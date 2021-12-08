Тренировка искусственного интеллекта в вооружённых силах России и когда ждать Persona 5 в Steam.

Налог на видеокарты и польза игр для российской армии / Чемп.NEWS

Юбилейный 30-й выпуск наших видеоновостей, а вместе с ним подготовка к грядущей The Game Awards 2021, суд Nintendo по делу об отмене предзаказов, а также новый секретный проект компании Atlus в Steam. Ждём релиз Persona 5 на ПК?

30-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 30-го выпуска

Тренировка искусственного интеллекта в российской армии.

NVIDIA, HP и Zotac просят президента США освободить видеокарты от налогов.

Организатор The Game Awards 2021 подогревает интерес (будут громкие анонсы).

И многое другое.

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