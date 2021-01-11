Лучшие видеокарты 2020 года

Ещё сравнительно недавно мы мечтали о высоком FPS при включённом рейтрейсинге. И вот выходит новая линейка видеокарт от NVIDIA — и мечты становятся реальностью. Новые видеокарты от NVIDIA и AMD вышли настолько мощными, что на их фоне предыдущие решения кажутся каким-то надувательством. Но вскрылась одна большая проблема — новинки смогли опробовать только самые удачливые, так как спрос на новые видеокарты был настолько большим, что производители просто не могли удовлетворить его в полной мере. Усугубляли положение перекупщики и майнеры, скупившие весь небольшой запас новых видеокарт за кратчайшие сроки.



Тем не менее мы должны забыть о проблемах с поставками, когда речь заходит про лучших представителей рынка за 2020-й. Надеемся, что в 2021-м цены на видеокарты стабилизируются, а рынок успокоится. Потому что пока выбирать, в общем-то, не из чего. Барахолки забиты либо старым хламом, либо новыми видеокартами по завышенным в несколько раз ценникам. Про розничные магазины и говорить не стоит — пустующие прилавки явно вас не обрадуют.

5 причин выбрать новые видеокарты от NVIDIA RTX 3000 — огромный скачок по сравнению с прошлым поколением.

Средне-начальный уровень для игровых сборок

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Архитектура: Turing



CUDA-ядер: 1408



Память: 6 Гб GDDR6



Разрядность шины: 192 бит



Рекомендованный блок питания для карты: от 450 Вт



Достоинства:

Лучшая видеокарта по соотношению цена / качество.

Небольшое энергопотребление.

Позволит запускать большинство игр на высоких настройках графики в Full HD.

Недостатки:

Лишена аппаратной функции трассировки лучей.

Нет задела на будущее.

Многие игроки (особенно школьники и студенты) не обладают большим бюджетом или не хотят (не могут) переплачивать за лучи. Да, многие мечтают об RTX 3080, которая показывает феноменальный уровень производительности и позволяет забыть об апгрейде на несколько лет, но если игрок сидит на Full HD мониторе и не может позволить себе безумных трат денег на железо, то стоит присмотреться к более доступной и намного более дешёвой GTX 1660 Super. Эта видеокарта позволит запускать все современные игры на высоких и максимальных настройках в Full HD.

Видео опубликовано на YouTube-канале Testing Games

Альтернативой GTX 1660 Super является GTX 1660 Ti. С одной стороны, 1660 с префиксом Super работает чуть хуже Ti-шной версии, но во многих играх её отставание составляет 2-3 процента. Безусловно, это незначительная разница, но зато GTX 1660 Super стоит на 50 долларов меньше.

AMD Radeon RX 5600 XT

Архитектура: RDNA



Количество ядер: 2304



Память: 6 Гб GDDR6



Разрядность шины: 192 бит



Рекомендованный блок питания для карты: от 450 Вт



Достоинства:

Хорошая производительность в Full HD разрешении.

Небольшое превосходство над RTX 2060 в некоторых играх на разогнанном BIOS.

Хороший разгонный потенциал.

Недостатки:

Нет поддержки аппаратного просчёта трассировки лучей.

Количество видеопамяти.

Нынешняя цена на карту — завышена.

Если вам удалось накопить больше 28 тыс. рублей, то присмотритесь к Radeon RX 5600 XT, хотя за эти же деньги можно найти RTX 2060. А если вспомнить, что до всей этой неразберихи с ценами RX 5600 XT стоила меньше, чем RTX 2060, то появление карточки от «красных» в этом топе не должно никого смутить. Мы же берём все 12 месяцев прошедшего года. К тому же в начале 2020 года AMD представила новую версию BIOS для своих партнёров, которая увеличивает частоты Radeon RX 5600 XT. Это «увеличение» позволило обойти RTX 2060 во многих играх в среднем на 5-7 процентов.

Видео опубликовано на YouTube-канале Random Benchmark.

