Какой вышла FIFA 21. Прекрасный патч для прошлогодней версии

Вот мы и дождались новой версии футбольного симулятора от Electronic Arts. Как многие и предполагали, революции в мире спортивных игр вновь не произошло – во многих аспектах FIFA 21 ничем не отличается от предшественницы. Вместе с тем стоит отметить, что в новой версии появилось несколько интересных деталей.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Незаметные штрихи к спорному геймплею

На первый взгляд какие-то обновления заметить трудно. Возвращаясь к игре в FIFA после долгого перерыва, отмечаем – вести своих футболистов к победе стало чуть приятнее. Этому способствуют новинки от Electronic Arts: система Creative Runs позволяет двигаться по полю без мяча, дриблинг стал легче и вариативнее, а управляемые компьютером партнёры – чуть умнее.



На бумаге и тизер-роликах выглядит здорово, но в реальном матче эти элементы уходят на задний план. В остальном же это FIFA 20 (кто-то даже скажет – FIFA 17). Всё те же скрипты и баги, не имеющий ничего общего с реальным топорный футбол и гандикап для отстающей команды. Играть в такое может быть интересно, но быстро наскучит. Вероятно, ещё быстрее, чем в прошлый раз.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

«Все жалуются на сломанность игры, на её скрипты, которые помогают то одному, то другому игроку, на качество серверов. Отчего страдает отклик в матче и непосредственно ваша игра. Я думаю, это главные моменты которые необходимо пофиксить, чтобы пользователи начали оценивать FIFA выше, чем сейчас», отмечал в беседе с «Чемпионатом» профессиональный игрок Алексей ForlanFS Мерсер. Как видим, его (и многих других) ожидания не оправдались.

Можно долго спорить о том, насколько трудно перенести те фантастические комбинации и сумасшедшие удары в видеоигру. Но это и не требуется, если управлять виртуальными футболистами интересно и весело. Создаётся впечатление, что EA уже несколько лет не могут определиться между реализмом и хорошей аркадой. И то, и другое – не про FIFA.

Ultimate Team – новые форматы и паки

Самый популярный режим в игре масштабных изменений не требовал. EA просто добавили пару новых фишек – например, кастомизацию окружения. Теперь вы можете поменять антураж матча, а именно кричалки болельщиков и баннеры на трибунах. Кто-то скажет, что это очередной способ вытянуть побольше денег из игроков, но для геймеров, которые в любом случае готовы потратиться на FIFA 21, это приятно.

Заодно добавили новых форматов, которые заставят остаться в игре побольше. Особенно, если у вас есть друг с FIFA 21 – теперь можно искать матчи 2х2 в Division Rivals и Squad Battles. Выглядит довольно интересно, хотя все награды и победные эмоции придётся делить пополам.

А вот интерес к ещё одному новому формату, на наш взгляд, может быстро угаснуть. Глобальная битва разделённого на две команды сообщества (например, фаны «Реала» против болельщиков «Барсы») сработает, только если ивенты будут регулярными, призы – достойными, а борьба – невероятно упорной, чтобы игрок действительно видел, что результат ивента зависит от его вклада. Тут всё очень тонко и будет зависеть не только от EA, но и от самих игроков.

Ещё разработчики подчистили мелкие изъяны – убрали обслуживающий персонал и усталость игроков после матча, а также бесполезные элементы тренировок. В итоге играть стало чуть приятнее, а за счёт новых режимов в Ultimate Team всегда есть, чем заняться. Особенно, если вам нравится геймплей и не жалко денег на паки.

Хорошее обновление для карьеры

Новая FIFA должна прийтись по вкусу тем, кто любит не только (и не столько) биться на футбольном поле, а ещё и управлять клубом за его пределами. Конечно, полноценным менеджером уровня Football Manager игре от EA Sports стать не суждено – да и цели такой нет – но в новой версии спортсима контента в карьерном режиме стало намного больше.

Самым ожидаемым нововведением был проработанный режим симуляции. Теперь вы можете на схеме проверить, как проходит матч, а в случае необходимости полноценно вступить в игру и изменить результат за счёт своего скилла. И наоборот – если в ворота явного аутсайдера уже влетели три-четыре мяча, зачем терять время?

Кроме того, Electronic Arts хорошо поработали над системой трансферов. Теперь вариантов усилить команду намного больше – особенно, если вы решились на челлендж посложнее и выбрали бедную команду с плохим набором игроков. Можно взять нового футболиста в аренду с правом выкупа, платить за трансфер частями и так далее.

С другой стороны, получить самых лучших игроков стало труднее. Раньше в «карьерке» FIFA договориться можно было почти на любой трансфер – просто забросайте клуб и самого футболиста деньгами. Теперь же виртуальные агенты действуют хитрее: предлагают не самые приятные для вас варианты обмена, явно заботятся о собственных бюджетах и даже друг с другом на уступки идут не всегда.

Ещё можно отметить проработанную систему тренировок. Авторы игры понимали, что большинство геймеров расписанием занятий заниматься не станет, поэтому всегда можно довериться помощнику-компьютеру. Но как бонус всё равно приятно – система очень сложная и напрямую влияет на форму футболистов, поэтому попробовать себя в роли тренера-стратега тоже было интересно. Пусть и ненадолго.

Сейчас режим карьеры в FIFA очень хорош и содержит даже больше, чем от него требуется. Он крайне вариативен и интересен, пусть и остаётся лишь ложкой мёда в общей бочке дёгтя геймплея футсима от EA Sports.

И это всё?

Пожалуй, да. Пока непонятно, за счёт чего должны исчезнуть основные проблемы игры вроде дефолтных проблем с соединением, не самой быстрой загрузкой меню и матчей (при том, что EA решили сосредоточиться на старых консолях) и геймплеем, о которых было сказано выше. А ведь именно за этим многие приходят в виртуальный футбол!



Быть может, я о чём-то забыл – типа новых площадок в Volta или парочке новых модулей вроде ухода игроков от столкновений, которые в действительности почти не влияют на геймплей. Но ощущение, что я скачал патч для предыдущей версии (да, хороший патч, но всё же) не покидало меня с первой и до последней минуты в FIFA 21. Даже при том, что ожиданий от новой игры не было совершенно, она всё равно разочаровала.

И ведь нельзя сказать, что это плохая игра. EA Sports подправила геймплей, добавила кучу различного контента. Она не плохая – она просто старая. Такую FIFA мы уже видели, и многим такой футбол успел наскучить.