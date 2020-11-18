Российские разработчики создают бюджетную версию GTA

Любовь фанатов к GTA безгранична и, наверное, никто не сможет поспорить с тем, что анонс шестой части вызовет огромный ажиотаж и всплеск эмоций. Но пока этого не произошло, можно посмотреть в сторону перспективных клонов. Один из таких клонов создаёт российская студия Cybermotion, в которой три человека трудятся над игрой в стилистике «Вайс-Сити» под названием Vicewave. «Чемпионат» пообщался с ребятами и разузнал всё о их перспективном проекте.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cybermotion Games.

— Можно ли назвать Vicewave бюджетной версией GTA?

— Во многом наша игра действительно похожа на эту серию. Хоть она и не настолько масштабная, но в ней есть много схожих элементов. От известной серии видеоигр Vicewave позаимствовала похожую систему открытого мира, где игроку чаще всего приходится использовать транспорт в качестве средства передвижения, а также полную кастомизацию персонажа. Любителей модных персонажей порадует обширная коллекция одежды, аксессуаров и причёсок. Для каждого найдётся неповторимая комбинация на любой вкус и стиль.



Мы реализовали систему развития своей криминальной империи, построенной на продаже наркотиков. Игроку даётся полная свобода действий. А уникальная система уровней сделает вашего персонажа сильнее и лучше с каждым новым криминальным делом. Бизнесмены могут открыть своё дело на накопленный капитал, приумножив его в баре, клубе или офисе. Во внутриигровом городе Los Riveros есть масса возможностей, чтобы попробовать себя в разных сферах бизнеса. Но основной упор был сделан на атмосферу и стиль эпохи 80-х. Мы создали ретрофутуристический мир для истинных ценителей Retrowave’a. Неоновые вывески, пальмы, суперкары 80-ых, клубы и электронная музыка. Всё это ждёт игроков в Vicewave.

— Какой бюджет у игры?

— Разработкой Vicewave занимаются три человека, но иногда наша команда привлекает сторонних разработчиков с фриланса. Бюджет игры небольшой, ведь разработка в основном велась одним человеком, а стиль детализации 3D моделей Low-Poly позволил существенно ускорить процесс.



— Как называется ваша студия и когда она была основана?

— Наша студия называется Cybermotion Games. Наша цель — создавать в первую очередь интересные, атмосферные игры, которые смогут увлечь игроков на долгое время. Мы основались в начале 2020 года. Я (Никита Яковлев, основатель) занимался разработкой в одиночку и только в свободное время. Однако со временем понял, что нужно расти и создавать свой бренд.

— Расскажите о своих предыдущих проектах.

— До Vicewave мы выпустили Block Multiplayer. Эти игры похожи, но есть масса отличий, которые превращают Vicewave в нечто более новое. Например, персонажи теперь не квадратноголовые, как в Minecraft. Отныне они выполнены в более детализированной стилистике, а анимации стали предельно реалистичными. Также мы полностью переработали сеттинг под Майами 80-х, добавили простую сюжетную линию и разработали систему развития криминальной империи. Конечно, это далеко не все изменения, но эти игры будут кардинально отличаться между собой.



— На каком движке разрабатывается Vicewave?

— Vicewave разрабатывается на игровом движке Unreal Engine 4, что позволило нам реализовать освещение высокого качества, а также насыщенную и приятную глазам картинку.

— Почему остановились на атмосфере и стиле 80-х?

— Во время разработки мы вдохновлялись культовыми фильмами и сериалами эпохи 80-х. Это позволило более достоверно передать их атмосферу. Мы не только проработали окружение, но ещё и добавили тонну различной Synthwave музыки. Просто дождитесь ночи, наденьте белую куртку, сядьте в старый маслкар и прокатитесь по неоновому городу под атмосферную музыку в стиле 80-х, погрузившись в свои мысли. Прикоснитесь к прошлому. Это и есть главная фишка Vicewave.



— Модели персонажей напоминают Minecraft. Это так и задумано?

