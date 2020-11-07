5 причин выбрать новые видеокарты от NVIDIA

Каждый анонс новых видеокарт сопровождается бурными обсуждениями. Это как сравнивать Xbox и PlayStation — одни говорят, что видеокарты от NVIDIA лучше, другие советуют покупать Radeon. Не всегда этот выбор очевиден. Однако в этом материале мы перечислим 5 причин, почему видеокарты линейки RTX 3000 кажутся нам более привлекательным выбором, нежели видеокарты от AMD. Это лишь субъективное мнение, основанное по большей части на собственных впечатлениях. В следующий раз поговорим о плюсах Radeon.

Топовая видеокарта будет стоить больше 100 тыс. рублей. NVIDIA анонсировала 3000-серию Новую видеокарту или новую консоль? А что выберешь ты?

1. Нет проблем с драйверами

Чего нельзя сказать про «красных». Это одна из основных причин, почему видеокарты от AMD не пользуются таким спросом, как видеокарты от NVIDIA. Наверное, уже ни для кого не секрет, что AMD так и не научилась делать нормальный софт для своих видеокарт. Вероятность того, что вы купите новую видеокарту от AMD и первое время будете мучаться с установкой и работой драйверов, — довольно высока. Так что пользователи, что совершенно логично, выбирают то, что будет работать хорошо и без нареканий прямо с коробки. С AMD такой уверенности нет.

2. Хорошая производительность за свои деньги

NVIDIA очень сильно критиковали, когда она загнула цены на RTX 2000. В этот раз компания на стала наступать на те же самые грабли и представила платы, которые прилично опережают карты прошлого поколения, а стоят даже дешевле. Ведь неслучайно игроки ринулись продавать свои RTX 2070, 2080 и 2080 Ti, если та же RTX 3070 за $ 499 соответствуют производительности RTX 2080 Ti, которая первоначально продавалась за $ 999. Пока RTX 3070 видится самым привлекательным и доступным графическим процессором в этом поколении видеокарт.



28 октября AMD представила ответ видеокартам от NVIDIA. RX 6800 XT оказалась сравнима по производительности с RTX 3080, а в некоторых играх даже опередила её. Дальше сравнили RX 6800 с 2080 Ti, которая, как я уже сказал выше, примерно равна 3070. Всё тот же паритет во многих играх и небольшое преимущество «красных» в некоторых проектах. Сравнивать 3090 с Radeon RX 6900 XT — это как сравнить слона с гиппопотамом. Обе видеокарты показывают запредельную производительность. В некоторых играх быстрее оказывается 3090, в других — RX 6900 XT.

Фото: Radeon RX 6800 XT против RTX 3080. Тестирование от AMD

А что по ценам? Референсная RX 6800 будет стоить $ 579 — это на $ 80 дороже RTX 3070. Стоимость RX 6800 XT будет начинаться с $ 650, а это уже дешевле RTX 3080 на $ 50. Самая мощная видеокарта в линейке RX 6900 XT и вовсе будет дешевле топовой видеокарты от NVIDIA на $ 500. Окей, карты от AMD выглядят более привлекательными по цене, но на самом высоком уровне, который доступен далеко не всем. А на уровне 3070 всё уже не так безоблачно для «красных».

Видеокарты Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT: цена, производительность, дата выхода

К тому же я бы относился к этим тестам с осторожностью. Во-первых, стоит подождать тестов от независимых компаний. Во-вторых, AMD провела тестирование на собственном процессоре Ryzen 9 5900X, поставив NVIDIA в заведомо проигрышное положение. Многие пользователи иллюзий по супер производительности видеокарт от «красных» не питают. Они считают, что даже близко таких результатов, которые показала AMD на своей презентации, не будет. Но, опять же, окончательные выводы сделаем уже после 18 ноября, когда карточки можно будет купить в магазинах.

