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Расписание игр ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 на 26 апреля

Расписание матчей второго дня плей-офф ESL One Birmingham 2024 по Dota 2
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Сегодня, 26 апреля, в Великобритании продолжится плей-офф глобального турнира ESL One Birmingham 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках второго дня основной стадии чемпионата в Бирмингеме по Dota 2 начнутся матчи нижней сетки плей-офф. Коллективы, проигравшие в этих противостояниях, покинут ESL One Birmingham 2024, а победители продолжат борьбу на турнире.

Расписание игр на пятницу, 26 апреля:

  • 14:00. Нижняя сетка, Team Liquid (Швеция) — HEROIC (Южная Америка);
  • 17:35. Нижняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — G2.iG (Китай).
  • 21:05. Нижняя сетка, Team Falcons — победитель первой пары.

По итогам первого дня плей-офф британского чемпионата в финал верхней сетки прошли Tundra Esports и российская BetBoom Team, а в нижнюю сетку отправились Team Falcons и OG.

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