгода разработчик объявил о заморозке киберспортивной части World of Tanks. Руководитель украинской организации признал этот состав самым стабильным за всю историю клуба. Мы решили проследить, как сложились судьбы чемпионов после того как киберспорт в World of Tanks официально умер.

Дмитрий LeBwa Палащенко

Статистика в World of Tanks:

67,11% винрейт

2 415 средний урон

13 192 личный рейтинг

Пожалуй, один из самых известных и титулованных игроков за всю историю игры. После ухода из Natus Vincere создал кланы КОРМ и КОРМ 2 для сильных игроков и бывших киберспортсменов.



Долгое время исполнял роль полевого командира в Natus Vincere. Дмитрий думал уйти из киберспорта ещё на пике популярности коллектива — после победного финала WGL 2016 года. Однако команда уговорила его остаться ещё на один сезон. После того как Natus Vincere закрыла подразделение, Дмитрий сконцентрировался на развитии собственных каналов в Twitch и YouTube.



На канал «Левши» подписано почти 700 тыс. человек. Он принимает активное участие во многих показательных матчах и игровых событиях. В прошедшем в феврале внутриигровом событии «Битва блогеров 2020» занял первое место с большим отрывом от ближайшего преследователя.

Олег Straik Романенков

Статистика в World of Tanks:

73,01% винрейт

3 281 средний урон

12 762 личный рейтинг

Этого парня из Смоленска должен знать каждый игрок в World of Tanks. Он берёт не харизмой и шутками, а прежде всего скиллом. В Natus Vincere ему доверяли самые ответственные позиции, так как его индивидуальный скилл позволял ему выходить победителем из самых сложных ситуаций.

После ухода из киберспорта занялся стримингом. Несмотря на небольшое количество подписчиков в сравнении с другими популярными блогерами (чуть больше 200 тыс. человек подписано на его канал на YouTube) — Straik сумел грамотно монетизировать свой скилл. Его рубрика «Танки на заказ» приносит ему немало денег. Зрители донатят ему за то, чтобы он просто покатался на их любимом танке. Учитывая, что стриминг — это основной доход Олега, все полученные деньги с канала и донатов он распределяет очень разумно, откладывая их на дом и автомобиль.

Максим Inspirer Мазеин

Статистика в World of Tanks:

71,15% винрейт

2 867 средний урон

12 571 личный рейтинг

Максим — ещё один игрок из бывшего состава Natus Vincere, который реализовал себя в стриминге после окончания карьеры киберспортсмена. Да, на его канал подписано ещё меньше человек, чем на канал «Страйка». Но это не мешает ему зарабатывать деньги с донатов, так как его смотрят преимущественно взрослые люди, уже реализовавшие себя в жизни.



Да и сам Inspirer уже далеко не молодой игрок. Когда он выигрывал свой первый гранд-финал WGL с командой NAVI, то ему было 30 лет. Сейчас Максиму уже 37. Как и в случае со «Страйком», на его канал приходят не за шутками и приколами, а за порцией скилла.

Кирилл Kirilloid Пономарёв

73,5% винрейт

2 608 средний урон

12 235 личный рейтинг

После ухода из киберспорта Kirilloid попробовал себя в стриминге. И вроде бы всё получалось, сформировалась своя аудитория преданных фанатов, но… сейчас канал Кирилла в YouTube недоступен. Его страничка во «ВКонтакте» также неактивна. И это очень странно, учитывая то, что Кирилл был душой команды. Он мог удачно пошутить, сбавить нерв и замять любой конфликт. Сейчас чаще всего его можно увидеть на каналах бывших партнёров по команде — «Страйка» или «Левши». Однако полностью отдавать себя танкам он не собирается. Иногда стримит на твиче разные игры, в основном «Сталкера» и какие-нибудь пошаговые стратегии типа XCOM.

Анатолий The Anatolich Бараков

Статистика в World of Tanks:

68,92% винрейт

3 088 средний урон

12 127 личный рейтинг

The Anatolich — один из немногих игроков, для которого киберспорт в World of Tanks не закончился даже после заморозки киберспортивной части. Анатолий до сих пор участвует во всех турнирных активностях, не забывая про свой собственный канал. И хотя на него подписано не так много человек, свою преданную аудиторию фанатов Толя смог сформировать.

Дмитрий SL1DE Фришман

Статистика в World of Tanks:

63,65% винрейт

2 220 средний урон

11 271 личный рейтинг

Дмитрий после закрытия киберспорта в World of Tanks выпал на некоторое время из медиапространства. Два года он не стримил, не заходил в танки, но в июле 2019 года вернулся. Постримил вместе с «Левшой», а потом вновь пропал. В последний раз он заходил в World of Tanks, если верить информации из его основного аккаунта, в конце января 2020 года.

Андрей Rhino Лесь

Как и в случае с Кириллом Kirilloid Пономарёвым, Андрей изредка появляется на каналах танковых блогеров. Если на стриме присутствует Kirilloid, то, можно сказать, стрим удался. Трансляции с участием Кирилла и Андрея получаются весёлыми — бывшие участники Natus Vincere знают толк в шутках.

Дмитрий de1uxe Репин

Статистика в World of Tanks:

66,64% винрейт

2 787 средний урон

11 682 личный рейтинг

Последний участник команды — Дмитрий de1uxe Репин — был сначала основным игроком команды, потом игроком ротации, а уже в конце жизни коллектива — её менеджером. Дмитрий легко мог всех собрать и организовать. Но когда танки ушли из киберспорта, то и он покинул их.



Чем он сейчас занимается? На одном из стримов Дмитрий сказал, что курирует российский спорт на позиции чиновника. И это не шутка! Во всяком случае, его точная должность неизвестна. В его последней записи во «ВКонтакте» говорится то же самое. «Обычно из работяг переходят в стримеры. С вашим покорным слугой получилось ровно наоборот. Буду пахать на ниве российского спорта», — именно такими словами Дмитрий закрыл для себя World of Tanks в декабре 2018 года.