3. Аппаратная поддержка трассировки лучей во всех играх

NVIDIA анонсировала технологию трассировки лучей ещё весной 2018 года. AMD потребовалось два года, чтобы прикрутить к своим видеокартам эту технологию. В начале ноября производитель подтвердил, что видеокарты серии Radeon RX 6000 будут поддерживать трассировку лучей, но не во всех играх, а только в тех, где используются отраслевые стандарты поддержки трассировки лучей, включая Microsoft DXR API и Vulkan API. А вот если в играх задействуются нестандартные API-интерфейсы, то тут уж извините — в этих проектах трассировки лучей на «рыксах» не будет.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cycu1

На самом деле таких игр будет мало, а интерфейсы Microsoft DXR API и Vulkan API должны постепенно стать стандартом для разработчиков. Тем более, что в консолях нового поколения используется та же архитектура, что и в новых видеокартах от AMD. Но пока всё это красиво изложено лишь на словах. Прежде чем технология заработает должным образом, может пройти немало времени. И её, если что, ещё никто не видел — AMD, например, не показала технологию в действии на своей недавней презентации. Зато на видеокартах NVIDIA трассировка лучей уже давно отточена. Либо ты наслаждаешься красотой игр прямо сейчас, либо ждёшь ещё около месяца, чтобы впервые опробовать технологию в деле на карточках AMD в игре Cyberpunk 2077.

4. Наличие технологий DLSS и REFLEX

DLSS (механизм увеличения производительности или улучшения качества через искусственный интеллект) — это ещё одно неоспоримое преимущество видеокарт от NVIDIA, аналога которому у AMD пока что нет. И когда он появится — неизвестно.



То, что «красные» готовят ответ на DLSS, — свершившийся факт, на который указывают несколько авторитетных источников. По слухам, аналог DLSS будет называться Super Resolution. Он будет основан на DirectML и опираться, как и решение от NVIDIA, на машинное обучение. Всё это, конечно, отрадно, но, по информации зарубежного издания PC Gamer, технология не будет готова к запуску новых видеокарт от AMD. Сколько её придётся ждать — никто не знает.



Что касается DLSS, то при выходе первой версии нейронной сети игроки жаловались на ухудшение качества картинки. Однако NVIDIA исправила этот недочёт уже в DLSS 2.0. Сейчас без этой технологии уже сложно представить современные и требовательные игры: DLSS отлично работает и практически без потерь качества картинки серьёзно увеличивает частоту кадров.

Видео опубликовано на YouTube-канале NVIDIA GeForce

Ещё одна технология, на которую стоит обратить внимание при покупке новых видеокарт, была представлена недавно. Называется она Reflex. Простыми словами эта технология уменьшает задержки в соревновательных играх. Как известно, чем выше FPS, тем ты быстрее сможешь среагировать на действия противника. Но существует и определённая системная задержка между аппаратными устройствами ввода и реакцией на экране. Эта технология уменьшает общее время реакции от клика мыши до реакции на экране. Кстати, поддерживают технологию не только видеокарты RTX 3000, но и старые карточки, начиная с 900 серии GTX. Учитывая, что киберспортсмены составляют немалую часть из общего числа игроков, эта технология наверняка будет решающим для них фактором при выборе видеокарт от NVIDIA.

5. Большой выбор видеокарт

Широкий выбор моделей и производителей — ещё один плюс NVIDIA. Почти каждый производитель видеокарт, кроме Sapphire, PowerColor и HIS, сотрудничает с «зелёными». Поэтому потребитель имеет самый разнообразный выбор видеокарт от самых разных производителей.



Пока AMD готовится к выпуску видеокарт верхнего сегмента, NVIDIA уже думает о бюджетных картах RTX 3060 и RTX 3050 Ti. А за ними может последовать релиз GeForce RTX 3050 без приставки Ti. По слухам, 3060 будет выпущена в начале января, а 3050 Ti — в феврале. Таким образом NVIDIA вновь сможет подмять под себя рынок бюджетных карт, как это было в прошлом поколении плат, когда помимо RTX 2060 и улучшенных старых карт с приставкой Super были выпущены видеокарты с приставкой GTX. И как бы фанаты AMD не хаяли «зелёных», они каждый раз оказываются на шаг впереди, ставя «красных» в положение догоняющих.