Абузы, гильдия и боковая лавка. Пять советов, как прокачать уровень Battle Pass без доната

25 мая разработчики Dota 2 добавили в игру новую версию Battle Pass. Хотя ежегодный ивент приурочен к турниру The International, который по понятным причинам был перенесён, оставлять игроков совсем без праздника Valve не решилась. И выпустила реально классный боевой пропуск.

В Dota 2 появились мини-игры, футбол и порталы. Новый Battle Pass впечатляет Anti-Mage стал девушкой, а Wraith King вернул свой прежний облик.

Но есть в пёстром Battle Pass с кучей наград и ложка дёгтя. Игроки по опыту прошлых лет знают – выбить самые крутые плюшки не так просто. Новый образ для Pudge открывается на 255 уровне боевого пропуска, а аркана на Queen of Pain будет доступна лишь достигшим 445 уровня.

Повышение уровня потребует много времени и даже дополнительных вложений, поэтому мы решили поделиться с вами небольшими советами, которые помогут грамотно прокачать Battle Pass 2020 с первого уровня. Особенно, если тратиться на покупку дополнительных уровней вы не хотите.

Играйте с друзьями

Во-первых, это весело. Во-вторых, в компании выполнять задания и квесты банально легче. Многие способы получения очков завязаны на коммуникации игроков, и будет удобнее попросить о помощи друзей, чем неизвестных тиммейтов из паблика.



Это, в том числе, касается заказов на убийство. Предлагайте друг другу зарабатывать дополнительные уровни на саппортах: в обычной игре вам наверняка будут давать заказы на керри, которых убить намного труднее. Ещё можно обмениваться очками за «типы» перед матчем, давать друг другу «пять» и абузить другие квесты.



Друзья помогут набрать необходимое количество ресурсов или очков, чтобы закончить квест. Или подберут грамотный пик под героя, которым вам очень нужно победить для задания в Катакомбах. Что до игр в паблике, там каждый второй уже проходит свой квест, из-за чего страдает командное взаимодействие. Конфликты интересов происходят постоянно, и выиграть становится труднее.

Найдите хорошую гильдию

Нововведение от Valve может принести достаточное количество очков Battle Pass и других бонусов. Однако в лучшем положении окажутся те сообщества, в которых все 50 игроков (максимум членов в гильдии) постоянно помогают друг другу и выполняют задания.



Увеличить уровень гильдии почти нереально, если вы просто закинете туда десяток знакомых без Battle Pass, которые заходят в Dota 2 не чаще раза в месяц. А ведь достижения сообщества напрямую влияют на количество очков Battle Pass за испытания. Плюс за левел-ап гильдии иногда дают неплохие бонусы (например, лишние фишки для ставок).



Если вы намерены прокачивать компендиум на максимум, то поищите единомышленников на форумах или чатах, чтобы собрать боевую гильдию. К тому же в будущем игроков наверняка будут ждать новые фишки для этой функции, которые смогут принести больше приятных сюрпризов.

Обратите внимание на боковую лавку

Напрямую на прокачку Battle Pass эта мини-игра не влияет, но может открыть для вас пару дополнительных подарков. До заветной Арканы (35 синих самоцветов) добраться с 1 уровня почти невозможно, но почему бы не попробовать выбить хотя бы лишний Immortal-сундук?



Ещё одна небольшая фишка связана с билетом состязания, который можно купить всего за 100 кристаллов. Он даёт пропуск в ежедневный ивент, где нужно выиграть три игры из четырёх – и получаете 1,5 уровня и ещё 200 очков боковой лавки, которые помогут заработать на новый тикет. Однако такой способ фарма зависит и от скилла в игре, и от удачи.



Чтобы добраться до наград, рекомендуем ознакомиться с системой Dota Underlords – механику выпадения взяли оттуда. Собирать трёхзвёздочных юнитов намного выгоднее, чем продавать начальных. А герои пятого уровня, особенно Techies, хоть и попадаются реже, дадут вам очень много кристаллов. Главное, чтобы для сборки хватило очков боковой лавки.

Внимательно следите за квестами

В списке достижений всегда были необычные пункты, для выполнения которых недостаточно просто хорошо играть. Одни предлагают зарабатывать очки в викторине, другие – давать «пять», хвалить игроков или участвовать в других активностях. Самые трудные растягиваются на недели (например, 13 раз проголосовать за новую аркану), так что не стоит забывать о таких мелочах.



Особенно отмечаем (пусть уже упоминали это выше) и то, что ставить выполнение очередного задания выше интересов команды неправильно. Важно понимать, когда выполнение квеста не помешает добиться победы в игре. Иначе вы испортите настроение другим и сами потеряете время, раз за разом проигрывая на Doom или Spirit Breaker.

Проверяйте абузы и баги

В Valve, без сомнения, работают прекрасные разработчики. Но каждый год игроки находят новые варианты заработать лишние очки или получить дополнительные награды не тем способом, который предполагали авторы Battle Pass. За три дня таких уже обнаружили десятки, хотя большинство из них быстро фиксят.



Но не все. К примеру, вчера пользователи обнаружили прекрасный сайт, который позволяет найти сыгранный матч по пику героев. Именно результат неизвестной игры по выбранным героям предлагает угадать Valve в разделе Прогнозы сообщества. Нафармить серию правильных ответов достаточно легко – нужно лишь скопировать предложенный в Battle Pass пик на OpenDota и узнать, чем на самом деле закончился матч.

Увы, но даже использование этих советов и ежедневная прокачка Battle Pass не поможет вам получить все награды с 1 уровня. Проведённые игроками расчёты показывают, что даже в самом лучшем случае вы сможете достичь 150-200 уровня боевого пропуска – это несколько сундуков, ландшафт и другие мини-бонусы.



Приходится признать, что, если вы фанат Windranger (575 уровень) или хотите увидеть женскую версию Anti-Mage (305 уровень), придётся докупать уровни. Однако не советуем с этим спешить – пока хватит лишь Battle Pass 100-го уровня. Лучше пытайтесь прокачать его самостоятельно, тем более что на поздних уровнях это сделать чуть проще.



Выбрасывать больше 18 000 рублей (именно столько нужно, чтобы сразу получить 575 уровень, дающий почти все топовые награды) одним махом не стоит. Пока неизвестно, сколько можно будет получить за Летнее событие и дополнительные ивенты. Кроме того, через несколько недель Valve традиционно сообщит о скидках. Это позволит хоть немного сэкономить.