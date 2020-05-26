В Dota 2 появились мини-игры, футбол и порталы. Новый Battle Pass впечатляет

В ночь с 25 на 26 мая мск разработчики Dota 2 добавили в игру Battle Pass – ежегодный боевой пропуск с различными бонусами для игроков, обычно посвященный чемпионату мира The International. В этом году турнир пришлось перенести на неопределённый срок, но внутриигровой ивент было решено оставить. Как выяснилось, это позволило Valve вложить в компендиум намного больше сил, чем в прошлые версии.

Вышел Боевой пропуск 2020 по Dota 2

Основной принцип боевого пропуска остался неизменным. Приобретая Battle Pass, игрок получает лишь начальные бонусы, но со временем сможет повысить свой уровень – можно потратить ещё немного денег, а можно выполнять различные задания. Чем выше уровень, тем, соответственно, интереснее награды.

Прежде всего обращает на себя внимание огромное количество контента – в этом году владельцам Battle Pass точно будет чем занять себя в игре. Например, Заказ на убийство – новый квест, который игроки будут давать друг другу во время игр. Чтобы получить бонусы для своего Battle Pass, нужно будет по указке тиммейта уничтожить конкретного персонажа из команды противника за определённое время.

Фэнтези-лиге и ставкам на матчи The International в этот раз нашли достаточно оригинальную замену. Каждый день разработчики будут показывать владельцам боевого пропуска исходные данные из случайной игры: персонажей и расстановку по линиям, данные о мастерстве участников матча. Серия удачных прогнозов принесёт очки для Battle Pass.

Боевой пропуск (Battle Pass 2020) Dota 2: сколько стоит и как купить

В качестве одной из главных новинок разработчики заявляют систему гильдий: видимо, это одна из тех фишек, которую Valve тестирует на покупателях боевого пропуска, а к осени открывает её для всех игроков. Пока гильдия позволяет собирать сообщество для совместных матчей, однако в интересах разработчиков сделать этот инструмент удобным для повседневного использования.

Есть и новинки, абсолютно не связанные с прокачкой Battle Pass. Например, мини-игры во время паузы – их ввести в Dota 2 просили очень давно. Те, кто купит боевой пропуск, также смогут опробовать новые аналитические фишки – такие как таймер отвода, таблица источников золота или сводка исходящего урона.

Основной ивент, как и ожидалось, добавят в игру позже (обычно это происходит в середине лета). Пока разработчики лишь намекнули, что в новый режим можно будет поиграть вчетвером, вступив в полный опасностей загадочный лабиринт. Надо признать, что последние ивенты у Valve вышли неудачными. Может, в этом году будет иначе?

Никуда не делись и старые фишки, которые полюбились игрокам. Например, катакомбы. Лишь выигрывая матч на заданном персонаже, вы открываете путь к награде или очередному испытанию. Только на этот раз после прохождения карты игроки смогут открыть дополнительный лабиринт с новыми квестами.

Сюда же можно отнести и ставки на матч, и голосование за аркану, и возможность заработать в два раза больше очков за победу в рейтинговой игре. Более половины фишек с прошлогоднего Battle Pass перекочевали в новый, при этом некоторые получили обновления и дополнения.

Впрочем, главным элементом остаются награды для игроков, и тут Valve явно поработали на славу. Многим явно полюбился стиль малютки-Invoker из прошлогоднего Battle Pass, поэтому в новый боевой пропуск будут добавлены новые личности сразу для двух персонажей. Pudge станет плюшевой игрушкой, а Anti-Mage и вовсе поменяет пол. Девушка напоминает персонажа из League of Legends, но выглядит она просто шикарно.

Battle Pass 2020 (Боевой пропуск) по Dota 2: новые модели героев Anti-Mage и Pudge

Будто этого было мало, разработчики Dota 2 добавили ещё три новых предмета качества Arcana. Особенно должны порадоваться игроки со стажем: Valve вернули старую модель Wraith King, которая была заменена вместе с именем персонажа несколько лет назад – тогда это связывали с авторскими правами Blizzard.

Особую модель, а также новые анимации получили также Queen of Pain и Windranger. Правда, часть всей этой красоты разработчики показали лишь в виде артов – они будут выпущены немного позже. Пока же у игроков есть время, чтобы апнуть столь высокие (445 и 575) уровни, позволяющие получить данные предметы.

Награды в Боевом пропуске Dota 2: арканы на Windranger, Queen of Pain и Wraith King

Любителей Dota 2 порадовали и ожившие строения. Получив 200 уровень Battle Pass, пользователи смогут открыть новые анимированные модели башен, которые принимают форму змеи и будут стрелять огнём изо рта. Выглядит впечатляюще.

Игроки давно привыкли к так называемым расходникам. Такие предметы не влияют на геймплей, но способны развлечь игроков в ожидании стартового сигнала или во время стадии лайнинга. Теперь Valve вывели это на новый уровень: от нечего делать персонажи во время игры смогут сыграть в футбол или в «горячую картошку». Или открыть портал и получить небольшой подарок.

Впрочем, и это ещё далеко не всё. Три сокровищницы с редкими Immortal-предметами, специальные курьер, вард и ландшафт для карты, музыка от Гаррета Кокера, насмешки, анимации – список можно продолжать долго. Надо признать: хоть игроки и лишились ежегодного праздника под названием The International, Valve сделала всё, чтобы летом было некогда скучать.