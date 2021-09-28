Что нужно знать о New World — новой большой MMORPG

Первая западная MMORPG за долгие годы — и вот почему на неё стоит обратить внимание.

Сегодня, 28 сентября, после ряда переносов наконец-то вышла новая MMORPG от Amazon — New World. Почему этот день стал важным событием для любителей жанра?

Всё просто: нынче рынок ММО состоит из:

World of Warcraft , коим многие уже успели пресытиться;

, коим многие уже успели пресытиться; симулятора бухгалтера EVE Online ;

; стремительно набирающей популярность Final Fantasy XIV ;

; бессчётного числа корейских представителей жанра. Последние завлекают прохожих тоннами гринда и миленькими девочками в коротких платьишках (по лору им больше 300 лет, так что всё в порядке).

На фоне всего этого новая западная MMORPG ощущается как глоток свежего воздуха. Правда, за Amazon Game Studios до сих пор тянется след из провальных релизов. В них никто особо не верит — но в этот раз, похоже, выйдет что-то достойное.

О чём New World?

Не будем вдаваться в детали сеттинга и мифологии — коротко о главном. Есть остров Aeternum — он поделён на зоны, каждая из которых относится к городу. Три фракции (Мародёры, Синдикат и Ковенант) борются за контроль над территориями.

Игрокам предстоит пройти небольшое (по меркам ММО) обучение, после чего появится возможность присягнуть одной из сторон. За выполнение фракционных заданий можно получать предметы экипировки, которые отличаются разве что скинчиками. Выбирайте сторону, которая для вас выглядит круче всех, и вперёд!

Ах да, ещё есть «сила острова» и «проклятье». Последнее будет снабжать вас PvE-контентом. Местное «злое зло», угроза, перед лицом которой людям придётся на время откладывать PvP-распри.

Кстати, при желании можно вообще не участвовать в PvP-активностях, но предупреждаем: во-первых, вы пропустите тонну веселья, ибо массовые сражения — главная фишка игры. Во-вторых, прокачка будет куда медленнее, чем у приверженцев PvP. Зато так в разы безопаснее.

Выбор фракции не обязывает играть за определенную расу или класс. Более того, раса в игре одна — люди, а классы, в классическом понимании этого слова, отсутствуют.

Нет, они всё ещё есть, просто принадлежность к оным определяется очками характеристик. То есть чем больше поинтов вы вкладываете в силу, тем больше урона наносит ваш двуручный топор. При создании персонажа в самом начале приключения, как во многих других играх, выбирать направленность не нужно. Активные способности же определяются веткой прокачки конкретной пушки.

Простым языком: чем чаще пушку вы используете, тем больше нравитесь вы ей

Если вы решили бегать с мечом — вкладывайтесь в силу и ловкость. Если выбрали посох огня или ледяную перчатку — придётся качать интеллект.

Забавный факт: изначально New World должна была стать игрой про выживание, лишь в процессе разработки Amazon решила сделать из неё MMORPG. Что это значит? Система добычи ресурсов, крафт и все интерфейсы сделаны по принципу выживачей — просто, наглядно и очень удобно.

Единственное, чем проект может оттолкнуть отечественного игрока — отсутствием локализации. Игру перевели на испанский, итальянский, французский, немецкий и даже польский… а вот русскоязычным игрокам, увы, придётся запастись словарём или дождаться выхода перевода от народных умельцев.

Как скачать New World? Где купить?

New World вышла только на ПК, а возможность портировать игру на консоли разработчики якобы даже не рассматривали.

Физические копии с красивой коробочкой и картой игрового мира внутри ещё можно приобрести на самом Amazon, однако за доставку до России придётся заплатить 1137 рублей. Кроме того, диска в коробке не будет — после покупки на почту придёт ключ для активации в Steam.

Ролик про экспедиции — местные данжи

Системные требования New World

Минимальные:

ОС — Windows 10.

Процессор — Intel Core i5-2400 или AMD Ryzen 3 1200.

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD Radeon R9 280

Оперативная память — 8 гигабайт.

Место на диске — 50 гигабайт.

Рекомендуемые: