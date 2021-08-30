Впечатления от геймплея Call of Duty: Vanguard на PS5

В конце августа на PS4 и PS5 прошло альфа-тестирование Call of Duty: Vanguard. Игрокам был доступен новый режим Champion Hill с вариациями 2х2 и 3х3. Я провёл в шутере несколько часов, пару раз стал чемпионом и изучил все нововведения геймплея вдоль и поперёк. Так и хочется назвать Vanguard рескином Modern Warfare 2019 года, однако новинок хватает.
Про Champion Hill
- Champion Hill можно назвать продвинутой версией «Огневого контакта». Ваш отряд обладает ограниченным числом жизней — всего 18, как и остальные группы игроков. При запуске раунда вас бросают к наугад выбранной команде и запускают таймер в минуту. За это время нужно уничтожить как можно больше членов вражеского сквада и при этом сохранить свои жизни. После истечения срока подбирается следующий оппонент. Побеждают та пара или трио, которые останутся последними. То есть получается этакий мини-турнир прямо в игре.
- В альфа-тесте в Champion Hill была всего одна карта, похожая на военную базу. Сама по себе она большая, но во время матча игроки сражаются в её закрытых областях. В одной есть ангар и самолёт на взлётно-посадочной полосе, другая — почти прямая, с огромным количеством прострелов.
- Арсенал альфа-теста состоял из оружия немецкой и американской армий. Перед началом схватки вам показывают, каким комплектом вы будете сражаться. Если начали с оружием вермахта, то подобрать где-нибудь автомат Томпсона или трёхлинейку не получится — MP40 или Kar.98 станут вашими друзьями до конца партии. Как и у всех других участников.
- Многое решают деньги. Их можно получить за убийство противника или найти на уровне — огромные пачки валюты лежат прямо на земле. Тратить их предстоит преимущественно во время закупочных раундов. За деньги можно прокачать основное и дополнительное оружие, купить новое, приобрести перк или награду за серию очков, а также поменять гранаты.
- Улучшение оружия — отдельный пункт. В Champion Hill это происходит за деньги и прямо во время матча. Первые апгрейды стоят смешных денег, дальше становится дороже. За каждый уровень прокачки ваш ствол получает новый обвес вроде коллиматорного прицела (даже не спрашивайте, что он забыл в этой временной эпохе) или глушителя. Само оружие тоже растёт в уровнях, которые легко определить по цвету иконки — от серого до оранжевого.
Champion Hill получается весьма перспективным режимом в общей канве Call of Duty. Он динамичный, весёлый, и в нём есть дух соревновательности. Играть парами мне понравилось больше, чем в формате 3х3, потому что во втором случае матчи более скоротечные — иногда можно не дожить даже до первого закупочного раунда.
Про геймплей
- Игровой процесс стал немного медленнее. По ощущениям, всё действо происходит процентов на 20-30 дольше, чем в Black Ops Cold War. Бойцы неторопливо бегают (даже в спринте), но очень быстро умирают – TTK максимально приближен к Modern Warfare 2019 года. Убить тут можно буквально за два-три выстрела.
- Гранаты летят очень медленно. Механика броска внезапно стала похожей на что-то из Battlefield. Зато они стали непохожими друг на друга. Граната американцев взрывается очень долго, её можно подержать в руках секунды три и потом ещё ждать, пока она взорвётся после падения. А вот у немцев гранаты взрываются чуть ли не моментально, после первого соприкосновения со стенкой.
- Ощущения от стрельбы очень крутые. Ствол чувствуется в руках, каждый выстрел действительно «тяжёлый». Продумано множество мелочей, которым Sledgehammer Games явно научилась из Modern Warfare 2019. Недаром у обеих игр почти одинаковый движок. Анимация перезарядки сопровождается характерными сотрясениями экрана, а убийство — звонким щелчком.
- Обещанную разрушаемость удалось оценить только на одной локации. Она представляет собой прямой склад с большой областью для прострела. Некоторые проходы в ней заколочены деревянными досками. Их-то и нужно разбить, чтобы пройти или расстрелять оппонента. Правда, выглядит это интересно только первые несколько секунд. Как только их уничтожат, реально разрушаемых объектов на карте просто не останется.
- Пока сложно сказать, как разрушаемость повлияет на общие ощущения от игрового процесса. Однако она помогла мне один раз найти убийство прямо в начале раунда. Я преследовал оппонента через половину уровня и упустил его за поворотом. Когда я дошёл до нужной точки, то заметил выломанные доски — сразу понял, что он там. И так и оказалось.
- В Vanguard будет механика стрельбы с упора и возможность вести огонь вслепую. Первая хорошо знакома фанатам Modern Warfare, она переехала в новый шутер без изменений. Вторая — новинка. Если подойти к укрытию, то игра предупредит о возможности открыть огонь из-за него. Для этого достаточно нажать кнопку стрельбы без прицела. Убить таким образом у меня никого не получилось, да и не сказать, что этим активно пользовались другие игроки. Нужно смотреть, как этим будут пользоваться в других режимах и на других картах.
- Игра использует все фишки геймпада DualSence и технологии обработки звука Tempest 3D.
Игровой процесс Vanguard вызывает вопросы. Это уже точно не такой привычный темп, как в других Call of Duty. Убивают тут за пару выстрелов, а бойцы двигаются медленно, поэтому играть нужно осторожно. Аккуратно перемещаться, иногда поджидать оппонента перед проходом (привет кемперам) и думать наперёд.
Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Полноценная демонстрация мультиплеера состоится 7 сентября. До релиза в игре пройдёт серия открытых бета-тестов, поучаствовать в которых смогут все желающие.
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