Названы даты публичного тестирования Call of Duty: Vanguard

Разработчики шутера Call of Duty: Vanguard из студии Sledgehammer Games объявили даты проведения открытого альфа-теста игры в новом трейлере. Протестировать игру смогут владельцы PS4 и PS5 в период с 27 по 29 августа. Предварительная загрузка начнётся 23 августа в 13:00 мск.
Во время тестирования геймерам предложат режим Champion Hill, который впервые появится в серии. В нём будет восемь команд, в каждой из которых по два или три игрока. По духу Champion Hill будет напоминать королевскую битву — все участники высадятся с одинаковым снаряжением, но в процессе игры смогут улучшать навыки и оружие.
Бета-тест будет разделён, его даты проведения
- 10-13 сентября — поиграть смогут те, у кого есть PS4 и PS5
- 16-17 сентября — откроется доступ тем, кто сделал предзаказ игры
- 18-20 сентября — для всех геймеров на всех платформах
Авторы полноценно покажут мультиплеерный режим Vanguard 7 сентября. Шутер выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Предзаказ тайтла можно оформить в Battle.net, PS Store и Microsoft Store.
Энтузиаст преобразил The Simpsons Hit & Run 2003 года и придал игре современный вид. Для этого он перенёс её на Unreal Engine 5. В ней даже есть трассировка лучей.
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