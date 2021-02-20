Шьёт костюмы из S.T.A.L.K.E.R. и использует их для выживания

Настоящие фанаты S.T.A.L.K.E.R. знают об игре всё: как выглядит каждый мутант, где найти Гордона Фримена, почему монолитовцы так одержимы и что ни в одной части не было женского персонажа. Если игровая вселенная ещё не видела девушку-сталкера, то в нашей такая уже существует. Любовь к S.T.A.L.K.E.R. у Марины Заноза Компаниец не ограничивается прохождением игры и прочитанными книгами, она создаёт атмосферные снимки в костюмах из игры, которые шьёт сама, а потом готовое снаряжение используют по прямому назначению — для выживания, но не в Зоне, а в сталкерстрайке. Давайте узнаем, чем вселенная так полюбилась девушке, что такое сталкерстрайк и с какими трудностями встречается косплеер на пути создания костюмов.

— Когда пришла любовь к вселенной S.T.A.L.K.E.R.?

— Это случилось лет 9-10 назад, когда я училась в художественном училище и фанатела с фэнтези и средневековья, а современные военные конфликты презирала. Моя хорошая подруга каким-то чудом уболтала меня прочитать книгу по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Так, благодаря «Мечте на Поражение» под авторством Калугина, я познакомилась с этим миром и мгновенно в него влюбилась. Драматическая история Гупи так впечатлила меня, что следующие пару лет я, кажется, не вылезала из чтения книг по вселенной. Потом съездила на сталкерстрайк и окончательно застряла. В видеоигру я смогла поиграть только год спустя. До этого мой компьютер с трудом тащил даже третьих «Героев».



— Где достаёшь костюмы для фотосессий?

— Костюмы я шью сама, снаряжение делает мой муж. Но вообще это всё не для фотосессий, а для сталкерстрайка. Фотосеты — это дополнительная приятность и единственная возможность сделать постановочные фотографии.

— У тебя полно фотографий со сталкерстрайка. Что это?

— Сталкерстрайк — это S.T.A.L.K.E.R. в реальности. На реальном полигоне с реальными людьми и реальными эмоциями. С войной группировок, сбором артефактов, выживанием, торговлей и решением квестов разной сложности. Для имитации боевой составляющей используются Airsoft модели вооружения. В России много проектов и мастерских групп, организующих такие игры. Кто-то проводит одну игру в год, кто-то больше. Проект «Сталкер Северо-Запад», на котором я играю, делает игры с 2009 года. Каждый год по шесть трёхдневных игр с мая по октябрь.

Количество участников на игре зависит от масштабов проекта: от 10 до 200, а может и больше. Требования к участникам на каждом проекте свои. Где-то принимают с 16 лет, где-то только с 18. Где-то проводят собеседования. Где-то есть жёсткие требования к антуражу, где-то они помягче. В общем, подробности лучше узнавать напрямую у организаторов.

— С чего началась идея о косплее?

— Началось всё с того, что, начав играть в сталкерстрайк, я захотела себе костюм из видеоигры. Но заказывать костюм на стороне было для меня слишком дорого, да и копийность оставляла желать лучшего. Зато я умела обращаться с иголкой и ниткой на уровне «могу пришить пуговицу и подогнуть край». Так что благодаря советам моего мужчины, который тоже фанатеет от S.T.A.L.K.E.R., и слёз и крови из исколотых пальцев, я сшила свою первую простенькую «Зарю».



Она была далека от идеала, но весьма хороша для своего времени, это был 2014 год. Потом я стала шить костюмы на заказ и так, набивая руку, изучая материалы и придумывая реализацию сложных деталей, я дошла до косплейной детализации и копийности. Долгое время я сопротивлялась причислению меня к косплеерам и говорила: «Вы не понимаете, это другое». Всё же косплей — это скорее про выставки и подиумы, чем про грязь, болота и беготню по лесу с автоматом. Но потом я махнула рукой. Да, в моих костюмах можно играть в страйкбол и жить в лесу не испытывая неудобств, но детализация уровня «косплей», и в этих же костюмах не стыдно пройтись по подиуму и поучаствовать в конкурсе. Предварительно, конечно, отколупав тонну засохшей грязи.

— Можешь рассказать о своей первой фотосъёмке по игровой вселенной?

— Самая первая фотосъёмка была спокойная и рассказать про неё нечего. Она была техническая и затеяна только для того, чтобы я посмотрела, как выглядит на мне моя первая «Заря»: в зеркале невозможно оценить силуэт и образ со всех сторон. Это был 2014 год, сентябрь. Мы приехали на игру и перед стартом просто «отщёлкали» меня в «Заре» спереди, сбоку и со спины. О косплее и копийности речи пока не шло.



А вот вторая фотосессия была кошмарна. И третья с четвёртой тоже! Потому что в то время я совершенно не умела фотографироваться. Боялась камеры как огня. При виде объектива на моё лицо вылезала неконтролируемая смущённая и напряжённая улыбка. Вдобавок тогда мы впервые снимали для коллажей «игра VS реальность». То есть я, одевшись в костюм, вставала в позу, аналогичную позе NPC на скриншоте или арте.

Так мы показывали копийность костюма. На первый взгляд это просто, но на деле — лютый ужас. Один кадр ставится минут по 10-15. Отдельно руки, отдельно ноги, отдельно наклон головы. И всё в напряжении, чтобы тщательно настроенный угол сгиба локтя ни на сантиметр не сместился, а ведь при этом нужно сохранять внешнее спокойствие и расслабленность! Но результат стоит того. И, наверное, благодаря этим трудностям я в конце концов научилась быть спокойной перед камерой.

