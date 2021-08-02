До сих пор не купили PS5? Не волнуйтесь, она пока не нужна

Когда PS5 только вышла, о ней мечтал каждый. Это была самая желанная консоль на рынке. Такой она остаётся и по сей день, это показывают цифры продаж и неспадающий ажиотаж на торговых площадках. Но вы не задумывались, а зачем эта консоль вам сейчас? Мы перечислили несколько причин, почему за PlayStation 5 пока не стоит охотиться.

Небольшое количество некстгеновских эксклюзивов

Demon's Souls Фото: Sony

Если PlayStation 5 станет для вас первой консолью, то этот пункт можно отнести к вам в меньшей мере, вы найдёте во что поиграть — как минимум во все предыдущие эксклюзивы с PlayStation 4. Но если вы заядлый консольщик, который уже перепрошёл все игры на PlayStation 4 и хочет приобрести PlayStation 5 для некстгена, то вас ожидает небольшое разочарование.

С момента выхода «пятёрки» прошло уже больше 7 месяцев, но настоящие некстгеновские эксклюзивы можно пересчитать по пальцам одной руки. Это Demon's Souls, Ratchet & Clank и, пожалуй, Returnal. Невелика потеря, да? Впрочем, отсутствие больших эксклюзивов на старте — типичная история для любых новых консолей. Разработчики только знакомятся с новой технологией, так что по-настоящему крутые тайтлы стоит ждать ещё год-полтора.

Консоль до сих пор нельзя найти в свободной продаже

Фото: gannett-cdn.com

Глобальный дефицит полупроводников, используемых в автомобильной промышленности и во всех современных электронных устройствах, негативно отразился на индустрии железа и игр. Из-за этого возник дефицит новых (и даже старых) устройств, начиная от видеокарт и заканчивая как раз консолями.

Найти PS5 в свободной продаже невозможно, а та небольшая партия консолей, которая появляется в розничных сетях, раскупается за минуты. А потом эти консоли выставляются на чёрном рынке. Впрочем, если на старте счастливчики, сумевшие достать консоль раньше всех, выставляли её по цене в два раза превышающей рекомендованную производителем стоимость, то сейчас ситуация улучшилась. И намного. На том же «Авито» можно найти консоль и за 60, и даже за 55 тысяч рублей. Но если вы не хотите брать уже поюзанную консоль с рук, то не торопитесь. Либо же попытайтесь предзаказать новую в любом российском магазине. Сообщите в комментариях, если у вас получилось.

Новые эксклюзивы для PS4 будут выходить до 2023 года

Horizon Forbidden West Фото: Sony

Что обычно происходит со старым устройством, когда выходит новое? О нём либо забывают, либо говорят как о реликте прошлого. С PlayStation 4 ситуация иная — и президент Sony Джим Райан, и глава PlayStation Studios Герман Хульст буквально в один голос утверждают, что никто PS4 так быстро забывать не собирается. Мало того, Sony ожидает, что консоль прошлого поколения будет оставаться лидером продаж до 2023 года, в чём, конечно, есть большие сомнения. Но суть в том, что компания планирует выпускать большинство новых эксклюзивов сразу на две приставки одновременно.

Один из ближайших больших эксклюзивов — Horizon Forbidden West (по слухам, релиз игры могут передвинуть с конца 2021 года на начало 2022 года) — выйдет как на PlayStation 5, так и на PlayStation 4. Понятно, что владельцам новой консоли будут доступны некоторые графические улучшения, более детализированное окружение, освещение кинематографического уровня и мгновенные загрузки, но ведь запустить столь ожидаемый релиз можно будет и на PlayStation 4, а это главное. Но что самое важное — сиквел God of War и Gran Turismo 7 (два других весьма ожидаемых эксклюзива) тоже собираются выпустить на «четвёрке». Джим и Герман, ловите лайк за честность!

PlayStation 4 Pro всё ещё хороша

PS4 Pro Фото: https://www.polygon.com/

Да, игры на новой консоли идут более плавно по сравнению с PS4. Да, «пятёрка» не перегревается и не звучит как реактивный самолёт. Да, внутри консоли установлен быстрый SSD вместо HDD, поэтому от долгих загрузок в играх вы будете избавлены. В конце концов вы получаете улучшенную картинку и стабильные 60 FPS на пастгене. Впрочем, обладателям PS4 Pro можно пока не напрягаться. Между PS5 и обычной PS4 — большая пропасть, а вот «прошка» держится бодрячком и по сей день. Она производительнее как обычной PS4, так и PS4 Slim, и умеет запускать игры в 4К, что сказывается на картинке самым положительным образом. И если вы привыкли играть на PS4 Pro, то после перехода на PS5 ощутимой разницы в графике вряд ли заметите.

Если у вас есть PlayStation 4 Pro или даже обычная PS4, но нет возможности приобрести PlayStation 5 прямо сейчас, то расстраиваться от этого явно не стоит. Лучше всего купить новую консоль попозже — например, в конце этого года, а ещё лучше в середине следующего, когда и консолей, и самих игр станет больше (я на это надеюсь). Готовы ли вы потерпеть, чтобы дождаться хорошего предложения, или вы хотите заполучить себе PS5 как можно скорее?