Журналисты IGN против FIFA 22, тестирование бесплатных триалов от PlayStation и инсайды про Bloodborne от студии Bluepoint Games

Дарим Space Punks и рассказываем про Bloodborne 2 и узнаём про разнос FIFA 22 / Чемп.NEWS

Это уже 12 выпуск наших видеоновостей. Сегодня вы узнаете об инсайдах о новой Bloodborne от студии Bluepoint и что произошло с билетами на румынском мейджоре The International 2021.

Также сегодня в выпуске мы разыграем 15 бесплатных ключей для игры Space Punks. Смотрите внимательно и успейте забрать свой подарок!

12-й выпуск Чемп.NEWS. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из двенадцатого выпуска «Чемп.News»

Подробности бета-теста Battlefield 2042.

Новая система триалов для PS5: можно играть бесплатно, но недолго.

Инсайдеры о Bloodborne: новая игра в разработке.

Журналисты из IGN против FIFA 22, релиз на Nintendo получил 2 из 10 баллов.

И многое другое.

Дополнительные ключи на Space Punks

AHRC9-6G7D6-VLWYY-ZS78J

WRADV-WXX64-38QBB-H8UDS

NEWVZ-VHFXH-A7UYP-KZKN2

47W67-93LPX-YYZ2V-5J6KP

99BZ6-7T7NE-Q39EH-6F8LJ

U6K4G-JAKMN-H2ZU8-56YJU

K4N6A-W65ZU-YL677-2GNF5

F7Y75-75MYF-E8KQW-SBRK5

6LZDB-E2NYD-U85XQ-96XFQ

76K4Q-NE94Z-YM7H6-57E6X

VZNJ6-D24KJ-48G7B-QDXU4

T5RDW-MK9L8-T22GF-Z6FYN

Y9AG7-3PBLL-XQQZ4-EANMT

E2MYD-BBMDY-SBPP4-G3GFM

WAVWZ-8VAER-ER5FB-KEDFU

93L7G-GS68V-ND2DR-AZZN4

VFGAN-YFPE9-4VVTL-N5ECC

DUBRJ-FF28F-P5FAM-WJW28

JDQ7C-UU6GS-U8WPH-QQV7K

3FMQ4-UZQBZ-4DPLA-E4NVN

LMEH2-F9TQ9-Z84V8-FSPPK

W96LA-3MHZM-5P8ZY-JKCFL

THYBV-6TQV5-TTCAQ-2PBAW

G8A6K-VJ2GR-4V7GF-XDVXH

4ECNM-4VUCP-BM3VZ-PQ2FN

Если вы не успел получить свой ключ активации для игры Space Punks, то посмотрите свободные коды вот по этой ссылке, в статье мы раздаём ещё несколько десятков копий с активацией в EGS. Напоминаем, что все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY», подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.