Новогодний выпуск с поздравлениями и новостями про Call of Duty, S.T.A.L.K.E.R. 2 и Fortnite с режимом без строительства.

Роналдо играет в Call of Duty, Fortnite без стройки и российский хоррор на UE5 / Чемп.NEWS

В канун Нового года мы спешим порадовать вас 37-м выпуском наших видеоновостей. Это последнее видео 2021 года от нас, но внутри сюрприз: впервые сразу два ведущих расскажут вам о событиях последних предновогодних дней, а также поздравят с наступающими праздниками.

Сегодня рассказываем про инсайд о новом режиме для Fortnite без стройки. Про бразильского футболиста Роналдо и его успехи в Call of Duty: Warzone. И про другие самые интересные новости предновогодней недели.

37-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 37-го выпуска

Самые ожидаемые игры 2022 года по мнению автора S.T.A.L.K.E.R. 2.

Пользователь Reddit замерял сердцебиение в спокойных и динамичных играх.

Новые подробности про российский хоррор ILL на движке Unreal Engine 5.

И многое другое.

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