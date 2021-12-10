У Cyberpunk 2077 день рождения! Как игра изменилась за дебютный год?

Cyberpunk 2077 вошла в историю игровой индустрии. До прошлого декабря мир не знал случаев, когда настолько расхайпленный проект так громко садился в лужу. За первые 10 дней продали 13 млн копий, но для CD Projekt RED это пошло, скорее, в минус. Ведь так ещё больше людей смогли увидеть недостатки игры и поделиться ими с миром. Это в мгновение ока уничтожило репутацию компании, которая была любимицей публики и считалась чуть ли не спасителем индустрии.

Удаление из PlayStation Store, введение повсеместной возможности возврата (даже в магазине Sony!), перенос даты релиза уже после отправки игры «на золото», плашки с предупреждением о плохой работе на консолях в ритейловых магазинах — всё это прецедент невиданных масштабов, который не скоро выветрится из умов геймеров.

Причин для гнева было много. У игры были линейная история, плохая оптимизация на ПК, ужасающая версия для PS4 и Xbox One, отсутствие версии для некстгена, полумёртвый город и, конечно же, баги. Были как простые глитчи, так и ломающие сюжетные квесты ошибки. Всего этого в релизной версии игры было предостаточно, она полностью противоречила обещаниям авторов и своему же маркетингу.

Выждав неделю, CDPR пообещала исправить ситуацию патчами, а также насыпать гору сюжетного контента уже в первые месяцы 2021-го. И вот с момента релиза прошёл год, за который вышло три больших патча и семь хотфиксов. Некоторые из них содержали по тысяче изменений, напоминая, скорее, патч-логи какого-нибудь «выживача» из раннего доступа, а не пострелизную поддержку одной из самых дорогих игр в истории.

Последний на данный момент патч 1.31 вышел в сентябре, после чего студия сказала, что в этом году уже не стоит ждать никаких обновлений. Похоже, нет момента лучше, чтобы оценить, как Найт-Сити изменился за год.

Оптимизация и стабильность

Начнём с больной и понятной всем темы. Вышедшая 10 декабря Cyberpunk 2077 не только кишела багами, но ещё и выдавала крайне посредственную производительность даже на самых мощных компьютерах.

Добиться стабильных 60 FPS в 4K на максимальных настройках графики было невозможно даже с RTX 3090. Особенно сильно производительность просаживал рейтрейсинг, отказываться от которого было по-настоящему обидно. CD Projekt проделала огромную работу с технологией, показав одну из самых впечатляющих имплементаций на рынке, сочетающей как потрясающие отражения, так и честное освещение.

Впрочем, владельцы слабых ПК могли знать об этом лишь из роликов на YouTube и пресс-релизов. Да, игра запускалась на недорогих сборках и номинально выдавала приемлемую производительность, но пользователи страдали от огромного количества неожиданных просадок, которые на корню убивали удовольствие от игрового процесса.

Уже в апреле, к моменту выхода патча 1.2, разработчики серьёзно увеличили производительность. На текущий момент получить приличный фреймрейт на средне-низких настройках в Full HD может уже большая часть покупателей игры в Steam, пускай это будет и не тот опыт, который обещала студия.

Но весь год от пользователей поступали жалобы на то, что некоторые обновления ломают игру. Так, например, некоторые уверены, что даже на текущей версии 1.31 вылеты на рабочий стол случаются гораздо чаще, чем на релизе.

С патчами ушло и несколько заметных и типичных проблем подобных игр. Разработчики смогли более-менее устранить утечки памяти, из-за которых игра крашилась при длительных сессиях. Вместе с этим исправили и опасную проблему с лимитом данных для сохранений, из-за чего у некоторых они могли просто испортиться.

Отдельный разговор про консоли. Если на ПК всё было относительно играбельно практически с первого дня, то тут дело обстояло иначе. CD Projekt Red сделала блогерам небывалый подарок, отправив игру в печать раньше времени. В итоге на дисках была чудовищная дорелизная версия.