Средний уровень

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super

Архитектура: Turing



CUDA-ядер: 2176



Память: 8 Гб GDDR6



Разрядность шины: 256 бит



Рекомендованный блок питания для карты: от 550 Вт



Достоинства RTX 2060 Super:

Существенный прогресс по сравнению с 2060 без приставки Super.

Поддержка трассировки лучей и DLSS.

8 Гб видеопамяти против 6 Гб на RTX 2060.

Хороший задел на будущее, если играть только на Full HD мониторах.

Небольшое энергопотребление.

Недостатки:

Завышена цена на барахолках.

Не вытягивает 2К-разрешение на максимальных настройках графики.

До появления Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 и других игр, вышедших в конце 2020 года, RTX 2060 Super можно было порекомендовать и для 2К-мониторов. То же самое можно сказать и про Radeon RX 5700. Однако нынешние реалии таковы, что перечисленные видеокарты больше не справляются с максимальными настройками в 2К. Зато отлично себя чувствуют в Full HD — в этом разрешении запас у них как раз приличный. Обе видеокарты демонстрируют схожую производительность, разве что 2060 опережает 5700 на 5-8 процентов.

Видео опубликовано на YouTube-канале Testing Games

На старте Radeon RX 5700 стоила чуть меньше RTX 2060 Super. Однако в условиях постоянно меняющегося рынка эта разница стала незаметной. Учитывая этот факт, стоит рассматривать 5700 в виде альтернативы 2060 и покупать её, если видеокарты от «зелёных» нет в наличии. За 2060 Super говорит аппаратная поддержка лучей и технологии DLSS — а это, как известно, немаловажный фактор. 5700 в данном случае крыть совершенно нечем.

Средне-высокий уровень

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

Архитектура: Pascal



CUDA-ядер: 3584



Память: 11 Гб GDDR5X



Разрядность шины: 352 бит



Рекомендованный блок питания для карты: от 600 Вт



Достоинства:

Для игр в разрешении 1080р будет актуальна ещё много лет.

Практически идёт вровень с RTX 2070 Super.

Стоит меньше, чем RTX 2070 Super.

11 Гб видеопамяти

Недостатки:

Нет аппаратной поддержки трассировки лучей.

Казалось бы, с момента выхода 1080 Ti прошло уже более трёх лет. Видеокарта должна покрыться пылью, но как бы не так. Лучшая карта в линейке GTX оказалась живее всех живых. Она не утратила актуальности даже после выхода 2000-линейки и на ней по-прежнему собирают средние игровые сборки. Да, когда 3000-линейка RTX станет более доступной, то 1080 Ti утратит свои позиции, отправившись в список устаревших карт — всё-таки отсутствие аппаратной поддержки трассировки лучей сказывается. Но в 2020-м 1080 Ti чувствовала себя более чем уверенно.



В большинстве игр она практически не уступает более свежим видеокартам RTX 2070 Super и AMD Radeon RX 5700 XT — в среднем она отстаёт от первой на какие-то жалкие 5 FPS, а от второй — на 3. Естественно, в магазинах вы её уже не найдёте, а вот на барахолках 1080 Ti — частый гость. В среднем её можно взять за 30 000 рублей, но можно найти объявления, где её отдают и за 25 000.

Видео опубликовано на YouTube-канале Testing Games

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Архитектура: Turing



CUDA-ядер: 2560



Память: 8 Гб GDDR6



Разрядность шины: 256 бит



Рекомендованный блок питания для карты: от 650 Вт



Достоинства:

Хорошая производительность.

Возможность поиграть во многие игры с включённым рейтрейсингом.

Отлично показывает себя как на Full HD, так и на QHD мониторах.

Недостатки:

Цена.

RTX 2070 Super не затерялась даже после выхода 3000-линейки. Конечно, продлить актуальность этой карте помог дефицит на новинки. И неизвестно, как бы сложилась ситуация, если бы RTX 3060 Ti и 3070 смогли приобрести все желающие, но на данный момент RTX 2070 Super — это отличный вариант для тех, кто не хочет ждать, пока ситуация на рынке стабилизируется.

