Косплей: притягательные героини Genshin Impact, «Ведьмака», «Аркейн» и Resident Evil

Все мы любим косплей, когда человек предельно вживается в роль персонажа и создаёт образ, близкий к оригинальному. Это далеко не лёгкое занятие, поэтому каждая хорошая работа очень ценна. Мы решили запустить новую регулярную рубрику, где будем собирать самый качественный косплей.

Сегодня в нашей подборке: Джинкс из «Аркейн», Еула из Genshin Impact, Клер из Resident Evil 2 и Йеннифэр из «Ведьмак 3: Дикая охота».

«Аркейн»

Сериал по League of Legends произвёл настоящий фурор. Шоу разорвало чарты и поразило фанатов MOBA работой с графикой и музыкой, а также сюжетом и персонажами. Из последних особенно удалась Джинкс. Психопатка с детскими обидами получилась настолько убедительной и настолько яркой, что нет сомнения — именно она тут звезда вечеринки. Всю сложность и неординарность этого образа воссоздала очаровательная Энж Стрельникова.

Genshin Impact

К релизу дополнения 2.3 для Genshin Impact Саша Холланд приготовила притягательный образ Еулы. Девушка использует особый набор фильтров, из-за чего цветовое оформление в кадре получается тёплым и мягким. Однако не таким, как персонаж, которого она косплеит. Вряд ли кто-то сравнится с Еулой по хладнокровности.

«Ведьмак 3: Дикая Охота»

«Дикая Охота» вышла целых шесть лет назад, однако образы персонажей всё ещё популярны среди игроков и косплееров. Вот и Наталья Narga приготовила чувственный сет Йеннифэр.

Resident Evil 3

Helly Valentine создала косплей на Клер Редфилд из ремейка Resident Evil 3. Образ передан отлично, а в качестве антуража выбрано, судя по всему, складское помещение. И обратите внимание на фотографию с кустом зелёной травы — косплеер явно разбирается, как выжить в Раккун-Сити.