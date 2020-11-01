5 самых бесполезных ремастеров

Ремастеры — это прекрасная вещь. Благодаря им любая игра может вернуться из забвения и полюбиться пользователям, которые в своё время пропустили её. Раньше хороших игр было действительно много и новости об их ремастеринге воспринимались с теплотой и любовью. Однако мы поговорим не о них. Мы поговорим о тех ремастерах, которые можно было и не выпускать. О тех, которые созданы только для выкачивания ваших денег и ни для чего больше.
Crysis
Видео опубликовано на YouTube-канале Nick930.
Crysis Remastered заслужил звание самого бесполезного ремастера от нашего сайта. Да, основной упор был сделан на графику — об этом Crytek твердила с самого анонса. Об этом говорят не только многочисленные анонсы студии, но и лаконичная опция в меню графических настроек «А у вас потянет?», которая выкручивает графику на максимум и добавляет трассировку лучей.
Жаль, что всё это не спасло Crysis Remastered. Игра всего лишь предлагает цветастую, яркую картинку, но при этом оптимизация страдает по всем статьям. Текстуры в некоторых местах выглядят просто ужасно, а подгрузки и небольшие зависания будут встречаться тут и там даже на самых мощных компьютерах. Общий уровень игры так и остался на том же уровне. Это всё тот же скучный шутер в открытом мире с никакими геймплейными механиками.
Need for Speed: Hot Pursuit
Видео опубликовано на YouTube-канале CROWNED.
Я очень обрадовался, когда узнал о ремастере Hot Pursuit, ведь это последняя достойная Need for Speed за последние годы. Эх, стыдитесь EA. В своё время эта игра покорила меня своим драйвом и ощущениями от скорости. И ей, честно говоря, даже не нужен ремастер — она и так хороша.
Но Electronic Arts всё-таки решила сделать его. Что в итоге получилось? По факту — ничего. Чуть-чуть улучшили графику и выкрутили освещение, вернули мультиплеер (в который итак никто не играет) и реализовали кроссплей. Добавили несколько новых машин, испытаний и прочего. Но ничего полезного и необходимого ремастер не принёс. Он пригодится разве что владельцам консолей — если вы в свое время пропустили эту часть, то сейчас у вас есть лучший шанс наверстать упущенное. Все остальные могут пропустить его. Это просто ремастер ради ремастера.
Warcraft 3: Reforged
Видео опубликовано на YouTube-канале Nick930.
Ох, сколько же было пустых обещаний во время анонса Warcraft 3: Reforged. Blizzard буквально клялась, что ремастер культовой стратегии будет просто топовым. Переработанное главное меню, новая графика, кинематографические кат-сцены — лишь те немногие фичи, которые Blizzard намеревалась добавить в Reforged.
К сожалению, всё это было лишь пустыми обещаниями. Те самые кат-сцены просто решили выкинуть без предупреждения пользователей, а хуже всего обошлись с обладателями базовой версии Warcraft 3 — их заставили скачать огромный патч, который вешает на игру обновлённую графику. Добавим к этому многочисленные баги и главное меню, которое запускается в браузере, и получим самый бесполезный ремастер 2020 года.
Flashback
Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.
Помните, была такая старая игра под названием Flashback? Она вышла в далёком 1992 году и представляла собой платформер с решением головоломок, а местом действия стала богом забытая планета в далёком космосе. Во многом игра была похожа на The Prince of Persia, только с возможностью стрелять и взламывать электрощиты. Flashback быстро стала культовой и до сих пор считается одной из самых влиятельных игр своего времени.
В 2013 году состоялся релиз HD-ремастера Flashback. И выглядел он отвратительно даже по меркам того времени, не говоря уже про сегодняшние дни. Авторы решили отказаться от замечательной графики и стиля оригинала в пользу 2,5D. Задники нарисованы в 2D, а герой и другие персонажи — в 3D. К тому же авторы не смогли должным образом перенести на современные платформы дух и атмосферу оригинала. А ведь за этим оно и было нужно.
Assassin’s Creed 3
Видео опубликовано на YouTube-канале Candyland.
Ремастер третьей части Assassin’s Creed получился очень неоднозначным. Да, это клёво, что теперь оценить приключения индейца Коннора можно и на современных консолях. Но если обычно ремастер воспринимается как что-то с улучшенной графикой или подтянутыми текстурами, то в случае с Assassin’s Creed 3 получилось наоборот — внешний вид игры стал гораздо хуже.
Посмотрите сравнительный ролик, и вам всё станет понятно. Если раньше в игре было чуть более грубое освещение, что придавало ей некий шарм, а герои выглядели мрачнее, то в ремастере всё иначе. Персонажи больше похожи на пластилиновых кукол, к которым трудно относиться серьёзно.
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