Видео опубликовано на YouTube-канале Benchmark

Видеокарта демонстрирует неплохой уровень производительности для игры в 2K-разрешении на высоких и ультра-настройках и позволяет спокойно выкручивать рейтрейсинг на максимум в большинстве видеоигр. 2070 Super во многих играх оказывается быстрее обычной 2070 примерно на 10-15 процентов. Единственное, что смущает — её цена. Такая видеокарта должна стоить не более 30 000 рублей, но из-за дефицита новинок ценник на неё не спешат сбрасывать.

AMD Radeon RX 5700 XT

Архитектура: RDNA



Количество ядер: 2560



Память: 8 Гб GDDR6



Разрядность шины: 256 бит



Рекомендованный блок питания для карты: от 600 Вт



Достоинства:

Производительность на уровне RTX 2070 Super.

Отлично показывает себя как на Full HD, так и на QHD мониторах.

Недостатки:

Не поддерживает рейтрейсинг.

На барахолках стоит больше, чем RTX 2070 Super.

Долгое время были проблемы с драйверами.

Если уж мы включили в этот список RTX 2070 Super, то не можем не упомянуть про флагмана предыдущего поколения от AMD. Radeon RX 5700 XT навязывала хорошую конкуренцию карточке от «зелёных», во многом благодаря ценовой политике: она стоила дешевле на 100 долларов, но при этом показывала схожую с 2070 Super производительность. Да, где-то она, конечно, уступала, но вряд ли 10-процентное отставание в некоторых играх можно назвать критичным.

Видео опубликовано на YouTube-канале Benchmark

Но после того как рынок рухнул, а майнеры, оценив мощь карточки от AMD, ринулись скупать Radeon RX 5700 XT, то цена на «красный флагман» поднялась с 399 долларов до баснословных 650 долларов. После этого о какой-то конкуренции с RTX 2070 Super говорить уже не приходилось.

Высокий уровень

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / NVIDIA GeForce RTX 3070

RTX 3060 Ti:



Архитектура: Ampere



CUDA-ядер: 4864



Память: 8 Гб GDDR6



Разрядность шины: 256 бит



Рекомендованный блок питания: от 600 Вт

RTX 3070:



Архитектура: Ampere



CUDA-ядер: 5888



Память: 8 Гб GDDR6



Разрядность шины: 256 бит



Рекомендованный блок питания: от 650 Вт



Достоинства:

Производительность на уровне флагманов предыдущего поколения.

Прекрасно подходят и для 4К, но где-то придётся жертвовать лучами.

Недостатки:

Количество видеопамяти.

3060 Ti и 3070 мы поставили вместе, потому что на данный момент времени это лучшие видеокарты нового поколения по соотношению цена / производительность. Обе видеокарты предназначены для комфортной игры в 2К с рейтрейсингом, и с этой задачей они справляются на отлично. Огорчает в них только одно — количество выделенной им видеопамяти. Если конкуренты в лице Radeon RX 6000 получили 16 Гб, то 3060 Ti и 3070 вынуждены довольствоваться только 8-ю гигами. Этого всё-таки маловато, чтобы говорить о заделе на будущее.

Видео опубликовано на YouTube-канале BENCHMARKS FOR GAMERS

Но если не думать о том, что будет через несколько лет, то прямо сейчас 3060 Ti и 3070 — идеальные игровые решения для сборок за 90-100 тыс. рублей. По производительности они равны флагманам предыдущего поколения — 2080 Super и 2080 Ti. При этом стоят новинки существенно меньше. И всё в принципе неплохо, кроме одного — чтобы приобрести эти карты по рекомендованной цене, нужно постараться. Мало того, их практически нет в магазинах, а те модели, которые выставляются на вторичном рынке, продаются по завышенной цене.



Это же касается и Radeon RX 6800. Видеокарта демонстрирует сумасшедший прирост производительности по сравнению с RX 5700, во многих играх оставляет 3070 чуть позади, а про её бесшумность и энергопотребление уже слагают легенды. Однако стоит такая карта гораздо дороже — согласитесь, отдавать за прямого конкурента 3070 около 78 000 рублей — это кощунство.

