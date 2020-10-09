Россиянка делает крутые каверы на песни из игр с помощью арфы, лиры и вистлы

У этой рыжеволосой девушки из Хабаровска более миллиона подписчиков на YouTube. Зовут её Алина. Кто она? Очередная стримерша или косплеерша с большими… в общем, вы поняли. Нет, её канал совсем не про это. Да, он посвящён играм, однако девушка завоевала популярность не из-за своих внешних данных, а благодаря талантливому исполнению культовых треков из игр. Тут вам и приятный голос, и душевное исполнение, и великолепная игра на самых редких и экзотических инструментах. Мы пообщались с девушкой и разузнали о её увлечении побольше.

Видео опубликовано на YouTube-канале Alina Gingertail.

Про обучение в музыкальной школе

— В детстве я училась в музыкальной школе на специальностях домра и гитара. Но репертуар из классики и народных песен меня совсем не вдохновлял и на 7 лет я совсем забросила музыку. Когда в сознательном возрасте стала интересоваться ирландскими мелодиями, оказалось, что в городе почти нет музыкантов со схожими интересами и приходилось самой изучать различные инструменты. Я не могу перечислить инструменты, которые мне покорились. На всех играю как умею, где-то лучше, где-то хуже. За виртуозностью не гонюсь, мне нравится сам процесс изучения инструмента, записи и аранжировки.

О том, как удалось заполучить столько инструментов

— Из интернета. Почти все я заказывала в различных мастерских, реже в магазинах. И мои несметные богатства с патреона постоянно уходят на пополнение инструментальных запасов. Некоторые инструменты мне подарили подписчики, за что я им дико благодарна.

Видео опубликовано на YouTube-канале Alina Gingertail.

О самых дорогих и любимых инструментах

— Самым дорогим инструментом, наверное, является большая арфа или колесная лира. Точно не помню. Самый любимый инструмент постоянно меняется, сейчас я больше всего занимаюсь на вистле. Это такая маленькая ирландская флейточка.

О решении исполнять каверы на игровые композиции

— Ещё в детстве я подбирала любимые мелодии из Chrono Cross, Crash Bandicoot, игр с Dendi вроде Утиных историй. Во многом мой музыкальный кругозор основан на игровой музыке. Это Final Fantasy VII, Mana, Tomba 2, чуть позже Silent Hill и игры с появившегося компа. А канал я начинала просто потому что очень хотелось играть штуки на разных инструментах, но за неимением товарищей стала монтировать мультиэкраны с собой. Собственно, первый из таких видосов, который не удалила, был посвящён игре Chrono Cross.

Видео опубликовано на YouTube-канале Alina Gingertail.

Про похожий контент в России

— Я не знаю, делали ли такое до меня в России, возможно. Смотрела крупные западные каналы, которые создают похожий контент, но в основном это вокалисты или скрипачи. Я решила сделать ставку на прикольные новые инструменты.

Об увлечении играми

— Естественно, я играю в игры. Люблю третий «Ведьмак». Ещё я очень обожаю Метроидванию, меня по очереди захватили Ori, Hollow Knight и Blasphemous. Мрачная атмосфера двух последних забирает с потрохами. Также люблю перепроходить Valiant Hearts и Bastion.

Видео опубликовано на YouTube-канале Alina Gingertail.

Об остальных увлечениях помимо музыки

— Занимаюсь пауками, улитками и кошками, их всех нужно кормить, любить. Это отнимает много времени.

Про деятельность на YouTube

— YouTube для меня — это площадка для самореализации, моё портфолио. Хобби, ставшее работой.

Видео опубликовано на YouTube-канале Alina Gingertail.

О заработке на канале и рекламе

— Канал монетизируется, хотя с многих видео доход забирают правообладатели, и даже ограничивают видео в некоторых странах. Рекламодатели обращаются, но большую часть рекламы я не представляю в своих видео. Мне кажется, это будет неуместно. Особенно учитывая, что песни люди любят добавлять в плейлисты. Видео с рекламой у меня очень мало, и я стараюсь брать максимально тематичную.

О редком появлении роликов

— Записываюсь по возможности. Ремонт, переезды, прочие дела, из-за которых не могу добраться до микрофона, отнимают много сил и времени. Также расстраивает, когда невозможно снять красивое видео, не хочется показывать миллионной аудитории совсем уж унылый контент.

Видео опубликовано на YouTube-канале Alina Gingertail.

Композиции, которые сложнее всего было сыграть

— Было очень странно играть тему Церковного чудовища из Bloodborne. Не то чтобы сложно, но смешно трансформировать её из эпичной оркестровки в то, что я могу сыграть своими силами.

Композиции, которые не смогла сыграть

— Я не берусь за серьёзные симфонические темы, так как не повторю ту мощь и масштаб. Поэтому при всей любви к музыке Bloodborne и Dark Souls большую часть композиций оттуда я не трогаю.

Видео опубликовано на YouTube-канале Alina Gingertail.

Каверы, которые удалось сыграть лучше всего

— Мне кажется, что это песня из Принца Персии. Я очень давно мечтала сделать её с колесной лирой, и сразу после приобретения начала разучивать. Гудок на октаву вниз и баян создали прикольную жирную подушку звука, с которой было интересно работать, и спустя год мне совсем не стыдно за это видео. Обычно мне становится неловко за старые видосы.