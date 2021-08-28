10 главных RPG десятилетия

Ролевые игры — один из самых интересных и погружающих жанров, который позволяет буквально отыгрывать образ персонажа, влиять на его судьбу и менять ход событий в сюжете. Такие игры любят за вариативность и сложность прохождения: что прокачать в первую очередь, кому помочь и кем остаться в финале — доблестным героем или беспринципным злодеем?
Мы вспомнили самые эффектные, интересные и монументальные RPG последних десяти лет. Именно эти тайтлы определили развитие жанра, и именно их мы продолжаем изучать и перепроходить даже спустя годы.
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Побывать отважным ведьмаком Геральтом из Ривии. Пройтись по блестящим палубам космолётов из сиквела Mass Effect. Выиграть рыцарский турнир в Kingdom Come Deliverance. Навести порядок в Нью-Вегасе и потерять документы на улицах Равашоля из Disco Elysium. Покорить обитателей причудливых планет из The Outer Worlds. Завоевать славу городских спасателей в Persona 5. Поставить все аугментации из Deus Ex: Mankind Divided и собрать друзей в непобедимый отряд из сиквела Divinity: Original Sin. Это десятилетие запомнилось нам самыми яркими сюжетами и крутыми вселенными, мы вспомнили главные истории, а теперь делимся с вами!
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