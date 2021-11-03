За что футбольные фанаты ценят Football Manager?

Уже 9 ноября выйдет новая часть Football Manager. Казалось бы, откуда у этой на первый взгляд скучной игры столько фанатов, которые продолжают активно покупать её. А она привлекает, и ещё как! Симулятор футбольного менеджера позволяет с нуля вырастить чемпионский состав и опробовать себя в амплуа тренера. И у этого странного геймплея есть десятки тысяч фанатов. В этом тексте мы расскажем, почему.

В Steam прямо сейчас игру можно взять за 2429 рублей. Это, конечно, не сравнится с FIFA 22 стоимостью в 3499 рублей для ПК и 5499 рублей для PS5, но тоже ощутимая сумма. Стоит ли брать?

Если вы обожаете футбол, то Football Manager — это уникальный опыт

Есть два фронта. На первом воюют поклонники аркадного футбола, до мозолей мучающие геймпад — да, это про фанатов FIFA и eFootball (ранее PES). Эти люди собирают абсурдные составы в онлайне, страдают по карточкам и наслаждаются геймплеем, который практически не меняется из года в год.

Разработчики из Konami, кстати, попытались сыграть в «революцию», но выпустили какой-то ужас, к которому никто в здравом уме не прикоснётся.

Основной упор, по понятным причинам, EA Sports и Konami делают на онлайн. Некогда привлекательный режим карьеры стоит на месте и не развивается — даже несмотря на попытки вроде сюжета Алекса Хантера в FIFA. За грамотным режимом менеджмента сейчас все уходят в Football Manager, который предлагает солидную интеллектуальную нагрузку и хоть какой-то реализм. Это и есть второй фронт.

В FM рубятся звёзды футбола, а в базе копаются даже скауты футбольных клубов. Широко известна история Бена Вриглсворта, который на основе данных FM забрасывал селекционера Стива Уолша из «Лестера» своими находками. Среди них были Джейми Варди, Н’Голо Канте и Рияд Марез. Тогда про них никто не знал, но ресёрчеры FM сделали всю работу за скаутов.

FM — это уникальный механизм с огромными массивами данных и разными сценариями реализации игрового процесса. Работа с трансферами, тактикой, молодыми футболистами, рейтинги, статистика — всё это захватывает на долгие часы. По сути, человек может своими руками построить футбольную реальность. Потрясающая возможность.

Другой вопрос заключается в том, что у разработчиков из Sports Interactive нет конкуренции. Когда-то существовал FIFA Manager, который быстро умер. Теперь у Football Manager нет достойных альтернатив. И, как известно, отсутствие конкуренции порождает стагнацию.

Football Manager стала очень сложной

Несколько лет назад Sports Interactive ушла в тотальное усложнение игрового процесса вместо доработки 3D-движка и общего реализма. Если, к примеру, FM 2014 была понятна любому новичку, то сейчас порог вхождения стал очень высоким. Система тренировок с расписанием по дням, иерархия команды, научные сотрудники и аналитики в списке должностей персонала, агенты, переговорщики — на изучение всех этих деталей потребуется немалый запас времени.

Без погружения в аналитический контекст можно запутаться в разнообразии тактических настроек. Восемь ролей для форварда — опытные игроки в этом разбираются легко, но как поступить новичку? Может, Джордан Ларссон лучше справится с ролью чистого форварда или даже «ложной девятки»?

Стало больше статистики — к примеру, в Football Manager в прошлом году добавили модель xG, тем самым утяжелив и без того нагруженный интерфейс матча. Любители цифр рады, но для новых игроков, которые привыкли к футбольным аркадам, это просто ещё одно окошко с какими-то данными.

Разработчики усложнили и сам игровой процесс. Теперь нельзя просто так взять «Аланию» и за пару сезонов довести её до Лиги чемпионов. Только на комплектацию состава можно убить несколько дней реального времени. Система трансферов реагирует на любую мелочь, а от менеджера требуется большая вовлечённость в работу скаутов. Как в настоящем футбольном клубе, правда? Но опять же, FM-ветеран к этому привыкнет легко и получит удовольствие от лютого хардкора. А вот новичок быстро закроет игру и снова вернётся в FIFA.

