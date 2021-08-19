Вышел первый трейлер Call of Duty: Vanguard и открылись предзаказы — 3499 рублей на ПК

Activision открыла предварительные заказы Call of Duty: Vanguard в магазинах Battle.net, PS Store и Microsoft Store. Игра действительно выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Все, кто оформит предзаказ, получат ранний доступ к альфа-тестированию, его даты пока неизвестны. Кроме того, им достанутся скины на оружие.

Официальный трейлер:

Battle.net:

Базовое издание — 3499 рублей

Издание Ultimate — 5899 рублей

PS Store:

Базовое издание — 4899 рублей

Издание Crossgen — 5499 рублей

Издание Ultimate — 7499 рублей

Microsoft Store:

Базовое издание — 59,99 долларов

Издание Crossgen — 69,99 долларов

Издание Ultimate — 99,99 долларов

Демонстрацию Call of Duty: Vanguard провели в Warzone с помощью специального ивента. Сначала на карте появился бронированный поезд с зенитными орудиями на крыше, который игрокам предстояло уничтожить. После этого запустилась кат-сцена, во время которой небо Верданска оказалось под завязку набито бомбардировщиками. Как только они уничтожили город, запустился трейлер Vanguard.