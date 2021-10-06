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IGN против FIFA 22 на Nintendo, ремастер Bloodborne, возврат билетов на The International 2021 и пробные игры от Sony

Дарим Space Punks и рассказываем про Bloodborne 2 и узнаём про разнос FIFA 22 / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Bloodborne
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Журналисты IGN против FIFA 22, тестирование бесплатных триалов от PlayStation и инсайды про Bloodborne от студии Bluepoint Games

Это уже 12 выпуск наших видеоновостей. Сегодня вы узнаете об инсайдах о новой Bloodborne от студии Bluepoint и что произошло с билетами на румынском мейджоре The International 2021.

Также сегодня в выпуске мы разыграем 15 бесплатных ключей для игры Space Punks. Смотрите внимательно и успейте забрать свой подарок!

12-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из двенадцатого выпуска «Чемп.News»

  • Подробности бета-теста Battlefield 2042.
  • Новая система триалов для PS5: можно играть бесплатно, но недолго.
  • Инсайдеры о Bloodborne: новая игра в разработке.
  • Журналисты из IGN против FIFA 22, релиз на Nintendo получил 2 из 10 баллов.
  • И многое другое.

Дополнительные ключи на Space Punks

  • AHRC9-6G7D6-VLWYY-ZS78J
  • WRADV-WXX64-38QBB-H8UDS
  • NEWVZ-VHFXH-A7UYP-KZKN2
  • 47W67-93LPX-YYZ2V-5J6KP
  • 99BZ6-7T7NE-Q39EH-6F8LJ
  • U6K4G-JAKMN-H2ZU8-56YJU
  • K4N6A-W65ZU-YL677-2GNF5
  • F7Y75-75MYF-E8KQW-SBRK5
  • 6LZDB-E2NYD-U85XQ-96XFQ
  • 76K4Q-NE94Z-YM7H6-57E6X
  • VZNJ6-D24KJ-48G7B-QDXU4
  • T5RDW-MK9L8-T22GF-Z6FYN
  • Y9AG7-3PBLL-XQQZ4-EANMT
  • E2MYD-BBMDY-SBPP4-G3GFM
  • WAVWZ-8VAER-ER5FB-KEDFU
  • 93L7G-GS68V-ND2DR-AZZN4
  • VFGAN-YFPE9-4VVTL-N5ECC
  • DUBRJ-FF28F-P5FAM-WJW28
  • JDQ7C-UU6GS-U8WPH-QQV7K
  • 3FMQ4-UZQBZ-4DPLA-E4NVN
  • LMEH2-F9TQ9-Z84V8-FSPPK
  • W96LA-3MHZM-5P8ZY-JKCFL
  • THYBV-6TQV5-TTCAQ-2PBAW
  • G8A6K-VJ2GR-4V7GF-XDVXH
  • 4ECNM-4VUCP-BM3VZ-PQ2FN

Если вы не успел получить свой ключ активации для игры Space Punks, то посмотрите свободные коды вот по этой ссылке, в статье мы раздаём ещё несколько десятков копий с активацией в EGS. Напоминаем, что все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY», подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.

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