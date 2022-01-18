Что такое Wordle и почему в него сейчас все играют

Сейчас в «Твиттере» то и дело во вкладке «актуальное» всплывает хэштег #вордли, а вместе с ним и странные квадраты из трёх цветов: серого, жёлтого и зелёного. Рассказываем, как пользователи угадывают «слово дня», а также при чём здесь Apple и торговая марка.

«Вордли» — кроссворд, но с одним условием…

Каждые 24 часа на сайте случайным образом выбирается слово дня. У игрока шесть попыток ввести правильное слово. Если буква присутствует в ответе и находится на своём месте, она отмечается зелёным цветом. Если она есть в слове, но находится в неправильной позиции, то её отмечают жёлтым, а серым — если отсутствует вовсе. Результатом, или же попытками, можно поделиться в виде поста или ссылки. Однако вместо забитых слов будут просто квадратики из трёх перечисленных цветов.

«Вордли» разработал один человек на чистом энтузиазме

Александр Белоусов рассказал, что при разработке опирался на проекты с GitHub. Там он нашёл подходящее приложение с функцией ввода, полей и клавиатуры и приступил к написанию сайта. Больше всего времени ушло на создание простого и удобного шеринг-механизма.

Как итог, результатом можно поделиться в любой социальной сети в два клика. Слова для подборки он скачал и настроил при помощи собственного скрипта. На данный момент в ротации «Вордли» находится порядка 10 000 слов. В дальнейшем разработчик планирует выпустить «Вордли» на мобильные устройства, в чём ему поможет друг. Однако там, возможно, будет присутствовать реклама.

Но сначала был Wordle

Возлюбленная инженера-программиста из США Джоша Уордла любила решать кроссворды. Джош решил специально для неё сделать генерируемую головоломку, но только с одним словом и шестью попытками на решение. Изначально они играли вдвоём, затем о сайте узнали и родственники девушки. В ноябре 2021 года Уордл открыл доступ к ресурсу для всех, а уже через два месяца сайт ежедневно посещали около 300 000 человек.

Несмотря на свою простоту, Wordle создает вовлеченность за счёт ограниченности: пользователь может сыграть в неё лишь один раз за день. На общей волне обсуждений и популярности в цифровых магазинах для мобильных устройств стали возникать всевозможные клоны Wordle.

Apple оперативно стала их подчищать, и под раздачу попали даже самые успешные. Один из таких, Wordle!, скачали около 12 тыс. раз, но калифорнийская IT-компания всё равно убрала его из App Store под предлогом запрета «копирования работы другого разработчика». Засилье одноимённых подражателей объясняется просто: Джош решил не регистрировать название как торговую марку. Программист также сообщил о том, что монетизировать веб-сайт с игрой он никак не будет.