Косплей: красотки из Cyberpunk 2077, Mortal Kombat, «Холодного сердца» и Horizon

В нашу сегодняшнюю подборку косплея попали красавицы из Cyberpunk 2077, Mortal Kombat и Horizon Forbidden West, а также из комедии Тима Бёртона «Биттлджус» и «Холодного сердца» Disney. Несмотря на всю холодность образа Эльзы, у Анастасии Lion получилось сделать его максимально горячим.
Cyberpunk 2077
Совсем скоро проблемная Cyberpunk 2077 будет праздновать годовщину. Пускай у игры до сих пор немало проблем, одно её достоинство вряд ли переплюнет кто-то ещё. Персонажи у CD Projekt RED получились очень живыми, настоящими. Им хочется верить, с ними хочется пообщаться. А в случае с Джуди Альварез от обворожительной Софии Летяго многим захочется гораздо большего.
«Биттлджус»
Хоррор-комедии Тима Бёртона не так часто попадаются на глаза косплеерам. Это недоразумение решила исправить Илона Бугаева, создав образ из культового фильма 1988 года. В качестве основы красотка взяла главного героя Адама Мейтленда и представила его женскую версию.
Mortal Kombat
Персонажи из Mortal Kombat всегда в моде. Особенно у очень спортивной Влады Луцак, которая вновь перевоплотилась в Соню Блэйд из последней игры. Кстати, в следующем году серии стукнет аж 30 лет.
«Холодное сердце»
Наступил декабрь, а с ним и холода. Косплеер Анастасия Lion решила стать прекрасной Эльзой из «Холодного сердца», чтобы растопить сердца зрителей своим прекрасным образом.
Horizon Forbidden West
В феврале на консоли PlayStation выйдет продолжение Horizon Zero Dawn с подзаголовком Forbidden West. Сногсшибательная Оити перевоплотилась в отважную охотницу Элой и провела фотосессию в суровых русских кругах. Посмотрите на работу с цветом и её костюм! С такой защитницей нам не страшны никакие железные динозавры.
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