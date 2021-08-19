Геймплей игры будет ещё более тактическим.

Что известно о Call of Duty: Vanguard — Сталинград до войны, разрушаемость и тыл Берлина

В середине августа журналисты посетили закрытый показ Call of Duty: Vanguard. Там Activision рассказала им подробности о сюжетной кампании, мультиплеерных режимах шутерах и том, как игра будет отличаться от предшественниц. Мы выбрали ключевую информацию из превью сотрудников разных СМИ.

Сюжетная кампания и сеттинг

Call of Duty официально вернулась в сеттинг Второй мировой войны. Sledgehammer Games хочет показать её масштаб. Если в предыдущей похожей игре серии — WWII — сюжет разворачивался вокруг небольшого отряда солдат, то в этот раз ожидаются масштабные боевые сцены.

Всего в игре четыре главных героя. Каждый из них вдохновлён реально жившим солдатом, который воевал в окопах. Британца Артура Кингсли срисовали с десантника Сидни Корнелла. Советская девушка Полина Петрова вдохновлена советской снайпершей Людмилой Павлюченко. Капитан Уэйд Джексон создан на основе образа пилота Вернона Макилла, который воевал на тихоокеанском фронте. И, наконец, лейтенант Лукас Риггс вдохновлён Чарльзом Апхэмом из Новой Зеландии.

У каждого героя будут уникальные способности и навыки. Подробностей журналисты не сообщили.

Сюжетная кампания развернётся на всех театрах военных действий Второй мировой. Игроки побывают в Северной Африке, на Восточном и Западном фронтах, а также в Тихом океане.

Разработчики делают большую ставку на эффект погружения и иммерсивность происходящего. При этом игра часто будет показывать нестандартные кадры. Например, Сталинград до военного конфликта. Там живёт Полина, которой пришлось лично столкнуться с бедами войны.

Журналистам показали фрагмент сюжета с высадкой в ночном лесу, и она больше похожа на хоррор. Игрок в первую очередь должен пробраться через лес, и сделать это незаметно, а не уничтожать немцев налево и направо. В определённые моменты игрока будут пугать яркими вспышками зенитных орудий и внезапными часовыми. В одной из сцен геймеру пришлось прятаться от немцев по подвалам, а в другой — уничтожить противника с фонарём в руках. Все подобные ситуации жёстко срежиссированы.

Сюжетная кампания будет полностью линейной, как в классических Call of Duty. При этом авторы сразу заявили, что её структура не похожа на таковую из последних частей Battlefield. В игре единая, цельная история, который подаётся от лица разных персонажей.

Кстати, о кампании. Сюжет начнётся в самом конце войны, когда четыре главных героя объединятся в уникальный элитный отряд и отправятся в самый тыл Берлина за головами высокопоставленных офицеров. Противостоять им будут глава Гестапо Генрих Фрейзингер и Генрих Мюллер. Они хотят возродить Рейх, операцию назвали «Феникс».

Sledgehammer Games предупредила, что основная сюжетная линия в игре полностью выдуманная. Однако при создании кампании авторы вдохновлялись реальными историями и задокументированными столкновениями.

Мультиплеер и геймплей

Игровой процесс станет более тактическим и глубоким. Геймдизайнеры хотят, чтобы игроки ощущали каждый выстрел.

В игре появится полноценная разрушаемость окружения. У игроков не получится сравнять с землёй всю карту, поэтому в качестве ближайшего аналога можно назвать Rainbow Six Siege. Тела противников будут реалистично отлетать от выстрелов и разрушать мебель и другие элементы комнаты.

В мультиплеере появится возможность выбрать темп геймплея. СМИ рассказали о трёх возможных вариациях: тактическая и медленная, классическая Call of Duty и быстрая, под названием «Блиц»

На релизе в игре будет 20 карт, 16 для боёв 6х6 и 4 для матчей 2х2.

Появится возможность стрелять вслепую из-за укрытия.

Прокачка оружия через «Оружейника» останется и станет более значимой.

Журналисты рассказали о «Царе горы» — режиме по типу королевской битвы. В нём можно играть в одиночку, в паре или с двумя напарниками. Большой карты при этом не будет, речь идёт о более комплексной локации с разными областями. Авторы поделятся подробностями позже.

Другие детали

Команде Sledgehammer Games помогают Raven и Treyarch. Первая взялась за создание полностью новой карты для Warzone и усовершенствованного античита, а вторая разрабатывает режим «Зомби». По информации СМИ, он станет этаким приквелом к событиям, которые происходили в Black Ops Cold War.

Музыку для игры написал Беар Маккири. Он был композитором God of War и разных фильмов и сериалов вроде «Кловерфилда, 10». Редактор DTF описал музыку как «тревожную», с большим количеством деталей и акцентом на струнных инструментах.

Звукорежиссёры работали на реальных полигонах. Им дали пострелять из настоящего оружия и включили технику времён Второй мировой. Все эти звуки будут в игре.

Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. В магазинах уже открылись предварительные заказы.