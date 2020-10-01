5 ключевых отличий ремейка Mafia от оригинала

25 сентября до релиза добралась обновленная «Мафия». История Томми Анджело возродилась из пепла и предстала перед нами в новой оболочке. Студия Hangar 13 довольно бережна перенесла в ремейк Mafia: The City of Lost Heaven все ключевые особенности игры вроде структуры миссий и атмосферы, но в некоторых местах позволила себе определенные вольности. О них и поговорим.

Обзор ремейка Mafia: всё ещё лучшая игра про гангстеров Культовые персонажи заиграли новыми красками.

Ремейк похож на голливудский фильм

Оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven с самого начала подкупала своим подходом к геймплею и подаче истории. Она показывала жестокий и реалистичный мир гангстеров, в котором копы могут сцапать вас за превышение скорости, а любая очередь из автомата будет фатальной. Даже подход к заданиям напоминал реальную жизнь — мистер Сальери не доверял Томми важные дела, пока тот не докажет свою пригодность.



Ремейк сохранил большую часть из этих качеств, но всё же сделал ставку на развлечение и динамику. Противников на локациях стало в разы больше, взрывается всё вокруг чаще, а здоровье главного героя совсем чуть-чуть, но восстанавливается автоматически. При этом авторы в какой-то момент разгулялись на полную катушку. В конце миссии на ферме за главными героями выезжает огромный конвой копов во главе с бронированным фургоном, а эпизод с убийством Морелло оборачивается погоней за падающим самолетом.



И нельзя сказать, что эти изменения плохо повлияли на «Мафию», вовсе нет. Они сделали её гораздо удобнее и дружелюбнее. И только благодаря им современное поколение геймеров сможет познакомиться с уникальным сюжетом оригинальной «Мафии».

Сюжетные сцены серьезно расширились

И если уж авторы позволили себе вольности в геймплее, то почему бы не сделать то же самое в сюжете? Нет, Hangar 13 не испортила культовую историю и не исказила её. Но она серьёзно дополнила сюжет дополнительными штрихами, из-за чего он стал более связным и логичным.



Особенно хорошо сценаристам удалась проработка персонажей. Меня очень обрадовало, что Сара превратилась в полноценную героиню и чаще появляется в сюжете. Теперь она по-настоящему важная личность, которая мотивирует Томми и всегда находится рядом с ним. Очень порадовали расширенные сюжетные вставки с Полли и Сэмом — первыми друзьями Анджело из криминального мира. Они шутят, острят, постоянно подкалывают друг друга. За этим просто по кайфу наблюдать.

Перестрелки стали более аркадными

В оригинальной «Мафии» каждая стычка с противниками была невероятно тяжелой. Оружие вело себя непредсказуемо, отдача была просто дикой, а оппоненты орудовали пушками в разы лучше игрока. И не стоит забывать, что никакой системы укрытий в оригинальной игре не было — приходилось стоять перед углом и лишь иногда высовываться, чтобы поставить кому-нибудь хэдшот и быстро прятаться назад. А уж если оказаться перед противником, у которого в руках дробовик, то можно смело загружать ближайшее сохранение.



В ремейке перестрелки стали более аркадными и простыми. Теперь Томми может прилипнуть к любому укрытию и даже вести стрельбу вслепую. Но с шутерной частью в Mafia: Definitive Edition всё далеко не так гладко, как кажется. Впечатления портит общий тупизм противников и их модель поведения. Например, если враждебный гангстер открыл по Томми огонь, то даже ответные выстрелы не заставят его снять палец с гашетки.

Поездки на тачках вызывают эйфорию

Езда на автомобилях — одна из важнейших (если не самая важная) частей в Mafia. Всё-таки Томми изначально приняли в мафию именно за его навыки вождения, ведь он работал обычным бомбилой. В оригинальной игре ездить было нереально трудно, поскольку у каждой машины был собственный характер: разгон нужно было контролировать, а в повороты входить аккуратно.



В Mafia: Definitive Edition езда на транспорте стала в разы приятнее ввиду новой физической модели. Автомобили всё также заносит на поворотах, но ездить на них — одно сплошное удовольствие.

Режим прогулки

В оригинальной «Мафии» было два свободных режима: «Прогулка» и «Большая прогулка». В первом игрок мог «настроить» Лост Хэвен под себя — отрегулировать трафик, уменьшить или увеличить количество полицейских, подобрать автомобиль и даже поменять погодные эффекты и другие штуки. После этого игра запускалась в свободном режиме, а пользователю предлагалось несколько дополнительных заданий на выбор: развоз пассажиров, убийство мафиози или уничтожение автомобилей. Формально говоря, игра превращалась в этакую GTA.

Во втором режиме пользователь также мог свободно перемещаться по городу, но основной целью были дополнительные задания. Очень необычные дополнительные задания: разбомбить мост с помощью дирижабля, поймать морское чудовище или выследить человека-невидимку.



В ремейке тоже есть режим «Прогулка», но в нём пока что не нашлось никаких мистических миссий. Единственное, что предлагают разработчики — свободное исследование Лост Хэвена и поиск пасхалок.



***



Как я уже выразился в своем обзоре, Mafia: Definitive Edition заслужила ваше время и деньги. Это тот самый случай, когда минусы вроде странной системы стрельбы отходят на второй план. Какая ещё игра расскажет вам крутую историю про обычного таксиста, который оказался не в том месте и не в то время?