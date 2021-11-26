Сериал Mass Effect от Amazon и уход игроков из Battlefield 2042 / Чемп.NEWS
Поделиться
Конец недели, а новости всё острее: из Battlefield уходят игроки, смешной плагиат в Chief Almighty и подробности сериала Mass Effect.
Держим в курсе: снова пятница, снова наши новости, и это уже 27-й выпуск! Сегодня рассказываем обо всём, что известно про сериал Mass Effect от Amazon, мобильную новинку Chief Almighty, авторы которой используют в своей рекламе обложки игр Sony и Ubisoft, и многое другое.
27-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром
Главное из 27-го выпуска
- Игроки пожаловались на боевой пропуск в Halo Infinite, и их услышали.
- На Reddit разоблачили разработчиков мобильной игры Chief Almighty.
- За игру в Age of Empires 4 поставят зачёт по истории (и это не шутка).
- И многое другое.
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
Комментарии
- 26 ноября 2021
-
15:10
-
14:43
-
14:13
-
13:34
-
13:23
-
13:01
-
12:57
-
12:37
-
11:59
-
11:33
-
11:18
-
10:45
-
10:28
-
09:54
-
09:28
-
09:06
-
08:30
-
08:17
- 25 ноября 2021
-
21:01
-
19:43
-
19:40
-
18:56
-
18:08
-
17:31
-
17:13
-
16:35
-
16:01
-
15:58
-
15:13
-
14:39
-
14:37
-
13:53
-
13:38
-
13:22
-
13:19
Партнерский контент