«Перестройка» ради развлечения. 5 культовых игр, созданных во времена СССР

Когда в стране назревал кризис, а за кулисами политической жизни творился настоящий хаос, сложно было не то что жить, а выживать. Очереди, пустые прилавки и карточки на хлеб… Но даже в такой напряжённой обстановке люди умудрялись создавать шедевры. Речь об играх, созданных советскими разработчиками, увлечёнными своими идеями и не замечающими проблем в стране.

В рамках спецпроекта «Прости, советский спорт» мы вспоминаем самые яркие, можно сказать, культовые игры, которые получили известность во всём мире и были созданы в позднем СССР.

Прости, советский спорт. Как сборная СССР одерживала последние славные победы Новый спецпроект «Чемпионата» — о том, как 30 лет назад в разрушающейся на глазах стране исчезал великий советский спорт.

«Тетрис»

Разработчик: Алексей Пажитнов

Жанр: головоломка

Дата выпуска: 6 июня 1984 года

Открывает список, наверное, самая известная игра во всём мире — «Тетрис». Эта простая с точки зрения геймплея, но увлекательная и развивающая реакцию и стратегическое мышление головоломка обрела популярность не только в русскоязычных странах, но и за рубежом. Советский программист Алексей Пажитнов выпустил «Тетрис» в июне 1984 года. В то время он работал в Вычислительном центре Академии наук СССР и занимался развитием технологии искусственного интеллекта, а в свободное от работы время увлекался разработкой различных головоломок.

На создание «Тетриса» Алексея сподвигла другая головоломка, созданная американским математиком Соломоном Голомбой. «Пентамино» — именно так она называлась. Она представляла из себя пятиклеточные полимино — плоские фигуры, состоящие из пяти одинаковых квадратов, соединённых между собой сторонами. От игрока требовалось собрать из нескольких фигур одну большую. Тогда Алексей решил дополнить эту головоломку своими идеями и выпустить её в электронном варианте. Фигуры предстояло собирать в реальном времени. Они падали вертикально сверху вниз и их можно было прокручивать. Если игроку удавалось расположить фигуры правильно, то они сгорали. К сожалению, тогдашним компьютерам не хватало вычислительной мощности, чтобы потянуть пятиблочные фигуры. Тогда Алексей принял решение — сократить количество блоков, из которых состояли фигуры, с пяти до четырёх.

Название «Тетрис» происходит от двух слов — «тетра» и «теннис». Что такое теннис, думаю, вы и так знаете. Алексей очень любил этот вид спорта, а вот слово «тетра» означает «четыре». Так как в игре используются фигуры с четырьмя блоками, то это слово органично вписалось в название.

На написание «Тетриса» на языке программирования Pascal Алексею понадобилось две недели. Чтобы портировать игру на ПК — чуть больше одного месяца. В этом ему помог изобретатель и инженер, его коллега —Вадим Герасимов. А чтобы сделать «Тетрис» цветным и добавить в игру таблицы рекордов, ушло больше шести месяцев. Продвигали «Тетрис» на 525-дюймовых дискетах. А так как почти все игры в СССР распространялись бесплатно, то и «Тетрис» исключением не стал.

Видео опубликовано на YouTube-канале Андрей.

Welltris

Разработчик: Дока / Bullet-Proof Software

Жанр: головоломка

Дата выпуска: декабрь 1989 года

Алексей Пажитнов порадовал игроков ещё одной игрой, которая являлась сиквелом «Тетриса» и была разработана по заказу компании «Дока». Принцип остался тем же: игрокам приходилось составлять падающие фигуры в единое целое. Но, в отличие от обычного «Тетриса», графика стала трёхмерной, а сами фигуры — двухмерными. Игрокам нужно было составлять фигуры на дне колодца. Они могли вращать блоки на 90 градусов и перемещать их вдоль стен колодца. Тем, кому зашёл оригинал, понравилась и трёхмерная версия. Правда, игроки жаловались на неудобное управление и плохой звук, что сказалось на итоговой оценке игры и на её популярности.

Видео опубликовано на YouTube-канале Squakenet.