— Во многом да, стилистика игры походит на Minecraft. Как мы уже говорили, нашей предыдущей игрой была Block Multiplayer, где это было практически самой главной фишкой. В этой игре, естественно, многое поменяется с нашей предыдущей игры, но мы не стали выкручиваться чрезмерно сильно и решили оставить большинство элементов окружения в том же Low-Poly стиле. Общее качество графики создаёт приятную глазам картинку, а также дополняет такую своеобразную детализацию и позволяет погрузиться в мир игры.



— Какая история у этой игры?

— Сюжет рассказывает нам о молодом парне из гетто, который решил построить свою криминальную империю после некоторых событий в его жизни, а также оставить свой след в истории. Ему предстоит подняться по криминальной лестнице, заработать авторитет среди бандитов и стать самым влиятельным наркобароном города. Игрокам будет доступна система ведения нелегального бизнеса: продажа наркотиков, проведение сделок, захват территорий, покупка и развитие бизнесов и отмывка нелегальных денег через них. Это будет главное занятие игроков помимо прохождения сюжетной кампании.

— Расскажите о городе в Vicewave.

— Действия игры разворачиваются в вымышленном городе Los Riveros, который находится на западном побережье США. Мы реконструировали Майами и Лос-Анджелес, объединив эти города в один. Los Riveros растягивается на много километров с океанскими пляжами, горами и лесами, с небоскрёбами и отелями на Ocean Drive. Карта по размерам средняя и не больше «Вайс-Сити».



— В игре не планируется мультиплеера?

— В игре планируется добавить мультиплеер после её выхода из раннего доступа, так как сперва нам нужно убедиться в стабильности нашего продукта. Он будет напоминать мультиплеер GTA: San Andreas (SAMP). Игроки смогут разрабатывать свои собственные сервера, программируя их на скриптовом языке LUA. Наша цель – создать гибкую песочницу, которая позволит потенциальным разработчикам создавать уникальные сценарии игры. Например, Role-Play или DM сервера. Подробнее об этом мы расскажем весной 2021 года.

— На каком транспорте смогут прокатиться игроки?

— Мы вдохновлялись культовыми автомобилями 80-х годов и воссоздали большинство из них в нашей традиционной стилистике. Помимо машин игрокам также будут доступны и пару других видов транспорта, такие как мотоциклы, вертолёты и моторные лодки.



— Как будет реализована стрельба в игре?

— Перестрелки в игре, также как и вождение автомобиля, не будут аркадными. Враги будут с лёгкостью наносить вам урон. Любая ваша ошибка будет стоить вам жизни, так что игроку придётся проявлять свои стратегические навыки ведения боя. Мы постарались достоверно передать ощущение веса и отдачи оружия. В игре будут доступны стандартные виды холодного оружия, такие как дубинки, биты, ножи, а также различные виды огнестрельного оружия — пистолеты, автоматы и рпг. На данный момент в игре имеется более 20 видов вооружения.

— Когда вы собираетесь выпустить Vicewave?

— Игра находится в разработке уже почти два года. Релиз намечается на 23 декабря.



— Работа над игрой ведётся дома?

— Работа над игрой ведётся исключительно дома, так как никакой надобности в наличии офиса нет. Наша команда состоит из трёх человек. Всем удобнее работать удалённо, особенно если это касается фрилансеров, которые периодически нам помогают.



— Какие трудности у вас возникли при разработке игры?

—У нас не возникало чрезмерно больших трудностей при разработке, разве что пара бессонных ночей с целью правильно проработать тот или иной момент или исправить баг.

— Где можно будет приобрести вашу игру и по какой цене?

— Мы не стали серьёзно завышать ценник игры, так что Vicewave будет продаваться в Steam всего за 250 рублей. Примерно столько в среднем стоит 100 грамм хорошего растворимого кофе.



— Какие советы можете дать начинающим разработчикам?

— Прежде всего мы бы хотели пожелать удачи новичкам во всех их начинаниях. Развивайте любую вашу идею и не давайте себе склонить голову при любой трудной ситуации.



Мы очень надеемся, что Vicewave вас не разочарует и подарит только положительные эмоции и интерес при прохождении. Всего вам доброго и спасибо, что остаётесь с нами!