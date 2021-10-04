Ужасная пародия на футбольный симулятор. Обзор eFootball 2022

Когда лучше бы её не было.

О соперничестве FIFA с Pro Evolution Soccer наслышан, пожалуй, каждый. Пока игра Electronic Arts предлагает более быстрый и динамичный геймплей с великолепным онлайном, работа японцев из Konami делает акцент на реализм.

FIFA — аркада, а PES — настоящий футбольный симулятор. Как часто вам приходилось это слышать от журналистов и обычных игроков?

Действительно, PES всегда был более сложным, медитативным и размеренным симулятором, где тактические приёмы и схемы выходили на первый план. Но японцам, видимо, одной этой отличительной черты оказалось мало, и они пошли на очень рискованный, но оправданный шаг.

Они не только сменили название, убрав из него уже ставшее родным словосочетание Pro Evolution Soccer и оставив несуразный «eFootball», но и задумали сделать из футбольной игры сервис с бесплатным распространением. И что в итоге? На старте вышел просто ужас, ибо иное слово подобрать сложно.

Сервисная игра, в которой ничего нет

Я всё понимаю. Сервис — игра, которая обрастает контентом преимущественно уже после релиза, предлагающая этот самый контент за деньги. Но Konami не дала игрокам на старте ничего, за что можно было бы зацепиться.

Новая PES как бы намекает: вот возьмите ничего и попробуйте насладиться. Что я имею в виду? После скачивания творения, которое вообще-то создавалось целых (!!!) два года, вы получите в распоряжение целых (!!!) девять клубов, возможность проводить онлайн-поединки в формате 1 на 1 и ни одного интересного режима — только товарищеские матчи с ботами.

А вот за новые режимы и клубы будьте добры уже заплатить — они появятся лишь в ноябре (спустя два месяца после релиза) в виде платных дополнений. Как думаете, много ли игроков останется в экосистеме игры к ноябрю? Если только самые преданные фанаты.

После выбора клубов смотрим несколько кат-сцен и замечаем, что графика не только стала хуже по сравнению с прошлогодней частью, но и откатила серию прямиком в начало 2000-х. Собственно, уже в летней версии для тестов серверов игроки жаловались на ужасные текстуры поля и кривые анимации.

Про страшные и топорные (такое ощущение, что по ним прошлись как рубанком) лица футболистов и говорить как-то не хочется, вы наверняка уже видели мемы с ними, а если не видели — ознакомьтесь. И да, когда показывают кат-сцены, как игрок забил мяч и празднует гол, FPS падает ниже 30. И это не только на пастгене — игра напоминает мобильную версию и на некстген-консолях.

На выбор только две сложности: обычный игрок и суперзвезда. Как говорится, выбор без выбора: либо ты крутишь-вертишь ботов, либо они с тобой делают то же самое. Продолжительность матча — пять минут. Не больше и не меньше. На ПК нельзя настроить управление, поменять раскладки клавиш и разрешение.

Футболисты пинают гирю вместо мяча

А что с геймплеем? Он такой же медленный и вариативный? Приближенный к реальному футболу темп на месте, да. Чтобы расшатать защитников, надо удачно играть в пас, проводить комбинации и удивлять защитником крутыми финтами. Только всё это работает через одно известное место.

Складывается ощущение, что мяч весит килограммов 100. Пасы часто не проходят не из-за того, что их перехватывают, а потому что мяч останавливается на полпути. Доходит до смешного: иногда футболисты просто не могут принять вроде бы лёгкий пас и забывают, где находится мяч. Либо начинают бегать вокруг него. И как тут играть в комбинационный футбол?

Ладно, но есть ли в этой игре что-то хорошее? На удивление, да. Стоит отметить быстрое вбрасывание мяча из-за ворот и в случае аута или промаха. Никаких разрывов и чёрного экрана, футболисты и вратарь просят мяч и вводят его обратно в игру, как в реальной жизни. Футболист сам устанавливает мяч на угловом флажке. Да, это долго, но реалистично.

Во-вторых, добавили возможность ручного корпуса, не путайте с кнопкой отбора. Появились новые финты: не касаясь мяча, можно обыграть противника. Несмотря на то что футболисты часто теряют позицию, на их забеги, прессинг, борьбу и укрывание мяча корпусом в целом приятно смотреть.

Итоги

Прошлая часть PES не была идеальной, но на фоне этой игры она здорово выделяется. Да даже если вы немного поиграете в FIFA 22 и запустите eFootball 2022, то ужаснётесь, перекреститесь и забудете её как страшный сон.

Даже если опустить отсутствие контента, который со временем обязательно добавят, и закрыть глаза на отвратительную графику, eFootball 2022 всё равно будет выглядеть недоделанной, да чего греха таить, ужасно выглядящей демоверсией. Пародией на футбольный симулятор.

С одной стороны, хорошо: нужен только онлайн-режим — купил его и не паришься. Нужен только режим легенды? Пожалуйста. И в этом преимущество условно-бесплатной модели. Но с другой стороны, давайте вспомним, за что любили серию PES? Прежде всего, за геймплей, который был максимально приближен к реальности. Но сейчас и с ним большие проблемы. Игроки тупят, мяч, как будто гиря, которая буквально застревает в газоне, а игра утопает в багах и кривых анимациях.

На текущий момент играть в это не то что не хочется. В это играть просто невыносимо, а то, что будет через два месяца… А так ли это уже важно? И хотя разработчики говорят, что всё исправят, но когда это случится? Не пора ли будет выпускать уже следующую часть? Как говорится в одной известной пословице: уважение трудно заработать, но легко потерять.