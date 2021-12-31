Во что поиграть на новогодних каникулах

Совсем скоро куранты отсчитают последние мгновения 2021 года. Вслед за праздничным застольем наступят новогодние каникулы. Это отличное время не только для отдыха от учёбы или работы, но и для того, чтобы почистить собственный бэклог или опробовать новые приключения. Специально для вас составили список 10 игр, которые точно стоит запустить январским вечером.

1. It Takes Two

У большинства из нас новогодние каникулы по традиции проходят в семейном кругу. И что может быть лучше, чем провести это время за «лучшим семейным развлечением» по версии The Game Awards 2021. У студии Hazelight по сути получился мультфильм Pixar с разнообразнейшим и увлекательным геймплеем.

В своём творении Юсеф Фарес умудряется неоднократно удивлять геймеров каждые 5-10 минут как новыми локациями, так и необычными игровыми ситуациями. К тому же сама игра поднимает важные вопросы преодоления проблем в семейных отношениях, что само по себе важно. Главное, чтобы было с кем пройти It Takes Two, ведь преодолевать местные препятствия и разгадывать головоломки можно только вдвоём.

2. Frostpunk

За окном слишком холодно для прогулок? Самое то, чтобы запустить Frostpunk и заняться спасением человечества в условиях глобального похолодания. Смесь менеджера города, стимпанка и альтернативной истории легко затягивает на несколько десятков часов.

В игре 11 bit studios игроку предстоит примерить на себя роль лидера поселения, принимать сложные решения, заботиться о соотечественниках, решать актуальные проблемы, искать ресурсы и просто стараться выжить. Согласитесь, всегда приятно бороться с холодом, укутавшись в тёплый плед и выпивая горячий чай.

3. Far Cry 3 и Far Cry 6

Когда на календаре только январь, а до отпуска ещё несколько месяцев, хочется тёплого солнца на пляже и веселья. Именно поэтому будет так приятно запустить третью и шестую части Far Cry. События шутеров разворачиваются в тропических странах и островах.

Но самое главное, разработчики дают игрокам полный карт-бланш. Красочная природа, прекрасные пейзажи, толпы врагов, безумный арсенал, не перегружающий мозг геймплей – всё это отлично помогает расслабиться и просто развлечься. Ну а снова встретиться с фактурными и харизматичными Ваасом Монтенегро и Антоном Кастильо будет только за счастье.

4. Steep и Riders Republic

Каждому любителю экстремальных видов спорта, вынужденному из-за карантина сидеть дома, обязательно стоит попробовать эти два тайтла от Ubisoft Annecy. Здесь есть всё, от разнообразных трасс и испытаний до весёлых активностей и режимов.

Игрок может спуститься на лыжах по альпийским склонам, полетать на вингсьюте с ракетным двигателем вдоль гор Японии, покататься на сноуборде в Аляске, скатиться на велосипеде по территории семи американских национальных парков. А ведь есть ещё езда на санях, бейсджампинг, скоростная езда и даже зимние Олимпийские игры, где можно побороться за медали. А если вам надоест соревноваться, то можно просто наслаждаться местными пейзажами.

5. Red Dead Redemption 2

Безусловно, после неудачной трилогии ремастеров GTA доверие к RockStar Games основательно подорвано. Но это не повод забывать о прошлых заслугах компании, выпустивших одну из самых масштабных и проработанных игр в истории индустрии.

Новогодних каникул как раз хватит на прохождение большой сюжетной компании со всеми побочными заданиями. А благодаря реалистичному отображению снега местные зимние пейзажи выглядят прекрасно. Кроме того, в Red Dead Redemption 2 просто приятно находиться и проводить свободное время – настолько детально переданы антураж и атмосфера той эпохи.

6. Psychonauts 2

Начало года – самое то, чтобы стартовать с неожиданных экспериментов. Именно поэтому вам обязательно следует опробовать одну из самых необычных игр 2021 года. Продолжение культовых «Психонавтов» нисколько не уступает оригиналу.

Более того, новый сюжет гармонично развивает идеи оригинала, уровни всё такие же непредсказуемые, а геймплей чётко выверен. На месте и узнаваемый визуальный стиль, и характерный юмор Тима Шейфера. Хоть большие награды прошли мимо, но она совершенно точно заслуживает знакомства с ней. Возможно, как раз к этому моменту появится русский язык.

7. «Человек-паук»

Декабрь отметился не только предпраздничной суетой, но и выходом главного фильма новой фазы киновселенной «Марвел». Пока «Человек-паук: Нет пути домой» ставит рекорды проката, самое то после просмотра запустить Marvel's Spider-Man.

Идеальная возможность собственноручно полетать по Нью-Йорку, вмешаться в злодейские планы своих заклятых врагов и ощутить себя супергероем.

8. Death Stranding

Хоть и Новый год — это семейный праздник, все мы любим побывать в компании только с самим собой. Особенно это актуально в современных реалиях, где не у всех есть возможность встретиться с друзьями и родственниками. Death Stranding разделяет с игроком это настроение, поднимая тему одиночества, но придавая этому чувству смысл.

Разработчики словно говорят, что даже в самом безвыходном положении всегда можно создавать новые связи с новыми людьми и не замыкаться внутри себя. Всё это дополняется историей про хиральную сеть и восстановление страны. Что ни говори, но Кодзима – гений.

9. Hades

Как говорил Ваас Монтенегро, «безумие – это повторение одного и того же». Точно так же своевольный младший бог Загрей из раза в раз пытается сбежать из подземного царства Аида, проходя бесконечный цикл из смертей и перерождений.

Разработчикам из Supergiant Games удалось гармонично совместить роуглайк, продуманный геймплей и интересную историю в сеттинге древнегреческих мифов. Здесь и знакомые с детства персонажи, Дополнительный интерес придаёт тот факт, что Hades стала первой игрой, получившей престижную литературную премию «Хьюго».

10. Black Book («Чёрная книга»)

Одна из лучших игр уходящего года совершенно точно заслуживает вашего внимания на этих каникулах. Если вы ещё не проходили её, то лучшего времени ближе познакомиться с региональным фольклором не будет. Здесь есть буквально всё: битвы с нечистью, своеобразное расследование, атмосферное путешествия в ад, магические способности, излечивание оборотней и даже встречи с «коллегами-колдунами».

Колоритное приключение по народным сказаниям и былинам бросает от натурального хоррора до смешащей комедии. Это опыт, который должен испытать каждый.