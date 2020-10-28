Обзор Watch Dogs: Legion — нормальный, но не гениальный киберпанк

29 октября на всех ведущих платформах состоится релиз Watch Dogs: Legion — уже третьей части шпионского экшена от Ubisoft. В этот раз французы решили перевернуть формулу игры и попробовать нечто концептуально новое. Вы правильно подумали, речь идёт про возможность завербовать в ряды DedSec любого NPC. И да, так действительно можно делать, только во всём остальном «Легион» если не проигрывает другим осенним релизам, то уж точно отстаёт от них.

Киберпанк перенесли, говорите? Тут его хватает

На смену солнечному Сан-Франциско из второй части пришёл мрачный дождливый Лондон недалёкого будущего. С первых же минут прохождения становится понятно, что в случае с Legion авторы решили вновь резко сменить настроение сюжета. Если первая часть франшизы была достаточно мрачным нуаровым детективом, а вторая — этакой сатирой на современное общество потребления и стереотипы о силиконовой долине, то третья — нечто среднее между ними.

На самом деле «Легион» больше взял именно от оригинальной игры — здесь рисуется настоящее мрачное будущее, в котором вам вряд ли захотелось бы оказаться. Это самый настоящий киберпанк, только без аугментаций и ножей из рук. Юмор, впрочем, тоже проскакивает — его главным источником служит ИИ организации, который не отказывает себе в удовольствии подколоть агентов или выпендриться своим нереальным запасом IQ.

Сюжет здесь начинается с не самой приятной ноты. Неизвестная группировка хакеров устраивает серию терактов в Лондоне, из-за чего вынуждает местное правительство превратить город в антиутопическую зону, где за шагом каждого жителя следят камеры и беспилотные дроны. Оступишься не в том месте — и за тобой уже едет наряд ментов с дубинками и не самыми приятными вопросами. Злоумышленники таким образом не только подмяли под себя частичную власть в городе, но и подставили DedSec, которую мы будем представлять.

Можно подружиться с бомжом или элитным киллером — решать вам

Ubisoft практически с порога знакомит нас с ключевой фишкой Legion — возможностью выбрать любого предпочитаемого героя и проходить игру именно за него. В начале сюжета вам предложат с дюжину различных персонажей, но выбрать можно будет только одного. Среди них были киберспортсмен, какой-то бомж и даже визажистка.

В дальнейшем новые агенты вербуются либо прямо на улице, либо через освобождение районов Лондона. Как проходит вербовка? Выбираем любого примечательного прохожего и смотрим, какими навыками он обладает и что вообще может. И иногда внутренняя матрица Legion либо дает сбой, либо Лондон будущего будет действительно настолько диким. За время своих исследований я встретил человека, который умеет притворяться статуей — он даже выкрасил сам себя в золотой цвет, бомжа, у которого почему-то есть боевой дробовик, и даже аналитика криптовалютных рынков с игроманией. Если у героя нет оружия, то при поступлении в DedSec ему выдадут электрический пистолет, который, если честно, представляет из себя обычный пистолет. И это странно, потому что если у персонажа есть оружие, то ему никто ничего не скажет. Хотя во время одной из первых кат-сцен лидер DedSec утверждает, что организация стремится не убивать людей.

Все персонажи отличаются пассивными навыками и оружием, а также гаджетами. Правда, за всё время прохождения я не встретил на улице ни одного более-менее пригодного для моих целей героя. Обычно это какие-то бесполезные чуваки, у которых даже нет уникальных навыков или оружия. Однако некоторые из них могут быть полезны под ваш стиль прохождения. Например, можно завербовать в свои ряды медика, и вас будут без проблем пропускать в запретные зоны в больницах. Или можно пойти дальше — привлечь к себе члена враждебной группировки или корпорации «Альбион», которая контролирует город. Правда, они не очень-то любят DedSec, поэтому для них придётся выполнить несколько квестов.

Самых крутых героев выдают за освобождение районов. Нет, по вышкам лазать не заставят, но попросят либо устранить какую-то опасную цель, либо хакнуть сервер, либо поменять агитационную голографическую вывеску. Затем в районе поднимется восстание, а вам откроется новый герой. Мой персональный любимец — секретный агент, у которого есть пистолет с глушителем и часы, отключающие вражеское оружие. Но самое крутое — у него есть личная машина (!) с невидимостью (!!) и ракетной установкой (!!!). За освобождение другого района под ваше управление попадет девушка, которая умеет манипулировать пчёлами-наноботами, а за третий район в ваш отряд вступит настоящий киллер.

Помимо встроенных гаджетов каждому герою можно выбрать один общий. Их прокачка и покупка осуществляется за очки технологий, которые можно получить за выполнение заданий или найти в игровом мире. Обычно они очень хорошо спрятаны, поэтому сначала предстоит разобраться, как именно добраться до них. За эти же очки можно дополнительно научиться взламывать турели, оглушать противников или даже становиться невидимым на несколько секунд.

Дроном порой управляешь чаще, чем героем

Во второй части Watch Dogs было очень много различных дронов, будь то летающий аппарат или миниатюрный бот на колёсиках. В Legion авторы расширили эту идею и добавили новые возможности. Вернулся тот самый бот-паук, с помощью которого можно лазать по вентиляционным шахтам и дистанционно открывать персонажу запертые двери.

В сюжетных миссиях есть целые отдельные секции с платформингом, когда нужно взять под контроль паука и проскакать небольшой участок с лазерами или пропастью. Помимо этого в некоторых заданиях предстоит управлять летающим дроном и летать по металлическим катакомбам, пытаясь избегать горячего пара или наэлектризованных поверхностей.

На использовании гаджетов завязаны почти все головоломки в игре. Они очень банальны и даже немного душные. Вам нужно просто правильно провести поток энергии через линию связи, поворачивая путеводители. И это, наверное, самая мерзкая часть Watch Dogs: Legion — когда тебя фактически насильно заставляют летать вокруг чёртового дома на дроне и разгадывать, какой же чёртов вентиль повернуть, чтобы всё наконец заработало.

Фишка с сотней героев не меняет сути Legion

Если в какой-то момент начать проходить Watch Dogs: Legion только за одного персонажа (другие мне просто не нравились), то перед вами откроется типичная «игра Ubisoft». На игровой карте всегда есть чем заняться, будь то вербовкой необычных героев (их досье иногда подкидывает ИИ) или подпольными кулачными боями. Французы уже давно доказали, что по части наполнения игрового мира различной движухой им практически нет равных.

Однако если начать всматриваться в каждый отдельный элемент игры, то его проблемы становятся слишком очевидными. Стрельба здесь не самая удобная, поскольку оружие почему-то улетает в небо после нескольких выстрелов — даже в случаях, когда огонь ведёт опытный персонаж. Боевая система просто трёхкнопочная и топорная: удар, пробивание защиты и уворот. Увернулся вовремя — можно контратаковать. Физика езды на автомобилях или мотоциклах — сущий кошмар, который вы нескоро забудете.

Во всём остальном это просто нормальная игра. Вы наверняка кайфанёте от возможности пройти какую-нибудь миссию за молодую анархистку с газовой гранатой или от покатушек на тачке с ракетами. Но на что-то большее, или на какие-то откровения — нет, не рассчитывайте.

Если бы Watch Dogs: Legion не обладала фишкой с переключением персонажей, то её вряд ли бы можно было поставить в один ряд с другими важными релизами этой осени. Та же самая Assassin’s Creed Valhalla выглядит куда более перспективно, чем третья часть Watch Dogs.

Системные требования Watch Dogs: Legion

1080p / минимальные настройки графики

Процессор: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

Видеокарта: GeForce GTX 970 / GTX 1650 / Radeon R9 290X

Видеопамять: 4 Гб

Оперативная память: 8 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб

1080p / высокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Видеокарта: GeForce GTX 1060 / GTX 1660 Super / Radeon RX 480

Видеопамять: 6 Гб

Оперативная память: 8 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб

1440p / высокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 5700

Видеопамять: 8 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб

4K / ультравысокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti / RTX 3080

Видеопамять: 10 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб для HD-текстур

1080p / высокие настройки графики с трассировкой лучей

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта: GeForce RTX 2060

Видеопамять: 6 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб

Очень высокие — 1440p с включённой трассировкой лучей:

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070

Объём видеопамяти: 8 ГБ

ОЗУ: 16 ГБ

Жёсткий диск: 45 ГБ

4K / высокие настройки графики с трассировкой лучей

Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Видеокарта: GeForce RTX 3080

Видеопамять: 10 Гб

Оперативная память: 16 Гб

Жёсткий диск: 45 Гб + 20 Гб для HD-текстур.