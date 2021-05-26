Как правильно комбить и тренироваться в Mortal Kombat 11

Первую часть материала вы можете прочитать по ссылке. Там мы познакомились с общими понятиями вроде фреймдаты и хитбоксов, а также узнали, что такое футсис. В этом тексте мы разберёмся, как правильно развивать свои навыки и выбивать максимум из любой комбинации.

Видео опубликовано на YouTube-канале ahmz1404.

Терминология комбо и MK 11 в частности

Какими ещё терминами? Да, чтобы играть в файтинги, нужно знать термины, очень много терминов. Так вы сможете на одном уровне общаться с прошаренными чуваками и без проблем, например, читать гайды в интернете. Начнём с небольшого разъяснения.

Все мы играем на разных платформах и разных девайсах. Удар Скорпиона на разных консолях обозначается по-разному. На PlayStation это «Квадрат», а на Xbox это «Икс». Чтобы не возникало путаницы, были придуманы специальные обозначения для всех ударов. Вот так они выглядят в Mortal Kombat 11:

1 — квадрат (PS) или X (Xbox)

2 — треугольник (PS) или Y (Xbox)

3 — крестик (PS) или A (Xbox)

4 — кружок (PS) или B (Xbox)

Наглядный пример: «Прямой удар рукой» у Скорпиона на PS4 / PS5 поставлен на квадрат, следовательно — на X у Xbox One и Xbox Series. Чтобы избежать путаницы, в гайдах вы будете видеть именно эти цифры. Они установлены в соответствии со стандартной раскладкой — это важно!

Дальше идут движения. К стандартным 1, 2, 3 и 4 добавляются английские буквы, с которых начинаются слова Up, Down, Back и Forward. Это означает направление движения, которое вы должны нажать одновременно с кнопкой удара. Например, «Резкий удар ногой» у Скорпиона на PS4 выглядит как «Вперёд + крестик». Однако в гайде вы прочитаете комбинацию как «F3». Уловили суть? Теперь появляются ещё и буквы, о чём я написал выше. Важно помнить, что Back и Forward учитываются при взгляде на ВРАЖЕСКОГО персонажа. То есть Back превращается в «лево», если оппонент стоит справа. Например, одну комбу Скорпиона можно описать так:

F32+DB3/A-F3-F32+BF1

В этом случае оппонент стоит справа. Так же он стоит и во время любой тренировки, поэтому обозначения изначально такие. DB3 в данном случае — телепорт, стандартная способность Скорпиона. А BF1 — это бросок копья с цепью. Но давайте соберём всё воедино:

1 — квадрат (PS) или X (Xbox)

2 — треугольник (PS) или Y (Xbox)

3 — крестик (PS) или A (Xbox)

4 — кружок (PS) или B (Xbox)

U — Up (вверх)

D — Down (вниз). Иногда заменяется на C — Crouch (пригнуться)

B — Back (назад)

F — Forward (вперёд)

A — в данном случае имеется в виду «Усиление» (Amplified). Это RB на геймпаде Xbox и R1 на геймпаде PlayStation

CB — так в комбинациях MK11 отображается Crushing Blow

Теперь вы можете легко прочитать следующие комбинации:

B14+DB3/A-F3-11-BF1

B14+DB3/A-F3-11-BF1/A-212/CB

F42+DB3/A-F3-F32+BF1

11+DB3/A-F3-F32+BF1

Вторая комбинация показана на видео в действии.

Видео опубликовано на YouTube-канале INTHEDARK PRO 6.

Все остальные, более продвинутые выражения, вы можете прочесть по ссылке. Но она вряд ли понадобится вам в этом тексте, поскольку мы переходим к следующему пункту.

Почему важно знать все движения и серии героя

Всё очень просто — зная своего персонажа, вы сможете оперативно принимать решения по ходу боя и избавитесь от рандома. В арсенале каждого героя есть несколько важных штук.

• Поки (d1-d3-d4). Ими можно доставать противника и аккуратно чекать, как он будет вести себя в той или иной ситуации.

• Стартеры. Это удары или серии, с которых начинаются комбо. Обычно они подбрасывают оппонента или их рекавери можно отменить в специальный навык.

• Эндеры. Это удары или серии, которыми завершается комбо. Обычно это сильные удары, которые наносят много урона.

• Спешлы. Так называются специальные навыки. Копьё Скорпиона, подкат Саб-Зиро, пробежка Кабала — всё это спешлы.