«Диверсант»

Разработчик: Юрий Михайловский

Жанр: аркада

Дата выпуска: 1989

Эту игру могли оценить немногие, так как вышла она на самодельных компьютерах «Радио-86РК». Чтобы собрать такой компьютер, требовалось потратить как минимум 400 рублей, а промышленные аналоги стоили от 500 рублей и выше. Большие деньги на то время! Геймплей захватывал с головой, хотя и представлял из себя простой чёрный экран с движущейся белой пиксельной турелью. Разработал «Диверсанта» программист из Харькова Юрий Михайловский.

Вы управляете стационарной турелью при помощи стрелочек. Стреляете из неё, нажимая на пробел. И пытаетесь попасть в пришельцев, которые десантируются на вас с космических кораблей. Каждый раз скорость атак пришельцев увеличивалась и совладать с ними становилось всё сложнее и сложнее. Кстати, опробовать игру можно даже сейчас, перейдя по этой ссылке.

«Перестройка»

Разработчик: Никита Скрипкин

Жанр: аркада

Дата выпуска: 27 декабря 1990 года

Куда же без политических игр? В непростые времена перестройки, которые принесли неоднозначные перемены в экономическую и политическую структуру разваливающейся страны, выходит игра с провокационным названием и содержанием. Программист Никита Скрипкин не побоялся обыграть волнующую многих тему в виде игры с названием «Перестройка». Государство в то время было занято спасением себя, так что на его игру не обратили большого внимания. Зато на Западе «Перестройка» имела ошеломляющий успех.

Программист вспоминает, что летом 1989 года, когда он работал в Научно-Производственном Кооперативе LoCis, который занимался деловым софтом и проводил исследования на тему разработки игровых программ, к нему пришёл его друг Дима Чикин. Он подкинул Никите идею — создать игру наподобие японских развлекательных программ, в которых люди прыгают по выброшенным в воду брёвнам наперегонки. Никите эта идея понравилась, и уже через месяц был готов прототип их совместной игры. В это время обстановка в стране накалилась, и ребята как будто решили подлить масла в огонь. На заставку игры были добавлены Кремль и последний президент Советского Союза Михаил Горбачёв. Игрокам предстояло управлять «демократом», которого изобразили в виде лягушонка. Он должен был перемещаться по островам свободы, которые визуально напоминали лилии, собирать ресурсы и избегать красных существ — бюрократов, более похожих на жуков.

Разработка «Перестройки» получилась быстротечной, ведь её создали меньше чем за 12 месяцев, а сама игра являлась лишь прототипом. Впрочем, ей это не помешало получить признание со стороны иностранцев. Впоследствии было выпущено немало ремейков от фанатов игры, а чешские разработчики даже выпустили клон «Перестройки» под названием ZX Spectrum.

Видео опубликовано на YouTube-канале Squakenet.

«Коммерсант»

Разработчик: RadaLtd. (Киев, Украина)

Жанр: экономическая стратегия

Дата выпуска: 1991

А эта игра вышла в год развала СССР и представляла собой экономическую стратегию. Финансисты, экономисты и управленцы были от неё в восторге. Да и обычным игрокам она нравилась. К тому же «Коммерсант» был установлен практически на каждом компьютере в школе. Когда учительница выходила из класса по делам, то мы бежали к компьютерам и представляли себя торговцами, пытающимися разбогатеть в виртуальном мире. Вдобавок ко всему игра была неприхотлива к ресурсам и не требовала специального программного обеспечения.

Что привлекало в этой игре, так это то, что все события в ней были не заскриптованы, а происходили в реальном времени. Ты мог разбогатеть, играя на бирже. Мог приобретать большие объёмы земли или нефти, брать кредиты на приобретение недвижимости или отдавать свои деньги в банк под проценты. Налог на владение машиной, на дома и другое имущество никто, естественно, не отменял. В общем, «Коммерсант» — это именно та игра, где надо думать головой и отслеживать падение или изменение цен для успешного пополнения собственного кошелька.

Видео опубликовано на YouTube-канале Sinigami Ruuk.