10 лучших игр, встроенных внутрь других игр

Многие разработчики любят добавлять в собственные проекты различные мини-игры. Преследуют они при этом разные цели. Одни желают наполнить мир дополнительными активностями и, тем самым, повысить глубину проработки мира. Другие просто растягивают игровой процесс, а третьи используют подобные вставки в качестве отсылок, пасхальных яиц или шуток.

Самый «ленивый» способ ─ это использование разных виртуальных итераций настольных и карточных игр, ведь для добавления в тайтл классических шашек, шахмат или маджонга с покером большого ума не требуется. Но некоторые студии идут дальше и проявляют на данном поприще куда больше таланта и стараний, создавая оригинальные и вполне самобытные мини-игры.

Безусловно, значительная часть подобных штук представляют собой простенькие стрелялки или аркадные платформеры. Но встречаются среди них и вполне неплохие примеры, которые легко заняли бы достойное место в инди-секторе. В этом материале собрана десятка самых примечательных и, самое главное, самостоятельных игр, в которые можно поиграть, запустив другие игры.

1. «Путешествие короля прерий» из Stardew Valley

Главный герой Stardew Valley – это офисный работник, который, получив в наследство фермерский участок, решает променять городские джунгли на деревенский уют и комфорт. И в перерыве между постоянной борьбой за высокий урожай и налаживанием связей с жителями соседнего городка игрок может запустить на одном из аркадных автоматов игру «Путешествие короля прерий».

Главный герой этого аркадного динамичного шутера с видом сверху на разных локациях занимается расстрелом многочисленных противников, в течение определенного периода прущих со всех сторон. Любой контакт с врагом или пулей смертелен, а всего жизней – четыре. Чтобы открыть следующие игровые зоны, нужно полностью очистить предыдущий уровень. Каждый этап заканчивается встречей с финальным боссом, вся сложность которого кроется в большом запасе здоровья. При помощи различных монеток, усилений и дополнительных жизней, выпадающих после смерти некоторых противников, игрового персонажа можно улучшать.

2. The Lost Viking из StarCraft II: Wings of Liberty

Одной из первых игр в истории легендарной Blizzard Entertainment стала платформенная головоломка The Lost Vikings 1993 года выпуска. Спустя годы «Метелица» не забыла о похождениях бравой троицы Эрика, Олафа и Балеога и в последующих проектах студия постоянно оставляла отсылки и вставляла камео героев.

Но дальше всех в этом плане продвинулась StarCraft II: Wings of Liberty. В кают-компании корабля «Гиперион» находится аркадный автомат, на котором можно поиграть в скролл-шутер The Lost Viking. В перерывах между миссиями игроки берут под контроль вооруженный до зубов космический корабль, и стараются продвинуться через толпы противников как можно дальше, набрав максимальное число баллов. Всего в игре три этапа, сложность которых повышается с каждым новым прохождением.

Высокий игровой темп, интересные и разнообразные противники, простой и понятный сюжет – все эти элементы превратили мини-игру в один из лучших проектов, когда-либо встроенных разработчиками внутрь другой игры. Неудивительно, что в интернете гуляют множество отзывов, где игроки восторгаются «Викингами» не меньше основной сюжетной кампании.

3. The Wizard’s Ruin из Grand Theft Auto: Online

Во вселенной Grand Theft Auto: Online разработкой видеоигр занимается студия PIXTRO. Наиболее примечательным проектом является The Wizard’s Ruin. Действие игры разворачивается в мире фэнтэзийного Средневековья, где герой по имени Тог спасает непутёвого брата-близнеца Грога из рук злого волшебника. За четыре уровня игрок столкнётся с разнообразными мифологическими созданиями, расправиться с которыми поможет магия и кинжал. Прохождение усложняется кривым хитбоксом, с трудом фиксирующим попадания.

Также можно пройти три испытания, а после прохождения сюжета активируется дополнительный режим, в котором герои меняются местами. Если накопить 1 миллион очков и пройти The Wizard’s Ruin полностью, то на стенде игрока появится фигурка меча. Для мини-игры проект выглядит как вполне самостоятельная инди-подделка, способная затянуть на некоторое время.

4. Space Monkey 3: Bananas Gone Bad из Grand Theft Auto: Online

Ещё одна игра от студии PIXTRO – стандартный shoot'em up под названием Space Monkey 3: Bananas Gone Bad. Игрок в роли космической обезьяны должен остановить злого учёного Данка, обратившего любимые бананы к тёмной стороне. Для этого герой садится за руль космического корабля и расстреливает многочисленных противников, уклоняясь от посланных в ответ снарядов. Игра состоит из 5 этапов, каждый из которых заканчивается босс-файтом. Для зрелищности игроку предлагаются разнообразные бонусы, оружие и способности, а за три пройденных испытания полагается специальная футболка. Играется всё достаточно бодро, скучать точно не придётся.