• Апперкот (d2). Он есть у каждого героя и в большей степени бесполезен, но! В MK 11 у него есть свойство Crushing Blow, если он залетит в кадры стартапа или рекавери. После этого появится красивый видос с разбитой челюстью оппонента, а сам он подлетит в воздух, и вы сможете комбить на нём. Из обычного d2 комбить в 99% случаев нельзя.

Дабы не противоречить себе, объясню: серий и ударов у каждого персонажа много, их нужно знать все. Но активно использовать вы всё равно будете только несколько из них. Некоторые удары могут быть бесполезными, с большими минусами на блоке, с медленными стартапами или просто с низким показателем урона. Но, тем не менее, как минимум нужно разбираться, как их вводить, чтобы ненароком не активировать их посреди боя и не отхватить по лицу.

Как правильно тренировать комбо

Видео опубликовано на YouTube-канале Джонни.

Испокон веков рецепт очень простой, звучит он так: «Не надо ничего придумывать, всё уже давно придумано». Особенно в случае с Mortal Kombat 11. Топовые игроки, которые давно изучили игру и выступают на чемпионатах, научат вас правильно комбить.

Открываем YouTube и пишем в поиске что-то вроде Scorpion combo tutorial. Тренировок и демонстраций комбо на YouTube столько, что можно полностью узнать сильные и слабые стороны героя буквально за несколько вечеров. Но, как я уже неоднократно говорил в этом тексте, ни один гайд не научит вас побеждать — это приходит только с практикой. Поэтому, как только мы нашли подходящий видос и начали учиться по нему, заходим в тренировку.

ВАЖНО! Старайтесь учить именно те комбинации, которые используют профессиональные игроки на турнирах. Ибо на YouTube очень много позёров, которые используют сложные многоэтажные комбы. Они делают это для зрелищности самого видео. Ни один нормальный игрок не будет применять эти комбы во время официального матча — у них есть свой комплект серий на этот случай.

Выбираем персонажа, берём подходящий стиль (нужен именно тот, по которому вы смотрели видос) и начинаем тренироваться. Перед проработкой серий надо немного разогреться и научиться правильно вводить серии и спешлы.

Например, серия B14+DB3/A-F3-11-BF1. В ней есть телепорт и копьё. Прежде чем учить всю комбинацию, сначала попробуйте десять раз подряд ввести телепорт. Вне комбинации, просто голым. Не получилось? Задрачивайте до тех пор, пока не будет 10 из 10 безошибочных телепортов. Получилось? Теперь переходим к копью и делаем то же самое.

Как только освоитесь с вводом и подберёте правильный темп, попробуйте провести всю комбинацию. Получилось с первого раза? Вы отец файтингов. Не получилось? Значит, повторяйте до тех пор, пока не получится. Обращайте внимание на позиционирование игрока и то, каким образом он двигается во время комбо. В первую очередь следите за таймингами — иногда нужно подождать, пока оппонент упадёт на нужную высоту, чтобы попасть последующими ударами.

Освоили одну комбинацию? Круто, теперь попробуйте другую. В случае со Скорпионом всё выглядит очень просто: у него есть несколько стартеров, которые начинаются с B14 (4 в этом случае будет лоу, поможет пробить верхний блок), 11 (благодаря удару с девятью фреймами можно наказывать большие минусы на блоке) или с F42 (опасная серия, поскольку первый удар лоу, а второй — оверхед). После этого идёт усиленный телепорт. Чтобы усилить приём, нужно нажать R1 (PS4) или RB (Xbox) в нужный момент. В этом случае можно просто несколько раз нажать на кнопку, чтобы она сработала точно. После телепорта идёт какая-то серия, которая поддержит оппонента в воздухе. У Скорпиона это либо 11, либо F3-11 (нужно сделать F3 и сразу прожимать 11), либо простая 4 (хороший удар с большим уроном, из-за хитбокса попадает по воздуху). После этого нужно сразу вводить копьё. И вот тут два варианта — либо потратить ещё одну полоску, чтобы выжать из комбы максимум урона, либо не усиливать копьё, чтобы с его помощью закончить комбо и вернуться на нейтральную позицию. Если усилили комбу, то у Скорпиона есть идеальный эндер в виде 212 — третий удар активирует Crushing Blow и снесёт очень много здоровья противнику.

