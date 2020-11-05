Обзор Xbox Series X: будто из космоса

Обычным ноябрьским утром меня разбудил звонок. Несмотря на то, что номер был неизвестным, я снял трубку буквально за секунду. Ведь я знал, кто и зачем мне звонит. Нежный женский голос произнёс: «К вам едет SeX». И спустя 30 минут я распаковывал Xbox Series X — консоль следующего поколения, которая уже стоит на пороге игрового рынка и поступит в продажу 10 ноября.

Она выглядит просто бомбически

Первое впечатление после распаковки было примерно таким: «А чего она такая маленькая?». Описания консоли с самого начала пугали (что уж будет с PS5) в первую очередь её размерами, а тот самый мем с холодильником превратился в настоящий пранк с реально существующей моделью. И вот я достаю эту маленькую чёрную коробочку, которая легко помещается в моих руках и весит явно не десять килограмм.



Xbox Series X буквально влюбляет в себя своим внешним видом. Идеально ровные линии, острые углы, никаких прогибов пластика или зазоров. Она будто прилетела из космоса. Верхняя сторона крышки выполнена с множеством отверстий и зелёным пластиком на внутренних стенках. Подсветки нет, но если смотреть под правильным углом, то пластик очень легко заметить.

На нижней стороне расположен кругляшок-подставка с лаконичной подписью Hello from Seattle. Его грани прорезинены, что обеспечивает практически литое сцепление приставки с поверхностью. Единственный минус — он несъёмный, поэтому консоль стоит устанавливать вертикально, так не портится её внешний вид. При этом на правой стенке присутствуют четыре резиновые ножки, так что можно расположить приставку и горизонтально, если у вас невысокая полочка.



Сама комплектация скромная и демократичная. Консоль, геймпад, пара пальчиковых батареек, кабель HDMI 2.1 (это некстген-версия стандартного кабеля) и шнур питания, а также небольшая брошюра с технической спецификацией. Расстраивает длина кабеля питания — всего чуть больше метра. Но у HDMI получше — около двух. Если ваш телевизор висит на стене, то большой дискомфорт вы не ощутите.



В комплекте также идёт вкладыш с призывом установить специальное приложение Xbox на смартфон, поскольку через него можно настроить консоль и подключить её к сети. Мы ещё поговорим подробнее об этой нереально крутой штуке, а пока что давайте посмотрим на геймпад.

Геймпад сидит в руках как влитой

Форма геймпада Xbox Series X почти повторяет Xbox One X с небольшими различиями, которые сделали его только лучше. Курки и рукоятки стали тоньше — на них нанесено ребристое покрытие, чтобы они не скользили по пальцам. Из такого же шероховатого пластика выполнены и нижние грани ручек. Кнопки более тугие, а стики ощущаются повыше, но это не вызывает дискомфорта.



Отдельно о крестовине, ибо она необычная. Инженеры объединили в ней идею с литой конструкцией из Xbox 360 и стандартным дизайном в четыре разные угла из Xbox One. Получилась крутая, но очень необычная штука, требующая привыкания. Она ездит по пазу целиком, но с явным и очень отчётливым кликом. Я ещё не успел затестить её в файтингах и обязательно расскажу об этом отдельно, когда придёт время.

Главное нововведение геймпада — кнопка Share, которая позволяет моментально создавать контент и делиться им в интернете. Одно нажатие моментально создает скриншот, а если зажать кнопку, то консоль отдельно сохранит последние несколько минут геймплея. Качество записи и её продолжительность нужно настроить заранее в специальном меню. Уже сохранённые скриншоты сразу же попадают в кеш приложения Xbox на вашем смартфоне, откуда их можно либо сразу загрузить в социальные сети, либо скачать на внутреннюю память и расшерить в «Телеграме».



В целом, геймпад за время использования не вызвал никаких нареканий. Конструкторам удалось сбалансировать его вес и форму, а ребристые поверхности на ключевых точках соприкосновения пальцев и корпуса идеально выполняют свою работу.

