5 игр, где можно стать чудовищем

Иногда можно выпустить внутреннего демона и дать ему повеселиться.

Большинство видеоигр предоставляет игрокам только «правильных» героев с высокой моралью и благородными целями. Ничего не поделать, ведь геймерам нравится перевоплощаться в избранных, бравых солдат, спасателей вселенной и искателей приключений, а также совершать великие подвиги, недоступные в реальной жизни.

Даже в играх, где предусмотрена возможность роли негодяя, большинство предпочитает идти по светлому пути. Последнее утверждение наглядно подтверждено статистикой Mass Effect, где лишь 8% решилось встать на путь Ренегата.

Но даже при таком раскладе существует множество игр, позволяющих побывать в шкуре монстра или поохотиться за жертвой в роли маньяка. В этом материале собрали пять полноценных тайтлов, построенных вокруг этой концепции. Важно: отдельные режимы в условных Left 4 Dead, Killing Floor 2 или Dead Space 2, где можно управлять зомби или некроморфами, в данную подборку не вошли.

Carrion

За Devolver Digital давно закрепилась репутация издателя, который выпускает необычные инди-проекты. Потому неудивительно, что именно их логотип красуется на симуляторе монстра, сбегающего из секретной лаборатории. В Carrion игроку предстоит управлять бесформенным куском мяса со щупальцами, исследовать секретный лабораторный комплекс и уничтожать всё живое на своём пути. Отвратительный внешний вид чудовища и ряд особо кровавых сцен не должны обманывать – игра больше смешит, чем пугает.

За простой графикой скрывается тайтл с динамичным геймплеем, достаточно сложными боями и хорошим геймдизайном уровней. Контролировать монстра довольно просто: пара кликов, и красная субстанция прилипает к стенам, атакует и дёргает рычаги. Чудовище получает новые способности в зависимости от размера.

Из недостатков можно отметить всё то же управление: местами оно получилось не совсем интуитивно понятным. Дополнительную сложность прибавляет отсутствие карты. Учитывая крайнюю запутанность лаборатории, это может быть критичным. Но в целом симулятор даёт очень любопытный опыт. Неспроста разработчики назвали игру «хоррором наоборот».

Evolve

История Evolve грустна и печальна. Первоначально команда Turtle Rock Studios хотела создать другой проект, но тот абсолютно не заинтересовал издателя. Желая выделиться какой-нибудь уникальной фишкой, студия придумала концепцию ассиметричного геймплея «4 человека против монстра». Но когда авторам дали зелёный свет, достойно реализовать все задумки не получилось.

Типичная партия выглядела следующим образом. Между игроками распределялись роли, а затем их забрасывали на карту. Охотники старались выследить и уничтожить врага либо защитить важный объект. Чудовище же пряталось, поедало представителей местной фауны и постепенно эволюционировало, становясь более живучим и опасным. На выбор предоставлялись разномастные монстры с уникальными способностями. Здесь были сильный Голиаф, парящий Кракен, скрытный Призрак и массивный Бегемот.

Но плохо выровненный баланс, отсутствие контента и странная ценовая политика поставили крест на перспективном проекте. Благоприятное первое впечатление быстро сменялось разочарованием. Из-за всего этого игру сначала перевели на рельсы free-to-play, а затем и вовсе закрыли.

Dead by Daylight

Другая многопользовательская игра с похожим ассиметричным геймплеем – Dead by Daylight. Она тоже позволяет одному геймеру примерить на себя роль жуткого убийцы. Всего на выбор представлено больше десятка злодеев: из фильмов, сериалов и прочих видеоигр, а также уникальных от студии Behaviour Interactive. Авторы не скрывали, что при разработке хоррора черпали вдохновение из знаменитых слэшеров вроде «Пятница, 13-е».

По сути, каждый из маньяков – почти сверхъестественное создание с уникальным набором способностей, жуткой биографией и кровавым шлейфом из многочисленных жертв. Одни полагаются на грубую силу, другие – на скорость, третьи предпочитают действовать скрытно, а четвёртые и вовсе могут телепортироваться. Дополнительно всё подчеркивается их колоритным и пугающим внешним видом.

Поскольку убить злодея невозможно, остановить условного Джейсона Вурхиза можно только слаженными действиями выживающих и верным распределением умений. В противном случае маньяк отловит всех неудачников и повесит их на крюк, обрекая на медленную и мучительную смерть.

SCP: Secret Laboratory

Хотя пик популярности «Фонда SCP» прошёл пару лет назад, видеоигры по вымышленной организации всё ещё живы. Наиболее примечательной из их числа считается многопользовательский хоррор SCP: Secret Laboratory.

Действие игры происходит в подземной лаборатории, где в обстановке строжайшей секретности учёные проводят тайные эксперименты над теми самыми SCP-объектами. Но случается чрезвычайное происшествие, приводящее к нарушению безопасности и бегству из камер запертых сверхъестественных существ. Покинуть ловушку одновременно пытаются исследователи, охранники, Повстанцы Хаоса, силы MFT, подопытные заключённые и, конечно же, аномальные создания.

Фракцию «чудовищ» представляют несколько видов SCP-монстров, за которые и позволяется сыграть. Управление каждым объектом отличается своими нюансами, что требует предварительного ознакомления и изучения. Выиграть простым нахрапом, конечно, тоже можно, но то будет обычной случайностью. Итоговая победа достигается путём уничтожения всех смертных людей.

Aliens versus Predator

Кроссовер AvP – довольно любопытная штука. То, что начиналось как невинная отсылка, спустя годы переросло в полноценное противостояние между двумя фантастическими существами: Хищником и Чужим. Причём студия Rebellion Developments столкнула друг против друга культовых монстров на пять лет раньше киноделов.

Одноимённая серия видеоигр позволяет пройти сюжетную кампанию не только за обычного пехотинца, но и за смертоносных пришельцев. Игровой процесс за каждую из сторон отличается, причём довольно радикально. Расы наделены различным боевым арсеналом, способностями, достоинствами и недостатками.

Хищники Яутжа оснащены по последнему слову инопланетной техники. Термооптический камуфляж позволяет сливаться с окружением, а попадание плазменной пушки или точный удар копья разносит на куски практически любого. Ксеноморфы же опираются на численность, когти, зубы, скорость и тонкий нюх, позволяющий выслеживать противника даже в режиме «невидимки». В сюжетной кампании разработчики дают возможность самому пройти весь жизненный цикл Чужого, от лицехвата до взрослой особи.