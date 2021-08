Зачем люди платят уйму денег за виртуальные портреты Месси, Хабиба. Как спорт покоряет NFT

Объясните, что вообще такое NFT?!

Non-Fungible Tokens (NFT) — это виртуальная единица в блокчейне или невзаимозаменяемый токен. Проще говоря: это уникальный «код», подтверждающий ваше право на владение определённым цифровым активом.

Если проводить грубую аналогию, это похоже на код CVV на вашей банковской карте, даже виртуальной. Это только ваша карта, хотя в целом можно нарисовать такую же. Так и NFT-токен закрепляет за вами право на владение продуктом, который вы приобрели. Именно виртуальную версию или копию.

При этом код нельзя подделать или украсть, он хранится на блокчейн-платформах. Это не значит, что такую же картинку нельзя нарисовать — можно, и были даже успешные опыты подделки NFT-токена. Однако оригинал всё равно остаётся оригиналом.

Почему эти картинки столько стоят?

Создание токена — не самая лёгкая процедура. Сначала продукт нужно трансформировать в токен, пройти процедуру минтинга. Время, электричество и комиссия стоят денег. Главное — NFT сейчас в тренде. Стартовую цену на лот устанавливает автор, либо аукционный дом. А дальше цифру умножает известность автора и простой хайп.

У известного российского художника Покраса Лампаса купили проекцию рисунка на Чиркейской ГЭС за два миллиона рублей. Сейчас она стоит на миллион дороже.

Последняя цена работы Покраса Лампаса — 45 040 долларов. Фото: Foundation.app

Громкую акцию провела блокчейн-компания Injective Protocol. Она выкупила за 95 тысяч долларов у нью-йоркской галереи Taglialatella трафарет анонимного художника Бэнкси под названием Morons (White) (англ. «Придурки (Белые»). Затем Injective Protocol показательно сожгла лист с трафаретом и онлайн «превратила» его в цифровую копию.

«Иронично, что на одной из картин этого наброска написано: «Не могу поверить, что вы, идиоты, действительно покупаете этот отстой» (I canʼt believe you morons actually buy this shit)».

Хотя кажется, что идеально описывает хайп по NFT история мема про Nyan Cat: пиксельный кот на радуге был продан за 600 тысяч долларов.

Это не оригинал, а всего лишь копия.

Как спорт идёт в NFT?

Есть два направления: сами спортсмены как объекты для контента с NFT-токенами и NFT как бизнес, направленный на взаимодействие с болельщиками.

В первой категории спортсмены создают собственные карточки или арты с художниками. Одним из первых был игрок в американский футбол Патрик Махоумс, решивший запустить «Музей Магов» — серию цифровых артов о себе, стоимостью 15 тысяч долларов за штуку. Его коллега по НФЛ Роб Гронковски продал карточек на 1,2 миллиона долларов. Американские спортсмены вообще очень активно идут в это направление.

Из российских спортсменов своя NFT-коллекция появилась у Хабиба Нурмагомедова. Причём трёх видов: «Золотые карты» стоят 2,9 тысячи долларов, «Платиновые» — 29 тысяч, а единственный самый дорогой лот «Даймонд» — сейчас торгуется за 290 тысяч долларов (21 миллион рублей!). Его обладатель сможет встретиться с Хабибом.

NFT-коллекция карточек-фигурок Хабиба. Фото: Digitalkhabib.com

О запуске токенов объявил Александр Овечкин. «Я считаю, что цифровая коллекция – это круто. В течение многих лет я даю автографы и фотографируюсь с фанатами. Я понимаю, что цифровое искусство может храниться вечно, я думаю, фанатам это действительно понравится», — сказал Ови в интервью ESPN.

Из футболистов NFT-коллекцию обещал игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис. Однако ярче всех выступил Лионель Месси. Один из лучших игроков современности представил три цифровых арта, созданных известным графическим художником Коде «BossLogic» Абдо.

Вообще-то он часто работал над иллюстрациями по комиксам и супергероям, а также рисовал арты для Assassin's Creed Valhalla. В артах для Месси заметно влияние именно игровой индустрии. Успех NFT-коллекции Месси (вряд ли этот запуск провалится) может побудить других звёзд спорта внимательноее присмотреться к новой технологии.

Вторая категория — это бизнес. В NBA уже обмениваются карточками с NFT-токенами. Учитывая культуру спортивных карточек, сформированную в США, это очень перспективное направление.

Вот и, возможно, самый известный американский футболист Том Брэди планирует развивать собственный маркетплейс NFT — «Autograph». Там уже доступны автограф-карточки теннисистки Наоми Осака, хоккеиста Уэйна Гретцки и гольфиста Тайгера Вудса.

Как NFT влияет на видеоигры?

Если не брать те же самые арты или коллаборации (Burberry анонсировала цифровую коллекцию вещей для игры Blankos Block Party), то NFT-токены дают возможность привязывать конкретных персонажей или лут.

Среди других примеров — люксовый бренд одежды Louis Vuitton. Компания анонсировала отдельную видеоигру Louis: The Game для смартфонов. В ней маскот производителя проживёт целую жизнь, пройдя через всю историю моды. Частью встроенного контента будут NFT-токены.

Автор видео — Gaming Mobile

Игровые компании тоже не стоят на месте и присматриваются к набирающей обороты тенденции. Riot Games, известная такими играми, как League of Legends и Valorant, зарегистрировала товарный знак для выпуска NFT-токенов, связанных с её мобильной игрой Wild Rift.



Киберспортивная среда не осталась в стороне. Популярные европейские клубы OG и Alliance запустили в продажу NFT-токены с уникальным контентом звёзд своих составов. Позже к ним присоединились турнирный оператор WePlay и студия вещания Maincast, а также организаторы профессиональной лиги по CS:GO из Flashpoint. Все они продвигают свою продукцию или бренд, базируя на токенах фанатский контент.



Пока NFT никак законодательно не регулируются, и юридически авторство всё равно останется за создателем — художником, разработчиком, издателем. Но право на собственность, например, раскаченного персонажа, может передаваться более официально, чем сейчас. И это уже новый рынок.

Что вы думаете о рынке NFT-искусства и перспективах уникальных виртуальных карточек в спорте? Стоят ли они таких больших денег?