Топовая видеокарта будет стоить больше 100 тыс. рублей. NVIDIA анонсировала 3000-серию

1 сентября NVIDIA официально анонсировала 3000-серию видеокарт RTX, которые основаны на новой архитектуре Ampere. Компания представила три старшие видеокарты линейки — RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Все они будут доступны в конфигурации Founders Edition, с радикально новой конструкцией двустороннего вентилятора. NVIDIA утверждает, что новые видеокарты будут в 2 раза мощнее и в 1,9 раз энергоэффективнее 2000-й линейки видеокарт. Вот что вам нужно знать о них.

Все три видеокарты обладают невероятной мощностью, но топовая видеокарта GeForce RTX 3090 выделяется на фоне остальных своих собратьев. Как утверждает разработчик, карточка способна запускать игры в разрешении 8К, да ещё и при 60 кадрах. И это с помощью сглаживания DLSS. Напомним, что эта технология была доступна ещё на 2000-й линейке видеокарт. Она позволяет избавиться от «лесенок» без большой потери производительности. Даже видеокарта уровня RTX 2080 Ti выдавала чуть больше 60 FPS при 4К разрешении в большинстве современных игр. А тут 8К и 60 кадров. Если это правда, то это просто поразительный уровень!

Технические характеристики новых видеокарт

RTX 3090 будет иметь 24 Гб видеопамяти типа GDDR6X. Благодаря трёхслотовому кулеру и, так называемой паровой камере, карточка будет на 30 градусов холоднее, чем TITAN RTX, обеспечивая при этом на 50 процентов больше производительности.

Характеристики RTX 3090:



Количество ядер CUDA: 10496

Видеопамять: 24 ГБ GDDR6X

Шина памяти: 384 бит

Рекомендуемая мощность блока питания: 750 Вт



RTX 3080 призвана заменить RTX 2080 и RTX 2080 Super в сегменте высококлассных видеокарт до 70 000 рублей. Видеокарта будет поставляться с 10 Гб видеопамяти типа GDDR6X с пропускной способностью 19 Гбит / с. Разработчик утверждает, что RTX 3080 будет работать вдвое шустрее, чем RTX 2080 Ti. Компания обещает увеличение скорости трассировки лучей. По словам NVIDIA, карта будет выдавать больше 60 кадров при 4К разрешении в большинстве игр с включённой трассировкой лучей. Только компания не уточнила: карта достигает такого результата при включённом DLSS или выключенным.

Характеристики RTX 3080:



Количество ядер CUDA: 8704

Видеопамять: 10 ГБ GDDR6X

Шина памяти: 320 бит

Рекомендуемая мощность блока питания: 750 Вт

Видео можно посмотреть на YouTube-канал NVIDIA GeForce.

RTX 3070 должна быть самой популярной картой из трёх. Она будет иметь 8 Гб видеопамяти типа GDDR6. По сравнению с предыдущей RTX 2070 (не Super) вы получите в среднем прирост частоты кадров на 60 процентов. Карта должна быть хорошим и, что самое главное, доступным вариантом для разрешения 4К. Однако на этой карте не будет двух вентиляторов с обеих сторон, как на RTX 3090 и RTX 3080. Благодаря новой конструкции, карты будут в три раза тише и на 30 процентов холоднее, чем карты предыдущего поколения. В этом плане RTX 3070 ничем не будет отличаться от карт 2000-й серии. Тем не менее, если производительность будет на должном уровне, не думаем, что геймерам это будет так важно.

Характеристики RTX 3070:



Количество ядер CUDA: 5888

Видеопамять: 8 ГБ GDDR6

Шина памяти: 256 бит

Рекомендуемая мощность блока питания: 650 Вт



Чтобы представить все эти цифры в перспективе, NVIDIA продемонстрировала уровень видеокарт нового и прошлых поколений на этом графике. Впрочем, графики это одно, а как будет на деле нам только предстоит узнать. NVIDIA любит преувеличивать реальную производительность своих видеокарт, так что мы относились бы к ним с осторожностью.

В пресс-релизе NVIDIA также говорится о новых потоковых мультипроцессорах, RT-ядрах второго поколения и тензорных ядрах третьего поколения, но для простого обывателя этот набор слов вряд ли скажет о многом. А вот на NVIDIA RTX IO мы остановимся подробнее. Если говорить простым языком, то эта технология обеспечит быструю загрузку и распаковку игровых ресурсов с помощью графического процессора, повысив производительность ввода / вывода до 100 раз по сравнению с жёсткими дисками и традиционными API хранилищ. Это должно обеспечить более высокую частоту кадров, а также почти мгновенную загрузку игры.

Ещё все три карты будут поддерживать PCI Express 4.0 и HDMI 2.1, а при помощи приложения Nvidia Shadowplay вы сможете записывать кадры игрового процесса в разрешении 8К.

Цены на видеокарты 3000-й серии

Самое главное, что волнует геймеров — вопрос цены. Хотелось бы сказать, что новые видеокарты будут доступны большинству игроков, но это не так. Впрочем, эти слова применимы ко всем старшим видеокартам, только появляющимся на рынке. Как заметило большинство геймеров, ценник вышел адекватным только на 3070. Чтобы заполучить себе референсную RTX 3090, готовьтесь отдать $ 1 500. С учётом НДС цена на видеокарту в России будет начинаться со 136 990 рублей. RTX 3080 эталонного дизайна будет продаваться за $ 700. В России её можно будет купить за 63 490 рублей. Стоимость референсной RTX 3070 составляет $ 499. В нашей стране её можно будет приобрести за 45 490 рублей. Заметим, что версии Founders Edition стоят обычно дороже видеокарт от сторонних производителей, так что учитывайте это при формировании бюджета.

Дата выхода RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090

Видеокарты будут выходить в шахматном порядке. RTX 3080 будет выпущена 17 сентября. RTX 3090 выйдет 24 сентября, а RTX 3070 появится на прилавках позже всех — где-то в октябре. NVIDIA не указала точную дату выпуска RTX 3070 во время своей презентации.