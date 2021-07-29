Как авторы S.T.A.L.K.E.R. сделали «Зов Припяти» — идеальный триквел

Долгожданная S.T.A.L.K.E.R. 2 уже маячит на горизонте. И месяцы (годы?!) ожидания — лучшее время, чтобы вспомнить оригинальную серию от студии GSC Game World. Сегодня детально разбираем третью часть франшизы — «Зов Припяти». Критики проехались по ней катком, уличив авторов в самоповторе, но именно в ней разработчики докрутили идеи и поработали над ошибками геймдизайна. До выхода триквела сложно было предположить, насколько серьёзным шагом вперёд по сравнению с предшественницами он станет. И жаль, что многие этот шаг так и не застали.
Но вернуться в Зону никогда не поздно. Из всей трилогии последняя часть представляет собой наиболее целостную и практически идеальную работу игровых дизайнеров студии GSC Game World. Но почему «Зов Припяти» на долгие годы стал последней игрой в серии?
Рассказываем, как именно создатели пришли к успеху. Включайте звук на видео и приготовьтесь к опасной, но до жути интересной прогулке по самым знаковым местам чернобыльской Зоны!
Поделитесь с нами в комментариях своими личными рассказами о знакомстве с серией S.T.A.L.K.E.R. — как проходили ваши первые дни в «Тени Чернобыля», каким запомнилось «Чистое небо», и куда завели квесты из «Зова Припяти»?
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