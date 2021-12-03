Косплей: красотки из Cyberpunk 2077, Mortal Kombat, «Холодного сердца» и Horizon

В нашу сегодняшнюю подборку косплея попали красавицы из Cyberpunk 2077, Mortal Kombat и Horizon Forbidden West, а также из комедии Тима Бёртона «Биттлджус» и «Холодного сердца» Disney. Несмотря на всю холодность образа Эльзы, у Анастасии Lion получилось сделать его максимально горячим.

Cyberpunk 2077

Совсем скоро проблемная Cyberpunk 2077 будет праздновать годовщину. Пускай у игры до сих пор немало проблем, одно её достоинство вряд ли переплюнет кто-то ещё. Персонажи у CD Projekt RED получились очень живыми, настоящими. Им хочется верить, с ними хочется пообщаться. А в случае с Джуди Альварез от обворожительной Софии Летяго многим захочется гораздо большего.

«Биттлджус»

Хоррор-комедии Тима Бёртона не так часто попадаются на глаза косплеерам. Это недоразумение решила исправить Илона Бугаева, создав образ из культового фильма 1988 года. В качестве основы красотка взяла главного героя Адама Мейтленда и представила его женскую версию.

Mortal Kombat

Персонажи из Mortal Kombat всегда в моде. Особенно у очень спортивной Влады Луцак, которая вновь перевоплотилась в Соню Блэйд из последней игры. Кстати, в следующем году серии стукнет аж 30 лет.

«Холодное сердце»

Наступил декабрь, а с ним и холода. Косплеер Анастасия Lion решила стать прекрасной Эльзой из «Холодного сердца», чтобы растопить сердца зрителей своим прекрасным образом.

Horizon Forbidden West

В феврале на консоли PlayStation выйдет продолжение Horizon Zero Dawn с подзаголовком Forbidden West. Сногсшибательная Оити перевоплотилась в отважную охотницу Элой и провела фотосессию в суровых русских кругах. Посмотрите на работу с цветом и её костюм! С такой защитницей нам не страшны никакие железные динозавры.