5. Badlands Revenge III из Grand Theft Auto: Online

И снова «Великий автоугонщик», только теперь игра Badlands Revenge III. Проект представляет собой обычный тир, хорошо знакомый любителям старых приставок Dendy. Интересна стрелялка своей стилизацией под Дикий Запад и заедающей в голове фоновой музыкой. Игрок примеряет на себя образ шерифа, которому предстоит очистить долину от бандитов, попутно освободив заложников и не задев ни одно животное. Множество уровней, на которых припрятано множество бонусов и оружия, проходятся в любом порядке. Отличный вариант для тех, кто соскучился по световому пистолету.

6. Dead Ops Arcade из Call of Duty: Black Ops

В Call of Duty: Black Ops, в комнате допросов, разработчики установили компьютер, взломав который можно запустить сразу две игры. Если Zork – это полное переложение классического текстового квеста 1980 года в неизменном виде, то вот Dead Ops Arcade – проект куда более примечательный.

Данная стрелялка с 40 различными уровнями, видом сверху и возможностью кооперативного прохождения отлично дополняет известный zombie-режим. Игрока с тремя жизнями закидывают на локацию, где ему предстоит отбиваться от напирающих орд нежити. Герой может подбирать разнообразное оружие, бонусы и предметы, хотя и основное оружие с бесконечным боезапасом отлично справляется с поставленной задачей.

Во второй части Dead Ops Arcade, появившейся в CoD: Black Ops III, разработчики доработали игру по всем параметрам: добавили новые карты, разнообразное оружие, противников, усилители и предметы. Истреблять безмозглых зомби теперь стало ещё веселее.

7. SCHMUP!!! из Penumbra: Black Plague

Играя в крайне атмосферный survival horror Penumbra: Black Plague, меньше всего ожидаешь найти дополнительную активность, в виде аркадного шутера SCHMUP!!!.. Для запуска мини-игры, действие которой происходит в космосе, геймер должен ввести найденный пароль на одном из компьютеров. Бодрое уничтожение пришельцев и выбивание рекордов по набранным очкам сильно выбивается из мрачного тона происходящего. Ведь сложно поверить в то, что у сотрудников научного комплекса хватало времени на столь невинную забаву. Очевидно, что разработчики добавили игру в качестве шутки для самых любопытных, призванной снять напряжения после постоянного убегания от ужасных монстров.

8. With fire and sword: Spiders из Observer

Психологический хоррор Observer от поляков из Bloober Team выделяется мрачной киберпанковской атмосферой с неоном, развитыми технологиями и всесильными корпорациями. Своё расследование детектив Дэниэль Лазарски в исполнении харизматичного Рутгера Хауэра раскрашивает решением головоломки With fire and sword: Spiders.

Правила мини-игры просты: необходимо дойти до финиша уровня, собрав по дороге все монетки, параллельно избегая встречи с пауками. Противников можно убивать огненными мечами, число которых строго ограничено. Всего игра состоит из 10 этапов, разбросанных по различным компьютерам и терминалам. Несмотря на кажущуюся простоту, на некоторых уровнях извилины придётся напрячь по-настоящему.

9. Overworld Zero из System Shock 2

Разработчики культовой System Shock 2 подошли к добавлению дополнительной активности со всей ответственностью. На одной локации игрок находит портативное устройство GamePig с несколькими установленными мини-играми. В небольшом окошке в углу экрана можно поиграть в клоны «сапёра» и «крестиков-ноликов». А вот Overworld Zero – это полноценная мини-RPG, выполненная в духе первых частей Ultima.

Для полного прохождения потребуется потратить много времени. Процесс усложняется чрезвычайной сложностью, которая породила слухи о невозможности пройти игру полностью. Дополнительно всё усложняется тем, что при запуске игры окружающий мир не ставится на паузу. Потому моменты, когда геймер увлечённо прокачивается и выбивает очередной уровень в Overworld Zero, а в это время его внезапно атакуют со спины, далеко не редкость.

10. Wolfstoun 3D из Wolfenstein 2: The New Colossus

В мире Wolfenstein 2: The New Colossus союзники проиграли во Второй Мировой и Америка оказалась в зоне оккупации Германии. Разработчики из MachineGames решили обыграть эту игровую условность, добавив в игру пародийный проект Wolfstoun 3D. Главный герой – чистокровный ариец, бесстрашно воюющий против жестоких террористов в виде сопротивления и злых коммунистов. В качестве финального босса появляется сам Би Джей Бласковиц. Запустить это чудо можно на игровом автомате в хаб-локации. Фактически разработчики воссоздали оригинал, освежив и обновив прародительницу серии.