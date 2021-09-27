Появился первый кадр сериала The Last of Us с Джоэлом и Элли

Naughty Dog опубликовала первый кадр сериала The Last of Us. На нём можно увидеть Джоэла и Элли, а вдалеке — обломки самолёта.

Несмотря на то что герои стоят спиной, можно рассмотреть детали внешнего вида. У Джоэла, например, есть его фирменная рубашка и рюкзак, а также растрёпанные и немного седые волосы. С точностью был воссоздан и рюкзак Элли. На нём прицеплены три значка и один брелок — всё как в игре.

Режиссёрами шоу числятся Кантемир Балагов, Ясмила Жбанич, Питер Хоар, Крейг Мазин, Нил Дракманн. Роль Джоэла досталась Педрю Паскалю, Белла Рамзи сыграет Элли, а роль брата Джоэла Томми исполнит Габриэль Луна. Ещё появится Анна Торв — она сыграет Тесс. Премьера ожидается в 2022 году, в первом сезоне будет 10 серий.

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