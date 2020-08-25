«Бамблби» Антона Логвинова и «Ламбы» Dr. Disrespect. Тачки игровых стримеров и блогеров

Стриминг — молодая, но уже состоявшаяся индустрия, которая за кратчайшие сроки смогла вырасти в одну из самых привлекательных сфер. Как правило, если игрок не может достичь высот в киберспорте, то он пробует себя в стриминге. Оглянитесь вокруг и посмотрите, наверняка кто-то из ваших знакомых пытался стать стримером или блогером. Ведь это одна из самых желанных работ в мире. Вы просыпаетесь, вам никуда не нужно спешить, вы переделываете свои дела, включаете поток в удобное для вас время и начинаете собирать донаты. Звучит красиво, но на деле не всё так просто. Нужно быть чем-то интересным публике, уметь красиво себя преподносить и обладать харизмой. У таких звёздных игровых стримеров, как Dr. Disrespect, Ninja или Tfue это получилось сделать. Благодаря славе и рекламным контрактам эти стримеры могут позволить себе дорогие покупки — эксклюзивные машины и сверхбыстрые спорткары. Мы решили посмотреть, какие тачки предпочитают звёзды современности.

Dr. Disrespect тащится от Lamborghini

Один из самых харизматичных американских стримеров Гай Dr Disrespect Бэйм был навсегда заблокирован на твиче. Но стример не стал долго расстраиваться и очень быстро катапультировался в YouTube. Только вдумайтесь: за первый стрим на новой платформе Док собрал свыше $ 400 тыс. с донатов, даже не появившись в эфире. Больше 300 тыс. человек в течение двух часов просто слушали треки в стиле 80-х и смотрели на анимированное изображение Lamborghini с логотипом стримера, припаркованного на заброшенной заправке.

Автомобиль итальянской компании Lamborghini появился на стриме неслучайно. Док неоднократно признавался в своей любви к этой марке машин. Даже поговаривают, что Гай владеет несколькими автомобилями Lamborghini — Gallardo, Aventador и Diablo, хотя это и неточно. Впрочем, с его доходами мы бы этому совсем не удивились. Тем более что Док любит роскошь и стиль. На все значимые для себя события он приезжает как раз на Lamborghini. Фанаты утверждают, что он рассекает на арендованных автомобилях, но кто его знает.

Посмотреть видео можно на канале DrDisRespect в YouTube.

Больше Lamborghini Док, конечно же, любит свою жену. В феврале 2018 года стример подарил ей на День всех влюблённых Porsche Cayenne S, стоимость которой составляла на тот момент $ 83 тыс.

Тёрнер Tfue Тенни приобрёл Tesla, потому что ему ответил Маск

Популярный стример по Fortnite Тёрнер Tfue Тенни стал фанатом американской компании Tesla по нелепой случайности. Стример обратился к Илону Маску в «Твиттере» с необычной просьбой, чтобы тот помог ему сделать интернет получше. И Маск ответил ему согласием. Тёрнер не ожидал, что известный бизнесмен и изобретатель обратит внимание на столь смешной вопрос, поэтому пообещал Маску приобрести автомобиль Tesla в знак благодарности за ответ. И обещание своё сдержал — спустя год он стал обладателем автомобиля Tesla Model X за $ 140 тыс. (более 10 млн рублей). А ещё приобрёл Tesla Model 3 своей маме. Кстати, с интернетом Маск ему так и не помог.

Посмотреть видео можно на канале Tfue в YouTube.

Автомобили Tesla есть ещё у нескольких стримеров — в частности, у Тайлера Ninja Блевинса и Феликса xQc Ленгьеля

Автомобили Илона Маска очень полюбились стримерам. Помимо Тёрнера Tesla приобрели ещё два популярных стримера — Ninja и xQc. Какую именно модель взял Ninja, неизвестно. Он просто написал в «Твиттере», что продал свою первую машину и взял Tesla. А вот Феликс остановился на Tesla Model 3, которая обошлась ему в $ 53 тыс. Правда, есть в этой истории одна загвоздка. Дело в том, что у Феликса до сих пор нет прав. Он просто купил её и поставил в гараж до лучших времён.

