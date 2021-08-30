Впечатления от геймплея Call of Duty: Vanguard на PS5

В конце августа на PS4 и PS5 прошло альфа-тестирование Call of Duty: Vanguard. Игрокам был доступен новый режим Champion Hill с вариациями 2х2 и 3х3. Я провёл в шутере несколько часов, пару раз стал чемпионом и изучил все нововведения геймплея вдоль и поперёк. Так и хочется назвать Vanguard рескином Modern Warfare 2019 года, однако новинок хватает.

Про Champion Hill

Champion Hill можно назвать продвинутой версией «Огневого контакта». Ваш отряд обладает ограниченным числом жизней — всего 18, как и остальные группы игроков. При запуске раунда вас бросают к наугад выбранной команде и запускают таймер в минуту. За это время нужно уничтожить как можно больше членов вражеского сквада и при этом сохранить свои жизни. После истечения срока подбирается следующий оппонент. Побеждают та пара или трио, которые останутся последними. То есть получается этакий мини-турнир прямо в игре.

В альфа-тесте в Champion Hill была всего одна карта, похожая на военную базу. Сама по себе она большая, но во время матча игроки сражаются в её закрытых областях. В одной есть ангар и самолёт на взлётно-посадочной полосе, другая — почти прямая, с огромным количеством прострелов.

Арсенал альфа-теста состоял из оружия немецкой и американской армий. Перед началом схватки вам показывают, каким комплектом вы будете сражаться. Если начали с оружием вермахта, то подобрать где-нибудь автомат Томпсона или трёхлинейку не получится — MP40 или Kar.98 станут вашими друзьями до конца партии. Как и у всех других участников.

Многое решают деньги. Их можно получить за убийство противника или найти на уровне — огромные пачки валюты лежат прямо на земле. Тратить их предстоит преимущественно во время закупочных раундов. За деньги можно прокачать основное и дополнительное оружие, купить новое, приобрести перк или награду за серию очков, а также поменять гранаты.

Улучшение оружия — отдельный пункт. В Champion Hill это происходит за деньги и прямо во время матча. Первые апгрейды стоят смешных денег, дальше становится дороже. За каждый уровень прокачки ваш ствол получает новый обвес вроде коллиматорного прицела (даже не спрашивайте, что он забыл в этой временной эпохе) или глушителя. Само оружие тоже растёт в уровнях, которые легко определить по цвету иконки — от серого до оранжевого.

Champion Hill получается весьма перспективным режимом в общей канве Call of Duty. Он динамичный, весёлый, и в нём есть дух соревновательности. Играть парами мне понравилось больше, чем в формате 3х3, потому что во втором случае матчи более скоротечные — иногда можно не дожить даже до первого закупочного раунда.

Про геймплей

Игровой процесс стал немного медленнее. По ощущениям, всё действо происходит процентов на 20-30 дольше, чем в Black Ops Cold War. Бойцы неторопливо бегают (даже в спринте), но очень быстро умирают – TTK максимально приближен к Modern Warfare 2019 года. Убить тут можно буквально за два-три выстрела.

Гранаты летят очень медленно. Механика броска внезапно стала похожей на что-то из Battlefield. Зато они стали непохожими друг на друга. Граната американцев взрывается очень долго, её можно подержать в руках секунды три и потом ещё ждать, пока она взорвётся после падения. А вот у немцев гранаты взрываются чуть ли не моментально, после первого соприкосновения со стенкой.

Ощущения от стрельбы очень крутые. Ствол чувствуется в руках, каждый выстрел действительно «тяжёлый». Продумано множество мелочей, которым Sledgehammer Games явно научилась из Modern Warfare 2019. Недаром у обеих игр почти одинаковый движок. Анимация перезарядки сопровождается характерными сотрясениями экрана, а убийство — звонким щелчком.

Обещанную разрушаемость удалось оценить только на одной локации. Она представляет собой прямой склад с большой областью для прострела. Некоторые проходы в ней заколочены деревянными досками. Их-то и нужно разбить, чтобы пройти или расстрелять оппонента. Правда, выглядит это интересно только первые несколько секунд. Как только их уничтожат, реально разрушаемых объектов на карте просто не останется.

Пока сложно сказать, как разрушаемость повлияет на общие ощущения от игрового процесса. Однако она помогла мне один раз найти убийство прямо в начале раунда. Я преследовал оппонента через половину уровня и упустил его за поворотом. Когда я дошёл до нужной точки, то заметил выломанные доски — сразу понял, что он там. И так и оказалось.

В Vanguard будет механика стрельбы с упора и возможность вести огонь вслепую. Первая хорошо знакома фанатам Modern Warfare, она переехала в новый шутер без изменений. Вторая — новинка. Если подойти к укрытию, то игра предупредит о возможности открыть огонь из-за него. Для этого достаточно нажать кнопку стрельбы без прицела. Убить таким образом у меня никого не получилось, да и не сказать, что этим активно пользовались другие игроки. Нужно смотреть, как этим будут пользоваться в других режимах и на других картах.

Игра использует все фишки геймпада DualSence и технологии обработки звука Tempest 3D.

Игровой процесс Vanguard вызывает вопросы. Это уже точно не такой привычный темп, как в других Call of Duty. Убивают тут за пару выстрелов, а бойцы двигаются медленно, поэтому играть нужно осторожно. Аккуратно перемещаться, иногда поджидать оппонента перед проходом (привет кемперам) и думать наперёд.

Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Полноценная демонстрация мультиплеера состоится 7 сентября. До релиза в игре пройдёт серия открытых бета-тестов, поучаствовать в которых смогут все желающие.