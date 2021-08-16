Делу — время. Зачем люди играют в симуляторы работы

Видеоигры — уникальная возможность уйти из скучной реальности и заняться чем-то по-настоящему новым и необычным. Геймеры всего мира с головой окунаются в мир политических интриг, собственным руками вершат судьбы государств, спасают вселенную, переворачивают ход истории и просто наслаждаются фантастическими пейзажами. В виртуальном пространстве можно превратиться в кого захочешь: в средневекового рыцаря, избранного с суперспособностями, или козла, крушащего всё на своём пути.

Казалось бы, кто, имея подобные возможности, вообще играет в симуляторы работы? Но нет, представители этого жанра чувствуют себя весьма неплохо, а некоторые и вовсе занимают лидирующие позиции в топе продаж. В чём секрет популярности симуляторов работы и на какие проекты стоит обратить внимание?

Что такое «симулятор работы»?

Farming Simulator 19

Как бы человек ни любил свою работу, рано или поздно всё превращается в рутину. И хорошо, если не настанет профессиональное выгорание или профдеформация. Ведь любая профессия со временем становится монотонным повторением одного и того же. А как говорил Ваас из Far Cry 3, подобное никогда не заканчивается хорошо. И когда изменить что-то в реальности не представляется возможным, на первую роль со своими широкими возможностями выходят видеоигры.

По сути, симуляторы работы — это ролевые игры, где многое зависит от отыгрыша выбранной профессии. К тому же в тайтлах данного жанра жизненный опыт и реальные знания могут положительно повлиять на игровой процесс, дополняя и углубляя механики, заложенные студией. Это стимулирует изучать новую для себя сферу и зачастую неосознанно получать знания. Играя в условный симулятор дальнобойщика, геймер узнает много интересного про систему грузоперевозок, знакомится с некоторыми нюансами профессии, и даже может стать экспертом в марках шин (если вы и так не заядлый автолюбитель).

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Симуляторы работы обладают определённой спецификой, отличающей их от представителей других жанров. Разработчики предлагают заниматься одним и тем же действием с эфемерной конечной целью и почти бесконечным однообразным геймплеем. В Euro Truck Simulator 2 можно целый вечер ехать на фуре до пункта назначения, в Train Simulator — управлять поездом, а в Farming Simulator — заниматься обслуживанием рабочей техники. И с большой вероятностью за это время с вами случится целое ничего.

Зачем в это играют?

Flashing Lights

Большинство людей запускают симуляторы различных профессий с той же целью, что и тайтлы условных Ubisoft или Bethesda — они хотят получить новый опыт. В реальности человек по ту сторону монитора может оказаться серым офисным планктоном или сотрудником морга. Но по возвращении домой он садится за баранку собственного тягача и доставляет грузы по всей Европе. Или напряжённо пытается не разорить собственное хозяйство в Farming Simulator 19. Возможность испытать себя в необычной сфере, да ещё без всякого риска, крайне заманчива.

Например, в многопользовательском симуляторе экстренных служб Flashing Lights геймеры выбирают из трёх ипостасей: полицейский, пожарный и врач скорой помощи. Игроки постоянно взаимодействуют друг с другом, что генерирует интересные ситуации.

Но главным фактором, привлекающим множество игроков по всему миру в симуляторы работы, остаётся романтизация даже самых непривлекательных и обыденных профессий. Игровые условности позволяют убрать самые негативные аспекты труда, подавая рабочий процесс в крайне привлекательном ключе. Из-за этого любой монотонный труд выглядит уже не таким скучным времяпрепровождением. Ведь мало кто поспорит, что реальный труд — почти всегда скучно, тяжело и раздражительно. Это выматывает физически и обладает ещё кучей недостатков. Разработчики просто убирают неприглядную сторону труда, оставляя залипательный и затягивающий игровой процесс. К тому же видеоигру всегда можно поставить на паузу, чтобы отвлечься на чай с бутербродами или вовсе выключить.