В общем, семь лет назад «войти» в мир Football Manager было гораздо проще. Но если вы любите сложные механизмы в симуляторах — добро пожаловать.

Изменения есть? Да, но они не так заметны

Нет смысла анализировать смену дизайна — это обычная косметика. Тем более внешний вид легко настроить через скачиваемые скины. Гораздо больше фанатов Football Manager в последние годы интересовали 3D-движок и общая логика игры.

Что касается движка и игровой модели матча, то это всё тот же подверженный скриптам пластилин, но с каждым годом его мозги эволюционируют. Хотя тоже спорный момент. Вот оборона «Уфы» на стандарте и полное отсутствие контроля в зоне подбора:

Есть и хорошая новость — игра тоньше реагирует на тактические установки. Несколько лет назад в FM добавили настройки прессинга и контрпрессинга. Поначалу менеджеры в стиле Юргена Клоппа душили компьютер бесконечным давлением и ломали движок схемой 4-4-2 или 4-2-3-1. Теперь с этим сложнее. Футболисты уже не вывозят прессинг на протяжении 90 минут и банально устают. А потом травмируются. Как и в реальном мире. Теперь доморощенным менеджерам надо придумывать что-то новое.

Скриптов за последние годы стало меньше, но они всё ещё есть. Это бессмертная классика с результатами типа 0:1 против команды с последнего места и статистикой ударов 28 (17) — 1 (1) в вашу пользу. Или странная тема с сумасшедшими дальними ударами от средних футболистов по вашим воротам. Sports Interactive каждый год в промышленном масштабе чистит эти баги, но адекватную версию Football Manager игроки получают только к январю-февралю. Не сразу, в общем.

Пару раз вы точно наткнётесь на откровенные глюки — вратарь закинет рукой мяч в свои ворота, а подача со штрафного улетит в район углового флажка. Это данность, которую игроки спокойно принимают и двигаются дальше.

Зато у FM наконец-то крутая оптимизация, сохранения не идут теперь по минуте. Требования по железу — абсолютно адекватные. На хорошем ноутбуке с SSD игра будет летать. Минимально нужен процессор Intel Core 2 или AMD Athlon 64, 4 ГБ оперативки и вполне доступный видеоадаптер, начиная с Intel GMA X4500 или NVIDIA GeForce 9600M GT.

Понятно, что скорость процесса зависит от количества подгруженных лиг, но с 5-6 топовыми странами и Южной Америкой вполне можно жить. Ну и не забывайте, что кастомизация требует серьёзного объёма на накопителе — скачанные лица и эмблемы весят 20-25 ГБ. Без кастомизации вам потребуется всего 8 ГБ пространства на диске.

Остальные изменения — тоже косметика, на которой не фокусируется мозг. Вот, к примеру, я хочу покритиковать Виктора Мозеса за плохие тренировки. Теперь можно похлопать бывшего игрока «Челси» по плечу или просто пожать ему руку.

По сетевым режимам тот же набор. Можно играть карьеру с друзьями, собирать драфт-турниры, но здесь страшно страдает оптимизация. Онлайн-режимы Football Manager остаются в нише для искушённых поклонников и требуют колоссальное количество свободного времени. В этом случае действительно проще запустить FIFA, получить пару голов в онлайне, выключить консоль и уйти спать.

Итог: если вы мечтаете о продвинутом режиме футбольной карьеры с тотальной системой управления клубом, то скачивайте какую-нибудь старую версию Football Manager. Фанаты очень ценят, например, FM 2012. Лично мне нравится FM 2016.

Новые версии этого симулятора подходят лишь для фанатов серии, которые уже давно погружены в процесс. Поэтому проще начать с более простых проверенных вариантов. А там уж как пойдёт.