— А где проходят съёмки?

— В лесу, на заброшках, в фотостудиях. Место зависит от задачи съёмки, идеи и времени года. Если нужна натурная съёмка на природе, мы снимаемся на доступной заброшке в Питере или Ленобласти, а иногда нам достаточно обычного леса. Если в идею съёмки входят сложное освещение, грим, спецэффекты, если на улице просто очень холодно, то съёмка проходит в студии.

— В жизни ты такая же серьёзная? Или это образ для фотосессии?

— В жизни у меня очень богатая мимика, но для образа сталкера она действительно не годится. Случается, что я корчу рожи на фотосете, но в релиз такие кадры не выходят. Или я использую их в качестве шаблона для смешных картинок с эмоциональными надписями.



— Можешь показать лучшую фотографию на твой взгляд?

— У меня есть несколько лучших фотографий на мой взгляд и каждая из них лучшая по-своему. Где-то получилось очень атмосферно, где-то съёмочная команда выложилась на 145%, чтобы реализовать идею, где-то я в костюме, которым горжусь больше всех. Выделить из них одну единственную очень сложно. Но я попробую.

Этот кадр был сделан на первой художественной фотосессии моего самого нового и самого сложного костюма — «Брони Монолита». В образе монолитовца я хотела показать безжизненность и нечеловечность бойца. И совершенно не хотела показывать девчачье личико и веснушки. Чтобы реализовать задумку, мы загримировали меня от кончиков волос до кончиков ушей. Труд визажиста и мастерство фотографа создали этот кадр. Благодаря проработке костюма, гриму и студийному свету на кадрах с этой фотосессии я больше похожа на 3D-модель, чем на живого человека. Чего я, собственно, и добивалась.



— В твоём инстаграме много фотографий по игре. Не думала заняться косплеем чего-то ещё?

— Думала. Но продумывание и создание костюмов — это не только фотосеты, фестивали и гордое «я сделал». Это много труда, десятки ошибок. Чтобы так заморачиваться, нужно безумно любить вселенную, по которой делается косплей. Пока что настолько сильно я люблю только S.T.A.L.K.E.R.

— Почему Заноза?

— Потому что в заднице. Серьёзно! Так меня назвали на сталкерстрайке за мой вредный характер и язвительные шутки. Я не лезла за словом в карман, но в целом была безобидна. А ещё постоянно попадала в неприятности. Поэтому я могла быть одновременно занозой в заднице и занозой в полной заднице. История этого позывного связана с одним из моих злоключений на игре, но, думаю, в этом интервью уже достаточно информации про сталкерстрайк.

— Не чувствуешь себя белой вороной в компании любителей таких увлечений? Или девушкам уделяют больше внимания?

— На самом деле девушек, которые любят поиграть в войнушку, не так уж и мало. Мы здесь, мы там, мы всегда. Так что белой вороной я себя не ощущаю. Вдобавок я с малых лет пацанка. В детстве мы с мальчиками играли в охоту на динозавров, сейчас мы с мужиками играем в охоту на снорков. Разница только в том, что в детстве меня очень неохотно брали в игру, а сейчас стало попроще. Насчёт внимания — может, когда я впервые появилась в этом мужском коллективе, внимания было больше, но со временем я стала своим парнем и просто привычным персонажем. Наверное. Надеюсь. На самом деле я очень смущаюсь от внимания и стараюсь его не замечать.

— Поступала ли критика в твоей адрес и советы, что надо заняться чем-то женственным?

— Конечно. Страйкбол, сталкерстрайк, S.T.A.L.K.E.R, да и вообще увлечение шутерами — мужская тема. Я регулярно подвергаюсь нападкам фанатов компьютерной игры, что позорю S.T.A.L.K.E.R, и что женщин в Зоне нет, и прочее, и прочее. Был даже один неприятный момент, после которого я всерьез стала опасаться за свою жизнь! Но вроде уладили…

— Вторая половинка разделяет твои увлечения?

— На этом увлечении мы и сошлись. Впервые встретились на сталкерстрайке, потом стали общаться. Он первый сшил себе «Зарю» и подбил меня сделать костюм себе. Помогал со всеми остальными костюмами: поддерживал, подсказывал, указывал на ошибки. Первые фотографии костюмов сделаны им.

— Какая твоя любимая игровая часть серии и почему?

— Сложный вопрос! Тень Чернобыля. За сюжетную линию. Я прошла её несколько раз и всякий раз надеялась, что удастся спасти Призрака.



— К какой группировке присоединилась бы, окажись ты в игре?

— К группировке «трупы». А если фантазировать… хм, наверное, ни к какой. На сталкерстрайке я всегда мечтала играть за Монолит, но в игре для обычных смертных эта группировка закрыта. Осталась бы одиночкой, занималась бы своими сталкерскими делишками.

— Как относишься к игровой серии Метро и вообще вселенной Дмитрия Глуховского?

— Начала читать, но не дочитала. Не помню почему. С игрой тоже как-то не срослось, а сейчас я вообще не очень-то в видеоигры играю.



— Чего ожидаешь от S.T.A.L.K.E.R. 2?

— Ничего. Я приучила себя не ждать, чтобы потом не было мучительно больно. Единственное, на что я надеюсь — на то, что там будет хотя бы один костюм, который вдохновит меня на пошив.

— Было бы интересно увидеть женских персонажей в игре?

— Интересно. Но очень страшно! Вдруг их оденут так, как принято: в обтягивающее и излишне открытое. Хотя шить я всё равно буду то, что мне нравится, и одеваться как хочется. Но сам факт…