Без патча первого дня консольный «Киберпанк» был ужасно замылен, забагован и нетороплив, выдавая неприличное количество багов на минуту игрового времени. Покупателей цифровых версий спас факт, что с сервера скачивается уже обновлённая вариация, а вот тем, кто купил диск и не мог оперативно загрузить огромный патч первого дня (занимающий даже больше, чем сама игра), остаётся только сочувствовать.

Из-за этого Sony сняла игру с продажи в своём магазине. Триумфальное возвращение Cyberpunk 2077 в PlayStation Store случилось в июне 2021-го, но на странице игры до сих пор есть пометка, что играть в неё на базовой PS4 не рекомендуется. У Microsoft таких пометок нет, хотя версия для базового Xbox One до сих пор остаётся худшей среди всех.

Разработчики смогли добиться нормальной производительности на обычной PS4, а версии для PS4 Pro и Xbox One X уже давно можно назвать играбельными. Также исправили и утечки памяти, из-за чего игра могла закрыться с ошибкой, даже если просто слишком быстро ехать через город или долго играть.

Добиться стабильных 30 fps на PS4 и 25-30 fps на Xbox One удалось высокой ценой. Количество трафика и пешеходов на улицах сократилось в разы. Из-за этого временами кажется, что город вымер.

Неоднозначная ситуация с версией для PS5 и Xbox Series. На этих консолях игра большую часть времени выдавала стабильные 60 FPS ещё на релизе, но качество графики всё равно было в разы ниже, чем можно ожидать от некстген-тайтла. Туда же идёт и динамическое разрешение, которое на Xbox Series X в режиме качества может быть порядка 1512-1728р с улучшенной графикой, однако играть придётся в 30 FPS. На PS5 такого выбора нет, поэтому игрокам остаётся довольствоваться максимальным разрешением в 1188р и урезанной картинкой.

Полноценная некстген-версия Cyberpunk 2077 была заявлена на осень 2021-го, но недавно авторы сдвинули даты. Теперь она ожидается в начале 2022 года вместе с масштабным обновлением 1.5.

За год разработчики смогли довести игру до приемлемого состояния почти на всех платформах, решив большинство проблем. В будущем ситуация должна стать ещё лучше для ПК и некстгена, а вот с PS4 и Xbox One уже всё. Студия заявила, что сделала всё, что могла, поэтому дальнейших улучшений производительности на предыдущем поколении ждать не стоит.

Мелкие баги и визуальные глитчи

С другой стороны от оптимизации стоят мелкие баги. Летающие машины, мерцающие текстуры, застревающие в объектах персонажи, неправильно работающая анимация тел — продолжить список может любой, кто смотрел хотя бы одну соответствующую подборку на YouTube.

Похоже, полностью избавиться от этого не удалось. Персонажи всё ещё могут зависнуть на одной и той же фразе в диалоге, повторяя её раз за разом. Но многое было исправлено, например, уведомления от фиксеров больше не застревают на экране, а персонажи перестали вставать в Т-позу (или хотя бы не делают это так часто).

Найти взлетающую машину или пролететь по лестнице теперь гораздо сложнее, но вот мерцание предметов или застрявшие друг в друге объекты всё ещё встречаются, особенно на старых консолях. Также часто пропадают и второстепенные NPC вроде прохожих, стоит лишь на мгновение отвернуться.

Сюда же можно отнести неудачный интерфейс и проблемы со звонками. Телефон в игре реализован даже хуже, чем даже в GTA 4 (ей уже 13 лет!), а разговоры по-прежнему нельзя проматывать. Ладно, хоть элементы интерфейса перестали оставаться на экране после разговора, а фиксеры реже надоедают с предложениями купить тачку.

И интерфейс так и не исправили! За год, прошедший с релиза The Witcher 3, разработчики несколько раз меняли инвентарь и другие подменю, чтобы они были удобнее.

Меню Cyberpunk 2077 остались всё такими же вырвиглазно красными, а «новаторский» квадратный курсор из Excel никуда не делся. Из всех нормальных нововведений: возможность сравнивать экипировку и масштабируемая мини-карта. Неудобно и тут — мы всё ещё смотрим на плоскость карты под прямым углом, хотя ничего не мешало изменить это.