Первое включение

Консоль встретит вас «премиальным» (на это делалась ставка, бьюсь об заклад) звуком и обновлённым дашбордом. Такой же можно увидеть на Xbox One после последнего патча. И вот здесь у меня возник первый диссонанс.



Когда ты покупаешь новую консоль, ты хочешь сразу же ощутить разницу в поколениях, увидеть что-то новое, не всматриваясь в детали. И на Xbox Series X этого… нет. Это тот же самый Xbox One X, только в более красивом корпусе и гораздо мощнее. Одна проблема — этого не заметно.



Сейчас эту фразу вы можете прочесть в практически любом превью, которые появились от различных изданий. На Xbox Series X нет по-настоящему крутой ААА-игры, которая бы показала всю мощность этого зверя. Вместо этого нам предлагают стандартный набор Microsoft — эксклюзивы Xbox Game Pass, прошлые тайтлы от внутренних студий, игры от Bethesda и набор индюшатины.

Единственная совершенно новая фича — это Quick Resume. Благодаря этой опции Series X может хранить в памяти до пяти одновременно запущенных игр, а вы сможете переключаться между ними за 5-7 секунд. Свернутые игры погружаются в криогенный сон и остаются в нём до тех пор, пока вы к ним не вернётесь — даже если у вас отключили свет и консоль сразу же отключилась. То есть таким образом можно даже не сохранять игры. Надоело играть в Assassin’s Creed Valhalla? Свернул, запустил Gears 5, пострелял, вернулся покорять Англию. Удобно и реально круто.

Навороченный кастомный SSD показывает себя во всей красе. Игры загружаются за секунды. Если раньше во время включения Batman: Arkham Knight я успевал сходить на кухню, поставить уголь для кальяна, налить стакан воды и вернуться, то сейчас я даже не успел встать с дивана. Это непередаваемое ощущение скорости, которым нас кормят уже который месяц в рекламных роликах, действительность есть и действительно работает.



Уже сейчас многие игры получили патчи Smart Delivery, которые оптимизируют их для консоли нового поколения, добавляют разрешение и так далее. У старых игр даже есть HDR — SeX создаёт его иллюзию с помощью нейросети, которая искусственно влияет на графику.



Но проблема всё та же — реального теста для Xbox Series X сейчас просто нет. И если в случае с FPS (отличить 30 от 60 очень легко) и скоростью загрузок разница видна невооруженным глазом, то до всего остального смогут докопаться только гики или сотрудники Digital Foundry.

Это отличная консоль, правда

Теперь давайте пойдём от обратного. Xbox Series X — реально мощная штука, которая способна запускать прожорливые игры в разрешении 4К c 60 FPS и включенным HDR. И она стоит всего 45 тысяч рублей. Комп с комплектующими, способными потянуть такое, стоит под 150-170 тысяч.



Ещё один плюс в копилку приставки — количество игр, которое на ней есть. За вычетом эксклюзивов Sony, которые будут только на PS5 и есть на PS4, Xbox Series X предлагает ультимативную коллекцию игр на все случаи жизни. Game Pass с десятками разных тайтлов (там же появится TES VI и другие будущие игры Bethesda, а уже есть Doom Eternal), игры по обратной совместимости (вы можете купить диск для Xbox One или даже Xbox 360, вставить его в консоль и всё заработает!) и бонусы от Xbox Live Gold дают в сумме безграничное количество часов геймплея.

Series X станет универсальным решением для не искушенного геймера, который просто хочет играть во всё крутое с хорошей графикой, быстрыми загрузками и возможностью быстро шерить скрины. Энтузиастам тоже понравится тот факт, что у них на полке стоит компактный зверюга с 12 терафлопсами, стоимость которого сопоставима с хорошей видеокартой для ПК.



Но революции не случилось. Она будет происходить постепенно, но точно не в день выхода Xbox Series X и даже не через год после этого. Но она случится. Возможно, после выхода PlayStation 5, а может — через несколько лет, когда разработчики сфокусируют все свои силы на консолях нового поколения, а старые больше не будут для них балластом.

Это лишь первые наши впечатления от новой консоли — впереди много высококачественных фотографий, видео и тестирования игр на новой консоли.