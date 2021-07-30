Разрешены флаг России, лишний вес и даже скафандр. Обзор игры про Олимпиаду-2020

Виртуальная борьба за медали, где организация ещё хуже, чем в Токио. Наш гимн и здесь не включат.

Под каждую Олимпиаду создают игру

У видеоигр по Олимпийским играм солидная история. Первая вышла от Konami ещё в 1983 году и называлась «Track & Field» (или «Hyper Olympic»). Затем под каждый турнир появлялась новая часть и росло количество доступных дисциплин. Фактически, это сборник мини-игр, ориентированный на фанатов спортивных дисциплин самых разных видов. Все они с лицензией от Олимпийского комитета.

Olympic Games Tokyo 2020 — The Official Video Game в этом смысле не особенно изменилась. Тут есть бег на 100 метров (как простой, так и с препятствиями), бейсбол, баскетбол и даже метание молота! За прохождение разных этапов игрок получает награды и растёт в уровнях, открывая разный контент. И если по описанию всё кажется радужным, то в процессе придётся или страдать, или действовать по принципу «главное не геймплей, главное — официальная лицензия». Давайте по порядку.

Костюм для участия можно выбрать любой

Реализация соревнований скучная

Начнем с игрового процесса. И да, с ним всегда были трудности. Как сделать интересным лыжный марафон или бобслей, бег на 100 метров или метание молота? Если разрабатывать самостоятельную игру для конкретного вида, вложить в неё силы, возможно, что-то достойное и получится. Хотя всё равно для узкой аудитории. А тут нужен олимпийский «винегрет».

Большинство дисциплин Олимпиады однообразны и скучны сами по себе, поэтому и в виртуальном мире лучшее, что смогли придумать — это своевременное нажатие двух-трёх кнопок на клавиатуре или геймпаде.

Так было почти 30 лет назад и даже в лучших играх серии. Авторы Olympic Games Tokyo 2020 вроде бы попытались разнообразить бег и плавание, но вышло совсем никак. Комбинация клавиш может наделить вас суперсилой, но смотрится это неинтересно и смешно (привет, стометровка за восемь секунд!). Простым геймерам, судя по отзывам, угодить не получилось. Фанаты спорта тоже неприятно удивлены.

При этом в программе Олимпиады есть интересные дисциплины, которые могут привлечь обе группы геймеров — была бы реализация. В Torino 2006 был биатлон, где однокнопочный бег на лыжах разбавляла прикольная стрельба, London 2012 порадовал пляжным волейболом на двоих. Можно вспомнить классные трассы для лыж и сноуборда, единоборства и парочку других видов спорта без скучного QTE: в такое играли больше минуты — залипали на весь вечер и сражались с друзьями.

Механика однообразная

В новой игре SEGA нет и этого. Парадокс, ведь большинство из 18 видов можно было сделать интересными. Сравнивать игру с FIFA или Virtua Tennis глупо, но авторы в угоду казуалам поставили на рельсы скриптов футбол, теннис и дзюдо. Геймплей вышел настолько однообразным, что захотелось (не думал, что скажу это) вернуться к бегу на 100 м. Возможно, даже реальному.

Графика пугает даже героев Фото: Кадр из игры

В командных видах спорта предусмотрены только основные кнопки для передвижения и двух действий: передачи и зарабатывания очка. Ничего не меняется, будь то футбол или регби, баскетбол или волейбол. Боевой системы в боксе и дзюдо не придумали совсем: удары и броски однообразны как геймплейно, так и графически. Систему комбо SEGA и вовсе достали откуда-то из конца 1990-х. Выглядит грустно.

В некоторых виртуальных Олимпиадах огрехи геймплея успешно закрывала хорошо воссозданная атмосфера — пожалуй, главная фишка серии. Тысячи болельщиков на трибунах и миллионы телезрителей в едином порыве следят за торжеством человеческого духа и разума, обидными поражениями и драмами. Вот она, Олимпиада! Либо мы просто слишком соскучились по заполненным стадионам.

Болельщики! Фото: Кадр из игры

Ту же London 2012 отличали хорошая графика, эмоциональные комментарии и звук: ощутить себя в роли участника ОИ было очень просто. По сути, это и есть главная задача такой игры: чтобы простой парень (или девушка) после просмотра соревнований могли приложить немного усилий и привести свою страну к золоту, а затем закономерно насладиться восторгом стадиона и национальным гимном.

Всего этого в релизе от SEGA нет. И дело даже не в чересчур мультяшной графике — хотя и в ней тоже. В памяти постоянно всплывают предыдущие игры по Олимпиаде в Рио, где вместо спортсменов бегали, прыгали и забивали голы Соник и Марио. Учитывая внешний вид и скины виртуальных спортсменов, отличий нет никаких.

Зато есть сборная России!

SEGA сделала уверенный выбор между спортивным реализмом и современными веяниями. Неважно, сколько весит ваш олимпиец и какого он роста — он будет прыгать и бегать не лучше и не хуже. Даже пол не важен, потому что девушки в игре сражаются вместе с парнями. Причём женскую и мужскую форму тоже можно надеть на человека любого гендера.

Спорт — для всех! Фото: Kotaku

Из хороших новостей: в отличие от реальной Олимпиады, в компьютерной игре можно создать спортсмена, который будет официально выступать под российским флагом. SEGA каким-то образом обошла санкции WADA стороной (или просто игру никто не заметил), и мы можем забыть об ограничениях хотя бы в виртуальном Токио.

Правда, гимн послушать всё равно не получится: для любой сборной после награждения звучит дефолтная музыка, показывается флаг и следует переход к следующему экрану. Заранее сами подготовьте минусовку гимна России.

Если вы всё-таки решите запустить игру, предупреждаем о технических трудностях. Tokyo 2020 может лагать, даже если у вас топовая видеокарта — дело в большой нагрузке на процессор.

Если вдруг наш материал заставил вас отказаться от этой идеи, вы почти наверняка ничего не потеряете. Игра от SEGA плоха как аркада и как спортсим, попытки в имитацию невероятной атмосферы Олимпиады полностью провалились. Лучше скачайте Beijing 2008 или London 2012 — эмоций и удовольствия будет в разы больше.