Microsoft Flight Simulator

К романтизации относится следующий момент: люди хотят познакомиться лишь с отдельными аспектами других профессий, не сталкиваясь с негативными последствиями. Практически во всех симуляторах дальнобойщика почти не встречаются километровые пробки в жаркую погоду. Испачканную машину не нужно очищать собственноручно, а в сонном состоянии невозможно попасть в смертельное ДТП. Чтобы ощутить себя капитаном самолёта в Microsoft Flight Simulator, не надо тратить много лет на обучение. При этом в игре честно воспроизведены особенности управления различными воздушными судами и достаточно точно переданы различия между разными типами самолётов. Но это никак не передаёт реальные трудности, с которыми сталкиваются реальные лётчики.

Именно дистиллированная подача рабочего процесса привлекает тысячи геймеров по всему земному шару. Человек получает только позитивные эмоции, полностью избежав негативных аспектов. Благодаря такому подходу игроков тянет заниматься уборкой урожая. Хотя вряд ли в реальности среднестатистический городской обитатель скажет, что фермерство — это классно, и отправится ремонтировать комбайн по локоть в мазуте.

Fantasy Blacksmith

Дополнительным фактором популярности жанра служит эффект новизны от смены деятельности, благоприятность которой не стоит недооценивать. Ведь как приятно бывает после разбора кипы бумаг опробовать свои силы в другой ипостаси. Например, в Fantasy Blacksmith главный герой — неумелый кузнец, которому предстоит набираться опыта в ковке мечей. В тёмном жарком помещении придётся прогревать печи, плавить металл, создавать рукояти, затачивать и зачаровывать лезвия.

А в Not For Broadcast необходимо принимать множество решений из режиссёрского кресла: какой материал зацензурить, что пустить в прямой эфир и когда запускать рекламу. Euro Truck Simulator вынуждает учитывать правила дорожного движения и особенности скоростного режима разных стран. Ведь иначе всё заработанное уплывёт на оплату штрафов.

Not For Broadcast

А вот Cooking Simulator берёт не правдоподобностью, а мультяшностью и гротескностью происходящего. Подобно знаменитому симулятору врача-костолома Surgeon Simulator, здесь всё выкручено на максимум и подчинено одной цели: безостановочному веселью. Своеобразное управление и физика предметов нисколько не мешают пытаться приготовить хоть что-нибудь съедобное. Сотни реальных рецептов и тысячи недоступных в реальности ингредиентов позволят ощутить себя Гордоном Рамзи на максималках.

Cooking Simulator

Ну и, конечно же, не менее важная причина — нереализованные детские мечты. Кто из нас в детстве не хотел бороздить космические просторы или мчаться на тракторе по полю? Но у многих профессия определилась не совсем так, как им хотелось бы. Симуляторы профессий позволяют вновь окунуться в беззаботные времена и реализовать забытые амбиции.

Так, Police Simulator: Patrol Duty окунает в серые полицейские будни. Главный герой зорко следит за правопорядком: штрафует нарушителей, пресекает преступления, арестовывает грабителей. Papers, please даст шанс вкусить немного бюрократической жизни, пусть и в своеобразной манере.

Police Simulator: Patrol Duty

В Farming Simulator разработчики отдают в распоряжение игроку разную технику. А если вы мечтали разбирать и собирать автомобили, то на помощь придёт серия Car Mechanic Simulator. Авторы дотошно воспроизвели множество лицензированных моделей машин, включая творения отечественного автопрома. Чтобы найти поломку, придётся разобрать аппарат на мелкие детали. Максимально достоверное отображение внутренней компоновки позволит хотя бы на базовом уровне познакомиться с внутренним устройством транспортного средства.

Euro Truck Simulator 2

Людей привлекает монотонный и успокаивающий игровой процесс. Ведь после крайне напряжённого рабочего дня так хочется просто расслабиться и отдохнуть. Лучше всего для этого подходит размеренность различных симуляторов водителей. Условные «Дальнобойщики», Euro Truck Simulator или Train Sim World могут сколько угодно пестреть разной степенью проработанности и внимания к деталям. Но в подобных тайтлах случайные события встречаются крайне редко, что не отвлекает лишний раз и действует как лучший антистресс. Хотя разработчики Bus Simulator добавили элемент соревновательности, где люди сражаются за звание лучшего водителя в городе. И это нисколько не испортило игру.