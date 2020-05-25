Детективное расследование: турнир по Starcraft, выигрышные ставки на который не выплатят

Ведущий, шоумен и аналитик Степан Шульга провёл расследование и выяснил, что один из турниров, организованный отечественным стримером, ввёл в заблуждение букмекеров.



Речь идёт про турнир AMD eQuarantine Cup, на который заявились известные корейские игроки по StarCraft. У Степана возникли вопросы к людям, которые готовили этот турнир. Как выяснилось, за организацию турнира отвечал один человек — журналист, стример и комментатор Владислав kabyraGe Перчик. В сообществе известен как совершенно чистый и уважаемый человек.

Степан Шульга

Степан заметил, что ссылка на партнёра турнира некликабельна. Он выяснил, что спонсором турнира является некий магазин в Малайзии, который, судя по поисковым системам, закрыт навсегда. Ещё Степан заметил, что в названии есть AMD, но логотипов известного производителя процессоров нет. В свою очередь, турнир транслировался на одном из каналов Starladder.



Далее он обратил внимание на ставки, которые принимались на этот турнир: «Наш fair play отдел нашёл потрясающую девочку, у которой всех ставок немного (около 12 в общей массе и ставки эти даже не на киберспорт) — и тут у неё заезжает экспресс с коэффициентом 420 (!) с точными прогнозами на исходы 10 событий, и все события из этого турнира. Ставки были на исходы типа победа одного из игроков. Далее находятся ещё товарищи, все имеют сомнительную историю счетов, но уверенное (я бы сказал потрясающее) знание игры StarCraft, особенно корейской сцены! Круто, да? Идём в общий чат с нашими коллегами и находим… да, неожиданные экспрессы в истории ставок их компаний в том числе», — отметил Степан.



Как оказалось далее, турнир стримили по реплеям, но букмекеры подумали, что матчи транслируются в прямом эфире: «Стрим сделан аккуратно. Нет нигде лобби, записан, как LIVE с кнопкой rewind», — заметил Степан. Он решил поискать информацию про турнир, но ничего не нашёл — ни твиттера, ни релизов, ни анонсов. Даже стримов на корейском не было. Единственной страницей турнира являлась Ликивипедия. Представители сайта быстро отстранились, сказав, что являются площадкой для донесения информации. Страница же турнира на «Ликвипедии» была создана, поддерживалась и правилась одним человеком.

Владислав kabyraGe Перчик

Степан пообщался с представителями других букмекерских контор, открывших ставки на этот турнир. И они ТОЧНО не выплатят подозрительные выигрыши. Один вопрос: как так получилось, что букмекеры начали принимать ставки на события, которые завершились.



Под оригинальным постом Степана в Facebook разыгрались нешуточные страсти. Владислав kabyraGe Перчик рассказал, что заранее подготовил реплеи и прокомментировал их для корейцев на AfreecaTV. Это было связано с тем, что стрим с AfreecaTV в России можно стабильно смотреть только на 3500 kbit/sec. При этом стримеру для YouTube нужно 6500. Следовательно он должен был кодировать два отдельных потока, а его компьютер плохо справлялся с такой задачей.

При этом Владислав выдал стрим реплеев за LIVE. Как он объяснил, зрителям интереснее, когда трансляция выглядит как лайв. Но после того как групповой этап вызвал столько паники, он решил постримить плей-офф спокойно по реплеям. По словам Владислава, стримить матчи по реплеям — распространённая практика для большинства мелких турниров по StarCraft.



Далее Владислав объяснил, что канал, с которого он стримил этот турнир, называется Starladder, потому что площадка уже полгода не может переименовать его обратно в /korea20. По словам комментатора, он стримит на этом канале турниры с участием корейских киберспортсменов уже на протяжении многих лет, и новый канал создавать не планирует.



Как мы видим ситуацию со стороны: турнир был действительно сыгран, в нём принимали участие реальные про-игроки из Кореи, Владислав kabyraGe Перчик стримил матчи по реплеям, но кто-то из букмекеров, не разобравшись в ситуации, открыл линии на матчи, которые были уже сыграны ранее. Это привело к странным выигрышным экспрессам. Как заявил организатор, если вы хотите давать ставки на эти матчи — это ваше личное дело. Да, организатор не несёт за них ответственности, но хотя бы должен предупреждать, что матчи транслируются в записи.