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Вышел первый трейлер Call of Duty: Vanguard и открылись предзаказы — 3499 рублей на ПК

Вышел первый трейлер Call of Duty: Vanguard и открылись предзаказы — 3499 рублей на ПК
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Activision открыла предварительные заказы Call of Duty: Vanguard в магазинах Battle.net, PS Store и Microsoft Store. Игра действительно выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Все, кто оформит предзаказ, получат ранний доступ к альфа-тестированию, его даты пока неизвестны. Кроме того, им достанутся скины на оружие.

Официальный трейлер:

Battle.net:

PS Store:

Microsoft Store:

  • Базовое издание — 59,99 долларов
  • Издание Crossgen — 69,99 долларов
  • Издание Ultimate — 99,99 долларов
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Демонстрацию Call of Duty: Vanguard провели в Warzone с помощью специального ивента. Сначала на карте появился бронированный поезд с зенитными орудиями на крыше, который игрокам предстояло уничтожить. После этого запустилась кат-сцена, во время которой небо Верданска оказалось под завязку набито бомбардировщиками. Как только они уничтожили город, запустился трейлер Vanguard.

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