Ну что ж, вроде бы разобрались. Теперь у меня есть небольшой экзамен для вас. Выше я написал четыре комбинации Скорпиона. Попробуйте провести каждую из них без ошибок. И да, по десять раз каждую.

B14+DB3/A-F3-11-BF1

B14+DB3/A-F3-11-BF1/A-212/CB

F42+DB3/A-F3-F32+BF1

11+DB3/A-F3-F32+BF1

Выход на комбо

Видео опубликовано на YouTube-канале THUNDERONE.

Выучили все комбинации и научились вводить их без ошибок? Круто! Но спешу расстроить вас — это всё равно не гарантирует победу. Потому что «кирпич не может дать сдачи». В реальном бою оппонент не будет стоять на месте, как это делает манекен в тренировочном режиме. Выучить комбы не сложно, а вот научиться выводить противника на них — намного труднее. Так, а как вывести противника на комбу? Здесь-то в игру и вступает футсис.

Представим, что оппонент стоит в верхнем блоке. Соответственно, стартер через 11 у Скорпиона не подойдёт — оппонент заблокирует его. Зато через F42 получится, поскольку F4 бьёт по ногам, а 2 можно отменить в телепорт. Противник много прыгает? Попробуйте поймать его на 1 — у этого удара хороший хитбокс и его можно использовать в качестве антиэфира.

У каждого персонажа свои способы выводить оппонента на комбо. Тот же Скорпион обладает всеми важными штуками вроде оверхедов и лоу, чтобы начать атаку из любой позиции и пробить любой блок.

Что делать после комбо

Видео опубликовано на YouTube-канале THUNDERONE.

Итак, вы провели крутую комбу и вернулись на нейтрал, что дальше? Всё зависит от вашего плейстайла. Если вы сумасшедший, то можно попробовать поймать оппонента в тот момент, когда он встаёт. То есть начать новую комбу сразу, как только он встанет. Тут идут варианты: либо рашдаун через стандартную серию, либо миксап. Что такое миксап? Допустим, ваш оппонент только что упал, и вы начали проводить свою атаку через F42. В тайминг F4 противнику нужно встать и сразу зажать нижний блок. Если он это не сделает, то сожрёт новую комбу. Если же он любит блокировать сидя, то ему придётся встать после начала анимации 2. И опять же, если он не успеет, то снова подставится под вашу комбинацию. Это и называется миксап — вы ЗАСТАВЛЯЕТЕ оппонента угадывать ваши дальнейшие действия.

Миксапы при этом важно миксовать. Если будете слишком часто начинать атаку с лоу, то оппонент привыкнет к этому и начнёт блокировать его. Если часто используете оверхед, то противник будет чаще вставать. Поэтому старайтесь подходить к бою со всем креативом, иначе вашу последовательность действий прочитают и накажут вас за это.

Почему может не получаться комбо

Видео опубликовано на YouTube-канале Gamer Point.

В случае с Mortal Kombat 11 вариантов два: либо у вас не получается ввести спешл после серии ударов, либо вы плохо поняли тайминг комбинации. Что делать с первым? Серии и спешлы в MK 11 нужно вводить размеренно, как вы набираете текст на смартфоне или печатаете номер телефона. Поймайте этот тайминг — рано или поздно пальцы запомнят и будет получаться всё чаще. Спустя несколько дней активных тренировок вы вообще прекратите ошибаться.

Что делать со вторым? Буквально недавно я сидел и изучал Фуджина, и у меня не получалось правильно продолжить комбу после усиленного ветра. Как оказалось, я невнимательно смотрел видео, по которому учился. Ютубер выжидал определённый тайминг, прежде чем продолжить серию, а я этого не делал. И там настолько хитрый и скользкий тайминг, что заметить это можно только при пересмотре ролика несколько раз. Поэтому вы, скорее всего, делаете то же самое — внимательно смотрите видос и следите за действиями игрока.

В некоторых комбинациях нужно подождать, пока оппонент упадёт на оптимальную высоту. Или нужно сделать небольшой деш вперёд или назад, чтобы правильно расположить своего персонажа и достать до оппонента.

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Вновь повторяю важную вещь — ни один текст и ни один видеоролик не научит вас правильно играть в файтинги. Всё познается только с практикой. Но практика и тренировки должны быть правильными. После двух этих текстов вы познали только самые ключевые штуки, которые нужно принимать во внимание как во время тренировки, так и в бою.