Российский игровой блогер Антон Логвинов владеет Chevrolet Camaro SS

В марте 2018 года российский игровой обозреватель и блогер Антон Логвинов, отвечая на вопросы подписчиков, заявил, что зарабатывает, как официант из Бруклина. Но вряд ли официант из Бруклина может позволить себе Chevrolet Camaro SS. А Антон может. У него непростой «камарик», а в кузове кабриолет, да ещё и в раскраске «Бамблби» из фильма «Трансформеры».

Фото: https://www.instagram.com/alexir2renkov/

Изначально блогер приобрёл этот автомобиль в белом кузове, но угодил на нём в аварию. Машине серьёзно досталось, пришлось перекрашивать 14 деталей, а сам Антон получил сотрясение мозга. Блогеру посоветовали изменить цвет машины. И тогда он решил преобразить её в автобота-разведчика жёлтого цвета — «Бамблби». Получилось сочно, ярко и стильно. Это тот случай, когда машина выглядит прекрасно и в снег, и в дождь, и в слякоть.

Посмотреть видео можно на канале Антона Логвинова в YouTube.

Джаред summit1g Лазар — фанат Nissan GTR

Один из самых ярких представителей Twitch Джаред summit1g Лазар (на его канал на твиче подписано более 5 млн человек) является ярым фанатом Nissan. Джаред в настоящее время ездит на олдскульном Nissan Skyline GTR R32. До этого у него были различные версии обычных GTR и Nissan Nismo за $ 149 тыс. Однако он решил вернуться к классике. Фото его предыдущей тачки:

Nissan GT-R NISMO Фото: https://www.instagram.com/realsummit1g

Известно, что Skyline Джаред приобрёл на аукционе. Однако точная стоимость его машины неизвестна. Классический R32 у интернет-дилеров можно приобрести за 25-70 тысяч долларов.

BMW M4 Convertible с рисунком стримерши Pokimane

Иман Pokimane Анис посетила Twitchcon 2019 на BMW M4 Convertible. Самая популярная стримерша планеты (у девушки более 5 млн подписчиков) нанесла на авто собственный ник и рисунок в стиле аниме. Фанаты её художество не оценили. «Самая уродливая машина, которую я когда-либо видел», — написал один из них.

LIRIK тоже предпочитает BMW

Американский стример Сакиб LIRIK Захид (2,6 млн подписчиков на Twitch) долгое время катался на Audi A4, планировал поменять её на Tesla, но в итоге взял BMW M3 2017 года выпуска. Никакого пафоса и наигранных понтов — его BMW смотрится просто, но со вкусом.

Syndicate любит быстрые и громкие автомобили. В начале этого года он купил себе Mercedes AMG GTR

Британский стример Том Syndicate Кассел, у которого на твиче чуть больше 3 млн подписчиков, наоборот, не любит скромные и простые машины, а предпочитает громкие и быстрые тачки. У него был Jaguar, а в начале 2020 года Том приобрёл Mercedes AMG GTR 2017 года выпуска за $ 160 тыс.

Посмотреть видео можно на канале Life of Tom в YouTube.

Он открыл свой канал на YouTube, который был изначально построен на контенте по Halo и Modern Warfare 2, в сентябре 2010 года. Кессел бросил обучение в университете, чтобы сосредоточиться на продвижении канала. Ему даже пришлось некоторое время работать в McDonald's.

Отполированная до блеска Tesla Dr. Lupo

Как это неудивительно, но ещё один популярный стример любит Tesla. Американский стример Бенджамин Dr. Lupo Лупо с 4 млн подписчиков на Twitch примкнул к любителям Маска одним из первых среди стримеров. Приобретя Tesla Model S в мае 2018 года за $ 120 тыс., спустя больше года эксплуатации стример отдал автомобиль в тюнинг-центр. И вот что получилось на выходе:

Как там говорят: автомобиль — это средство передвижения, а не роскошь? Но в случае со стримерами это предложение не имеет никакой силы. Хотя по сравнению со звёздами эстрады и кино большинство блогеров и стримеров вместо дорогих и пафосных спорткаров предпочитают электромобили Tesla. За эти машины говорит (не реклама) огромнейший запас хода, разгон и максимальная скорость по сравнению с бензиновыми вариантами, современный дизайн, комфортность и удобные габариты, а также возможность подзарядить свой автомобиль за гораздо меньшие деньги. Зато при всех своих великолепных качествах они довольно плохи с точки зрения надёжности и удобства обслуживания. Но это, как говорится, уже совсем другая история.