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high-end уровень

NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

GeForce RTX 3080:



Архитектура: Ampere



CUDA-ядер: 8704



Память: 10 ГБ GDDR6X



Разрядность шины: 320 бит



Рекомендованный блок питания для карты: от 750 Вт



Radeon RX 6800 XT:



Архитектура: RDNA 2



Количество ядер: 4608



Память: 16 ГБ GDDR6



Разрядность шины: 256 бит



Рекомендованный блок питания для карты: от 650 Вт



Достоинства и недостатки RTX 3080:

Высокая производительность и быстродействие.

В 2 раза мощнее RTX 2080.

Карта с хорошим запасом на будущее.

Требование к мощности блока питания — от 750 Вт и выше.

Не найдёшь в продаже.

Текущая розничная стоимость.

Достоинства и недостатки RX 6800 XT:

Бесшумная работа вентиляторов.

Низкое энергопотребление.

Хороший разгонный потенциал.

Поддерживает технологию трассировки лучей.

16 Гб видеопамяти против 10 Гб RTX 3080.

Стоит в 2,5 раза дороже от своей рекомендованной цены.

Практически не найдёшь нигде в продаже.

Аналог DLSS уже есть, но на раскрытие его возможностей уйдёт время.

Что касается 4К-разрешения, то здесь паритет — и GeForce RTX 3080, и Radeon RX 6800 XT показывают такую производительность, что её вполне достаточно, чтобы играть во все современные игры на максимальных настройках графики в 4К. RTX 3080 оказывается чуть производительнее своего конкурента, но это преимущество незначительно.

Рекомендованная цена RX 6800 XT на 50 долларов меньше RTX 3080 и составляет 650 долларов, но сейчас со всем этим обвалом цен вы этой разницы совершенно не заметите. Всему виной, опять же, перекупщики и дефицит. К тому же карты от AMD вышли в конце этого года и сейчас их найти ещё тяжелее, чем карты от NVIDIA — они есть, но никто их в глаза не видел.

Видео опубликовано на YouTube-канале Testing Games

Нереальный уровень — самая мощная видеокарта года

NVIDIA GeForce RTX 3090

Достоинства:

Отличный продукт для разработчиков и графических специалистов.

Самая высокая графическая производительность на рынке.

24 Гб видеопамяти.

Эффективная система охлаждения.

Недостатки:

Габариты: карта — огромная.

Отрыв от RTX 3080 не так уж и велик.

Убийца вашего кошелька и здравого смысла. Самая мощная видеокарта в мире на данный момент времени — GeForce RTX 3090. Стоит ли переплачивать за неё? Может лучше взять RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT? Такие вопросы задают многие техноблогеры в начале своих обзоров. И, знаете, если подумать, то разница между RTX 3080 и RTX 3090 в производительности не такая уж и большая, чтобы за неё переплачивать. Во многих играх флагман NVIDIA оказывается лишь на 6-10 FPS шустрее. Зато по цене их разница уже чувствуется. Так зачем нужна эта карта?

Видео опубликовано на YouTube-канале Testing Games

NVIDIA честно призналась, что RTX 3090 предназначена не только для богатеньких энтузиастов, решивших поиграть на 8К-телевизоре. Вернее даже не так. Эта карта — идеальна для тех, кто не играет в игры, а создаёт их. Она отлично подойдёт для каких-нибудь разработчиков, дизайнеров, 3D-аниматоров, учёных и ИИ-разработчиков. А для всех остальных есть RTX 3080.



Эти же слова применимы и к Radeon RX 6900 XT. Только здесь эта разница в производительности оказывается ещё смешнее. Флагман от AMD обгоняет RX 6800 XT в разрешении 4К лишь на какие-то 7 процентов. Если нет ощутимой разницы, зачем платить больше?

Видео опубликовано на YouTube-канале Benchmark PC Tech.