За год студия проделала большую работу, и если бы Cyberpunk 2077 вышла в таком состоянии сейчас, то её история сложилась бы чуть иначе. Но дел ещё немало, ибо игра больше походит на поделку из раннего доступа, а не некстген-релиз за 4000 рублей.

Ломающие игру ошибки

Из всех видов ошибок и багов самые неприятные те, которые ломают игровой процесс и прокачку. Если про проблему с «битыми» файлами сохранений мы уже поговорили, то вот ошибки в самих квестах заслуживают отдельного уточнения.

Если верить сообщениям игроков и охотников за достижениями на форумах, то непроходимых квестов и сломанных ачивок в игре сейчас нет. До первых крупных патчей практически каждый квест мог стать непроходимым из-за застревающих в объектах персонажей или отсутствия необходимых звонков от NPC.

Были и более специфические проблемы с конкретными заданиями. Например, в ходе обновлений сломали квест «Старые друзья», где Такемура мог намертво застрять в доках. Старик всё ещё может застрять с небольшой вероятностью, но в случае чего он сразу переместится к следующему квестовому маркеру.

Я прошёл Cyberpunk 2077 на PS5 в декабре прошлого года и столкнулся только с одним, но крайне идиотским багом. Если в квесте «Пропавший без вести» проехать один лишний поворот, то спасаемый пассажир воскликнет «Какого хрена?» Если это произошло, то машина, которая в конце квеста должна увезти пленника, не приедет.

Также были и проблемы с достижениями, которые могли не выпасть вовремя. Особенно этим грешили трофеи за зачистку районов. Впрочем, многие уверены, что игроки просто не заметили какой-нибудь значок на карте. Сейчас таких ситуаций уже не возникает. Все квесты проходимы, все ачивменты выпадают вовремя, но вот значки на карте заметнее не стали.

Системы и баланс

С более тонкими материями вопрос обстоит куда сложнее, чем с банальными техническими недоработками и багами. Cyberpunk 2077 пытается быть одновременно конкурентом и Baldur’s Gate, и GTA, и Far Cry, но в итоге проигрывает каждой.

Начнём с RPG-механик. На выходе в игре царил чудовищный дисбаланс — ветка «Хладнокровия» была бесполезной, если вы не фанат холодного оружия. Среди способностей не было по-настоящему интересных и драйвовых.

То же можно сказать и про стелс. Противники плохо видели и не могли заметить Ви даже на средней дистанции, а в случае обнаружения быстро забывали о его существовании и возвращались к патрулированию. Открытый бой был более быстрым и предпочтительным способом расправиться с группой врагов, чем охота за ними поодиночке.

В принципе, так всё и осталось до сих пор. Разработчики докрутили врагам внимательность, а на высоких уровнях сложности они тщательнее и дольше высматривают игрока после того, как увидят. Из-за этого стелс всё равно не нужен, ведь можно перестрелять всех из автомата.

Открытый мир в игре сломанный. Найт-Сити заполнен активностями, но совершенно не «живёт». Да, по улицам ходят толпы (если ваша система достаточно мощна, конечно же) NPC, но никакой радости от взаимодействия с ними вы не получите.

С патчами прохожих научили реагировать на происходящее, а водители начали объезжать препятствия. Толпа активнее взаимодействует с бесчинствами игрока, люди начинают в страхе убегать после стрельбы или взрывов.

Но самая большая боль — полиция. В отличие от блюстителей правопорядка из GTA, копы Найт-Сити неспособны на толковую погоню и появляются за спиной игрока, что выглядит нелепо. Разработчики пытались исправить ситуацию, но получилось неудачно. Полицейские всё ещё появляются за спиной игрока, просто дальше обычного.

Особенно обидно за «Траума Тим» — частную медицинскую компанию, которая любой ценой спасает своих клиентов, даже если это грозит вооружённым конфликтом с кем бы то ни было. В игре она встречается всего несколько раз по сюжету и никак не участвует в событиях в открытом мире.

