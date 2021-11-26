Сериал Mass Effect от Amazon и уход игроков из Battlefield 2042 / Чемп.NEWS

Конец недели, а новости всё острее: из Battlefield уходят игроки, смешной плагиат в Chief Almighty и подробности сериала Mass Effect.

Держим в курсе: снова пятница, снова наши новости, и это уже 27-й выпуск! Сегодня рассказываем обо всём, что известно про сериал Mass Effect от Amazon, мобильную новинку Chief Almighty, авторы которой используют в своей рекламе обложки игр Sony и Ubisoft, и многое другое.

27-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 27-го выпуска

Игроки пожаловались на боевой пропуск в Halo Infinite, и их услышали.

На Reddit разоблачили разработчиков мобильной игры Chief Almighty.

За игру в Age of Empires 4 поставят зачёт по истории (и это не шутка).

И многое другое.

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