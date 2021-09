Аниме по Cyberpunk 2077 и сериал по The Last of Us — 10 ожидаемых экранизаций видеоигр

Недавно создатели сериала The Last of Us от HBO поделились первым кадром с Джоэлом и Элли из долгожданной экранизации по мотивам игры «Одни из нас» от Naughty Dog. Поэтому мы решили вспомнить 10 самых ожидаемых и обсуждаемых блокбастеров с персонажами Fallout, Ghost of Tsushima и Borderlands в главной роли.

Кому достался образ болтливого робота Клэптрэпа? Сколько денег потратили на новую постановку Halo? Кто напишет саундтрек к аниме Cyberpunk: Edgerunners от Netflix? Обо всём этом рассказываем в новом видео.

Не забудьте включить звук перед просмотром.

Несколько интересных фактов из видео

К работе над The Last of Us привлечён российский режиссёр Кантемир Балагов.

У боевика по мотивам Uncharted несколько раз меняли постановщика, но главная роль у Тома Холланда.

Resident Evil: Welcome to Racoon City – первый спустя долгое время полноценный фильм по Resident Evil.

И многое другое.

В ролике нет ожидаемого вами фильма или сериала? Поделитесь этим в комментариях!

