Игры разрабатывают не только мужчины. 5 самых влиятельных женщин игровой индустрии

Разработка видеоигр считается мужским занятием. Даже сам гейминг ошибочно называют досугом только для парней. Но за всеми этими заблуждениями спрятана совсем иная картина. Женщины, как и мужчины, увлечённо интересуются играми и даже разрабатывают их. Вы знали, что всеми внутренними студиями Electronic Arts руководит женщина? Или то, что серию Assassin’s Creed тоже придумала девушка? В этом материале мы не перечислим всех представительниц прекрасного пола, которые как-то связаны с игровой индустрией, но расскажем о самых ярких и влиятельных из них.

Бонни Росс — вице-президент Microsoft по корпоративным отношениям и глава 343 Industries

Бонни Росс Фото: venturebeat.com

Вице-президент Microsoft по корпоративным отношениям и глава 343 Industries Бонни Росс на собственном примере показала, что никакие насмешки и притеснения не могут быть причиной для неудач. Её лидерские качества и профессионализм ценят и за пределами американской компании. Хотя именно в Microsoft она раскрыла весь свой творческий потенциал.

И, что немаловажно, Бонни остаётся верна компании уже на протяжении 27 лет. Придя в Microsoft ещё юной девочкой, она доросла до топ-менеджера, и в 2007-м выступила с инициативой занять кресло главы 343 Industries. Тогда от «мелкомягких» ушёл первоначальный разработчик Halo, и Бонни не побоялась взять всю ответственность за серию на себя. И, как показало время, известная игровая франшиза попала в правильные руки.

Джейд Реймонд — основательница Ubisoft Toronto, Motive Studios и Haven / экс-глава Google Stadia Games

Джейд Реймонд Фото: nowadaysci.com

За звание самой популярной девушки-разработчика может поспорить и Джейд Реймонд — бывшая сотрудница Ubisoft, которая была в числе создателей Assassin's Creed. Не подумайте, это не единственное её достижение. В её послужном списке много ярких моментов. Помимо Assassin's Creed, она продюсировала Watch Dogs. И именно она основала студию Ubisoft в Торонто, которая выпустила Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist (последнюю на данный момент игру про Сэма Фишера) и Watch Dogs: Legion.

Джейд Реймонд соавтор Assassin's Creed Я была в двух неделях от рождения своего первого ребёнка, когда меня вызвали в офис Ubisoft в Монреале. Я полагала, что со мной будут обсуждать дальнейшие проекты. Вместо этого мне предложили переехать в Торонто и построить там студию с нуля. Сначала я отказалась, но спустя некоторое время приняла предложение. Я и моя семья переехали в Торонто, когда моей дочери было всего три месяца.

Не побоявшись нового вызова, летом 2015 года Реймонд решилась на ещё одно изменение в жизни. Девушка покинула Ubisoft и примкнула к Electronic Arts, в стенах которой основала дочернюю компанию Motive Studios. Впоследствии она выпустит Star Wars: Squadrons и возьмёт на себя разработку ремейка Dead Space.

Реймонд подкупает полным отсутствием страха трудностей и перемен. После Electronic Arts случился неудачный опыт с Google Stadia Games, а в мае 2021-го Джейд основала независимую студию Haven, которая займётся созданием эксклюзивных игр для консолей PlayStation.

Шивон Редди — глава Media Molecule (Little Bit Planet, Dreams)

Шивон Редди Фото: scribdassets.com

41-летняя Шивон Редди родилась в Южной Африке, но выросла в Австралии. В 18-летнем возрасте она перебралась в Англию, где начала работать продюсером в игровой компании Perfect Entertainment. Обычно любовь к играм прививается с самого детства, но Шивон не была больна играми — ей нравились театр, музыка и кино. Игры занимали в её жизни одно из последних мест.



И так было до достижения 18-летнего возраста, когда она оказалась в другой стране, где постоянно шёл дождь и надо было как-то выживать. Тогда один из её знакомых предложил ей заняться играми. Для Шивон это предложение вызвало негодование. Какие игры? Она же мечтала работать в театре или сниматься в кино. Но интерес взял верх над разумом. Кино, музыка, искусство и интерактивные технологии. Игры связали всё это воедино, так что для Шивон всё оказалось намного проще, чем она могла себе представить. Ей повезло оказаться в Perfect Entertainment. Именно эта небольшая студия, разработавшая серию приключенческих игр Discworld, послужила трамплином в мир видеоигр.

В 99-м Шивон перешла в Criterion Games, где занялась разработкой гоночной серии Burnout. А спустя семь лет она оказалась в недавно сформированной студии Media Molecule на позиции продюсера. Через три года Шивон заняла должность директора, а в 2013-м была названа одной из 100 самых влиятельных женщин Великобритании по версии BBC. Если вы когда-то играли в LittleBigPlanet на PlayStation, то знайте — эта игра была придумана этой женщиной.

Лора Миле — глава внутренних студий Electronic Arts и визионер цифровой рекламы игр

Лора Миле Фото: s.wsj.net

51-летняя Лора Миле родилась в Сан-Франциско, но выросла в Калифорнии. Её увлечение играми началось с обычных настолок, для которых нужны доска, фигурки и карточки. Она не закончила Университет Невады в Лас-Вегасе, бросив его на третьем курсе. Потом работала секретаршей в архитектурных компаниях, прежде чем перебраться на более высокие должности. В 96-м Миле устроилась менеджером в Westwood Studios, которая известна игровой серией Command & Conquer, где впоследствии доросла до главы маркетинга.



Когда EA приобрела Westwood в 98-м, Миле осталась. Ей было поручено разработать стратегию развития компании, но она пошла ещё выше и изменила все бизнес-процессы. Миле этого оказалось недостаточно: она решила сделать ещё один серьёзный прорыв в существующей бизнес-практике EA. В 2011-м около 80% бюджета было заложено на ТВ-пиар. Но она увидела, сколько времени геймеры проводят в интернете и решила потратить основную часть рекламного бюджета Battlefield 3 на цифровой маркетинг, преуменьшив долю других видов рекламы и сократив затраты на ТВ на 30%.

Миле вспоминает, как руководители вызвали её на совещание и потребовали объяснений, почему они не увидели рекламных щитов по дороге в офис. Но в итоге игра стала самой быстро продаваемой для EA. За первую неделю продали пять миллионов копий. С этого момента маркетинговая стратегия Миле стала стандартом для компании, а впоследствии — и для всей индустрии.



За годы работы в EA влияние Миле выросло в разы. Сейчас руководит шестью тысячами постоянных сотрудников, сотней подрядчиков, а также 24 внутренними студиями Electronic Arts. Там она принимает кадровые решения и определяет стратегии развития.

Эми Хенниг — сценарист Uncharted / глава Skydance Media

Фото: venturebeat.com

Эми Хенниг работает в игровой индустрии уже давно — три десятилетия, если быть точным. Она застала ещё Atari 7800 и успела поработать на нескольких позициях — от художника и аниматора до геймдизайнера и продюсера. Несмотря на свой богатый опыт, Эми — очень скромный человек. Она не считает себя кем-то, кого следует возносить. Вместо этого она сосредоточена на том, чтобы ваш игровой опыт получился интересным и необычным.



Сначала она хотела связать себя с киноиндустрией, но в итоге оказалась по уши завязана в гейминге. Безудержная любовь к кино отразилась и на её игровых проектах. Хеннинг умеет создавать крутые сюжетные игры с историей уровня топовых кинолент, в этом ей нет себе равных. Приключенческая серия Uncharted в том виде, в котором вы её знаете — её заслуга. Как и Legacy of Kain — многие геймеры вспоминают последнюю до сих пор. Это яркие примеры идеальных однопользовательских кампаний с богатым сюжетом, атмосферными сценами и сильными, запоминающимися персонажами.

В последние годы Хенниг отошла от создания глубоких и масштабных игр ААА-уровня. Она стала главой игровой студии в компании Skydance Media, которая производит кино. Там женщина занялась созданием сюжетных игр с выдающейся графикой и сюжетами уровня приключенческих фильмов.