В итоге можно сказать, что за год разработчики немного подкрутили баланс в прокачке и геймплее, а также привели системы открытого мира к минимальному уровню AAA-игр. Никаких прорывов в этих аспектах не случилось, просто на глаза перестали бросаться совсем уж вопиющие недоработки. Cyberpunk 2077 ещё есть куда расти, и неизвестно, будут ли авторы тратить время на эти аспекты.

Дополнительный контент

Здесь CD Projekt расстроила больше всего. За год студия изменила план по выпуску контента дважды. Изначально обещали «бесплатные дополнения, рассказывающие истории из Найт-Сити» в первой половине 2021-го, а во второй — некстген-версии. Уже в октябре стало ясно, что вообще всё это перенесли.

А контент Cyberpunk 2077 очень нужен. Брейндансы встречаются несколько раз по сюжету и совершенно не раскрыты, некоторые зоны карты не используются, уже упомянутая «Траума Тим» не сходит с уст героев, но появляется всего несколько раз. Всё это намекает на то, что CD Projekt хотела выпустить дополнения как можно скорее, но не смогла.

Вместо этого за год в игре появились автомобиль, две куртки для Ви и альтернативный образ Джонни Сильверхенда.

Здесь стоит оговориться, что 20-й и 21-й годы выдались тяжёлыми как для всей индустрии, так особенно и для CD Projekt RED. Помимо пандемии и перехода на удалённый режим, у CDPR начались серьёзные внутренние проблемы. О ситуации внутри студии известно немногое, но заметная часть команды просто ушла. А весной взломали внутренние сети, из-за чего сотрудники две недели не могли нормально работать.

А как поддерживалась The Witcher 3 в первый год после выхода? «Ведьмак» вышел в мае 2015-го и в течение трёх месяцев получил 16 (!!!) бесплатных дополнений, где были доспехи для Геральта, альтернативные образы для Трисс, Йеннифэр и Цири, а также четыре квеста и режим «Новая игра+».

Всё это время для Wild Hunt активно выпускались патчи, которые, как и в случае с Cyberpunk 2077, то ломали, то, наоборот, чинили игру, но периодичность их выхода вполне сравнима с тем, как патчи выходили к «Киберпанку».

Помимо этого, осенью 2015-го появилось первое крупное сюжетное дополнение «Каменные сердца». Оно ввело новые механики и серьёзно повлияло на некоторые локации — северо-восток Велена и Оксенфурт преобразились, там появились новые противники, подземелья и квесты. Разумеется, не забываем об основной сюжетной ветке аддона, которую считают лучшей историей в «Ведьмаке».

В мае 2016-го вышло «Кровь и вино». Это крупное контентное дополнение привнесло не только новую сюжетную ветку, но и добавило огромный Туссент, сравнимый с третью мира оригинальной игры. Он был наполнен новым контентом вроде новых типов заданий, врагов, оружия, доспехов, расходников, а также расширил прокачку. Одно прохождение сюжета занимает порядка 15 часов, а с полной зачисткой — как новая ААА-игра.

«Киберпанку» таких крупных аддонов очень не хватает.

Хотя CD Projekt Red и довела Cyberpunk 2077 до приемлемого состояния за год, назвать игру законченной нельзя. Торчащие тут и там баги прибрали, графические глитчи причесали, но глобальные проблемы не решили. Неудобный интерфейс, полиция, прокачка — из-за этого Cyberpunk ощущается не игрой, а прототипом, который зачем-то продали за фуллпрайс.

При этом студия нарушила собственные обещания и показала результат во много раз хуже, чем шесть лет назад с «Ведьмаком». Из всех игр поляков именно The Witcher 3 на старте работала лучше всех, за первые несколько месяцев она получила ворох патчей и небольших дополнений, а в течение года — два крупных аддона, которые сделали её в полтора раза масштабнее.

Мы уже рассказывали, что Cyberpunk 2077 есть за что любить, но этой игре по-настоящему не хватает серьёзной доработки. Надеемся, что наполеоновские планы руководства не останутся пустым маркетинговым трёпом и в следующем декабре мы сможем оценить то, что авторы хотели показать изначально.