Путешествие Assassin's Creed: Valhalla в Париж и не только. Во что поиграть в августе

Август — это не только последний месяц лета, но и последний месяц отпуска для многих разработчиков. Игровая индустрия постепенно выходит из спячки и начинает готовиться к жаркой осени. Ну а пока у вас есть время закончить все свои дела и отгулять последние недели лета — в августе будет не так много игр, ради которых стоит бежать к своим компьютерам и приставкам. Да и релиз многообещающей Kena: Bridge of Spirits, как назло, перенесли на сентябрь.

Сюжетное DLC для Assassin's Creed Valhalla — Осада Парижа

Когда выйдет: 12 августа

На каких платформах: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Всё новое — это хорошо забытое старое, особенно в мёртвый сезон. Если вы являетесь фанатом Assassin's Creed и уже прошли последнюю часть вдоль и поперёк, то самое время вернуться в мир викингов и скандинавской мифологии, так как 12 августа выходит большое сюжетное дополнение для Assassin's Creed Valhalla под названием «Осада Парижа». Действие DLC развернётся спустя 8 лет после финала основной истории. Вам предстоит примкнуть к северянам, чтобы свергнуть короля Карла III Толстого с престола. Появятся новые навыки, два сета брони, несколько ивентов и мини-игр, а игровая карта дополнения не будет ограничена одним Парижем. Как минимум мы побываем ещё и в Нормандии.

Видео опубликовано на YouTube-канале GamesRadar.

Twelve Minutes

Когда выйдет: 19 августа

На каких платформах: ПК, Xbox One, Xbox Series

Бодрый сюжет, голливудские звёзды на озвучке и клёвая задумка — всё это про Twelve Minutes. Действие игры происходит в пределах одной квартиры, но всевозможных вариаций развития событий в этом маленьком пространстве, как заверяют авторы, будет бесконечно много. В самом начале игры романтический вечер главного героя с женой вдруг обрывается неожиданно ворвавшимся полицейским. Он обвиняет супругу в убийстве и забирает её в участок. После этого вам предстоит вернуться в начало вечера и, зная о печальном финале, который вас ждёт в будущем, попытаться изменить его за 12 минут. После того как это время истечёт, полицейский неизменно ворвётся в дом. Необычно, да?

Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot Trailers.

King's Bounty 2

Когда выйдет: 24 августа

На каких платформах: ПК, PS4, Xbox One, Switch

Оригинальная King's Bounty вышла ещё в 90-м. Именно благодаря этой серии мир узнал о жанре пошаговых ролевых игр и на свет появилась Heroes of Might and Magic. И хотя с тех пор прошло уже более 30 лет, память о великой серии до сих пор жива и воплощается в виде различных ремейков и продолжений. Если не играли в King’s Bounty. Легенда о рыцаре, то обязательно попробуйте! Игра выглядит прилично даже спустя 13 лет после релиза.

Правда, King's Bounty 2 можно назвать продолжением с большой натяжкой. По сути, если убрать за скобки название игры, то перед вами предстанет совершенно другая игра, не похожая на оригинал. Теперь это не цветастая пошаговая стратегия с видом сверху и смешными диалогами, а серьёзная мужская ролевая игра от третьего лица. Не совершили ли авторы ошибки, когда сменили вектор направления серии? Узнаем уже в конце августа.

Видео опубликовано на YouTube-канале SECTOR.sk.

Psychonauts 2

Когда выйдет: 25 августа

На каких платформах: ПК, PS4, Xbox One

Культовый платформер от третьего лица возвращается. Вас ждут искромётный юмор, отличные головоломки, великолепно проработанный дизайн уровней, динамичные бои и увлекательный мир психонавтов — детей, одарённых пси-способностями. Уже опробовавшие демо-версию журналисты возносят вторую часть до небес. Они хвалят разноплановость уровней, интересный геймплей (каждый раз вам предстоит делать что-то новое — то делать ставки в казино, то бегать внутри книг, то готовить блюда в кулинарном конкурсе) и драки с врагами. Что ж, пока не поиграем сами — не поверим.

Видео опубликовано на YouTube-канале Gamez Spoiler.

О других релизах августа напомним лишь вкратце:

Grime

Жанр: экшен-платформер

Когда выйдет: 2 августа

На каких платформах: ПК

Видео опубликовано на YouTube-канале Akupara Games.

Hunter's Arena: Legends

Жанр: онлайн-экшен с элементами королевской битвы

Когда выйдет: 3 августа

На каких платформах: ПК, PS4, PS5

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

NARAKA: BLADEPOINT

Жанр: онлайновый ролевой экшен

Когда выйдет: 12 августа

На каких платформах: ПК (дата релиза на консолях неизвестна)

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Road 96

Жанр: дорожное приключение

Когда выйдет: 16 августа

На каких платформах: ПК, Switch

Видео опубликовано на YouTube-канале DigixArt.

Humankind

Жанр: пошаговая стратегия

Когда выйдет: 17 августа

На каких платформах: ПК

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

RIMS RACING

Жанр: мотосимулятор

Когда выйдет: 19 августа

На каких платформах: ПК, PS4, PS5, Xbox Series, Switch

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Recompile

Жанр: экшен-платформер

Когда выйдет: 19 августа

На каких платформах: ПК, PS5, Xbox Series

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Aliens: Fireteam Elite

Жанр: кооперативный шутер

Когда выйдет: 24 августа

На каких платформах: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.