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The Last of Us от HBO, фильм Borderlands, экранизации Uncharted и Ghost of Tsushima, кино Metro 2033 и сериал Fallout

Аниме по Cyberpunk 2077 и сериал по The Last of Us — 10 ожидаемых экранизаций видеоигр
Семён Кудряшов
Сериал The Last of Us и другие экранизации игр
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В новом видео собрали самые перспективные сериалы, аниме и фильмы по топовым играм.

Недавно создатели сериала The Last of Us от HBO поделились первым кадром с Джоэлом и Элли из долгожданной экранизации по мотивам игры «Одни из нас» от Naughty Dog. Поэтому мы решили вспомнить 10 самых ожидаемых и обсуждаемых блокбастеров с персонажами Fallout, Ghost of Tsushima и Borderlands в главной роли.

Кому достался образ болтливого робота Клэптрэпа? Сколько денег потратили на новую постановку Halo? Кто напишет саундтрек к аниме Cyberpunk: Edgerunners от Netflix? Обо всём этом рассказываем в новом видео.

Не забудьте включить звук перед просмотром.

Несколько интересных фактов из видео

  • К работе над The Last of Us привлечён российский режиссёр Кантемир Балагов.
  • У боевика по мотивам Uncharted несколько раз меняли постановщика, но главная роль у Тома Холланда.
  • Resident Evil: Welcome to Racoon City – первый спустя долгое время полноценный фильм по Resident Evil.
  • И многое другое.

В ролике нет ожидаемого вами фильма или сериала? Поделитесь этим в комментариях!

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