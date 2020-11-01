5 самых бесполезных ремастеров

Ремастеры — это прекрасная вещь. Благодаря им любая игра может вернуться из забвения и полюбиться пользователям, которые в своё время пропустили её. Раньше хороших игр было действительно много и новости об их ремастеринге воспринимались с теплотой и любовью. Однако мы поговорим не о них. Мы поговорим о тех ремастерах, которые можно было и не выпускать. О тех, которые созданы только для выкачивания ваших денег и ни для чего больше.

Видео опубликовано на YouTube-канале Nick930.

Crysis Remastered заслужил звание самого бесполезного ремастера от нашего сайта. Да, основной упор был сделан на графику — об этом Crytek твердила с самого анонса. Об этом говорят не только многочисленные анонсы студии, но и лаконичная опция в меню графических настроек «А у вас потянет?», которая выкручивает графику на максимум и добавляет трассировку лучей.

Лаги, тормоза и зависания. Crysis Remastered — самый бесполезный ремастер 2020 года Эта игра унизит твою RTX.

Жаль, что всё это не спасло Crysis Remastered. Игра всего лишь предлагает цветастую, яркую картинку, но при этом оптимизация страдает по всем статьям. Текстуры в некоторых местах выглядят просто ужасно, а подгрузки и небольшие зависания будут встречаться тут и там даже на самых мощных компьютерах. Общий уровень игры так и остался на том же уровне. Это всё тот же скучный шутер в открытом мире с никакими геймплейными механиками.

Need for Speed: Hot Pursuit

Видео опубликовано на YouTube-канале CROWNED.

Я очень обрадовался, когда узнал о ремастере Hot Pursuit, ведь это последняя достойная Need for Speed за последние годы. Эх, стыдитесь EA. В своё время эта игра покорила меня своим драйвом и ощущениями от скорости. И ей, честно говоря, даже не нужен ремастер — она и так хороша.



Но Electronic Arts всё-таки решила сделать его. Что в итоге получилось? По факту — ничего. Чуть-чуть улучшили графику и выкрутили освещение, вернули мультиплеер (в который итак никто не играет) и реализовали кроссплей. Добавили несколько новых машин, испытаний и прочего. Но ничего полезного и необходимого ремастер не принёс. Он пригодится разве что владельцам консолей — если вы в свое время пропустили эту часть, то сейчас у вас есть лучший шанс наверстать упущенное. Все остальные могут пропустить его. Это просто ремастер ради ремастера.

Warcraft 3: Reforged

Видео опубликовано на YouTube-канале Nick930.

Ох, сколько же было пустых обещаний во время анонса Warcraft 3: Reforged. Blizzard буквально клялась, что ремастер культовой стратегии будет просто топовым. Переработанное главное меню, новая графика, кинематографические кат-сцены — лишь те немногие фичи, которые Blizzard намеревалась добавить в Reforged.



К сожалению, всё это было лишь пустыми обещаниями. Те самые кат-сцены просто решили выкинуть без предупреждения пользователей, а хуже всего обошлись с обладателями базовой версии Warcraft 3 — их заставили скачать огромный патч, который вешает на игру обновлённую графику. Добавим к этому многочисленные баги и главное меню, которое запускается в браузере, и получим самый бесполезный ремастер 2020 года.

Flashback

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Помните, была такая старая игра под названием Flashback? Она вышла в далёком 1992 году и представляла собой платформер с решением головоломок, а местом действия стала богом забытая планета в далёком космосе. Во многом игра была похожа на The Prince of Persia, только с возможностью стрелять и взламывать электрощиты. Flashback быстро стала культовой и до сих пор считается одной из самых влиятельных игр своего времени.



В 2013 году состоялся релиз HD-ремастера Flashback. И выглядел он отвратительно даже по меркам того времени, не говоря уже про сегодняшние дни. Авторы решили отказаться от замечательной графики и стиля оригинала в пользу 2,5D. Задники нарисованы в 2D, а герой и другие персонажи — в 3D. К тому же авторы не смогли должным образом перенести на современные платформы дух и атмосферу оригинала. А ведь за этим оно и было нужно.

Assassin’s Creed 3

Видео опубликовано на YouTube-канале Candyland.

Ремастер третьей части Assassin’s Creed получился очень неоднозначным. Да, это клёво, что теперь оценить приключения индейца Коннора можно и на современных консолях. Но если обычно ремастер воспринимается как что-то с улучшенной графикой или подтянутыми текстурами, то в случае с Assassin’s Creed 3 получилось наоборот — внешний вид игры стал гораздо хуже.



Посмотрите сравнительный ролик, и вам всё станет понятно. Если раньше в игре было чуть более грубое освещение, что придавало ей некий шарм, а герои выглядели мрачнее, то в ремастере всё иначе. Персонажи больше похожи на пластилиновых кукол, к которым трудно относиться серьёзно.