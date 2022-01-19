Как Microsoft спасла Activision Blizzard. Авторы Call of Duty и Diablo сами не справились

18 января Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard — сделка уже стала самой крупной во всей игровой индустрии, её оценивают почти в $ 70 млрд. При этом рыночная капитализация Sony на фоне события обрушилась аж на $ 20 млрд, а в индустрии уже обеспокоены потенциальной монополией Xbox.
Однако если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то можно прийти к совершенно другим выводам. В случае успешного завершения сделки выиграют от неё практически все: Microsoft, сама Activision Blizzard, её разработчики. Но самое главное, что от этого выиграем мы — игроки.
Activision стала слишком узколобой
В последние годы Activision совсем уж превратилась в конвейер по созданию Call of Duty: к традиционным ежегодным частям добавились бесплатная Warzone и мобильная Mobile, а в производстве находилась ещё одна крупнобюджетная разработка для смартфонов. При этом к началу 2021 году над развитием франшизы работали абсолютно все студии Activision — исключениями стали подразделения Blizzard и King.
Изредка появлялись светлые пятна вроде свежих релизов по Crash Bandicoot, Spyro the Dragon и Tony Hawk's Pro Skater. Но это были именно что исключения, а после выпуска отличной Crash Bandicoot 4 команду посадили делать контент для Call of Duty. А вот создателей ремейка Tony Hawk's Pro Skater внезапно внедрили в Blizzard, где они делали ремейк Diablo 2.
Вдобавок, как мы знаем из множества материалов журналиста Джейсона Шрайера, последние несколько лет Activision активно давила на Blizzard: владелец хотел видеть больше новых и популярных игр, чтобы каждая приносила по миллиарду долларов в год. Именно поэтому от новых стратегий вроде StarCraft 3 отказались, поддержку Heroes of the Storm свернули до коматозного состояния, а команде Overwatch пришлось взяться за спорный сиквел — и вот уже сколько лет его никак не могут выпустить.
То есть сначала Activision сама превратила своё производство в конвейер Call of Duty, а после взялась за Blizzard в надежде превратить популярные франшизы вроде Wacraft, Overwatch и Diablo в подобие Call of Duty с регулярными релизами. Однако это идёт полностью вразрез с тем, как работала Blizzard — компания никогда не была «заводом», каким её пыталась сделать Activision.
У Microsoft другое видение
Именно поэтому смена владельца Activision Blizzard может оказаться критически важной. Нам ещё предстоит увидеть, как купленные Microsoft студии работают под её управлением, однако уже сейчас кажется, что у них хватает творческой свободы — во многом благодаря Xbox Game Pass.
Microsoft требуются игры разных жанров и масштабов. Именно поэтому Obsidian может одновременно делать «выживастик» Grounded, фэнтезийную ролевку Avowed и сиквел The Outer Worlds. Именно поэтому Ninja Theory выпускает Bleeding Edge, параллельно работая над Hellblade 2 и экспериментальным хоррором Project: MARA.
Взгляните на постер из анонсирующего покупку поста. Из франшиз Activision там только Call of Duty (кто бы сомневался), а от Blizzard указаны Overwatch, Diablo, World of Warcraft и, внезапно, StarCraft. Последнее особенно важно, поскольку, из сообщений СМИ, конкретно владельцы Activision фактически заморозили StarCraft и не планировали работать над играми по этому бренду. А Microsoft потенциально ставит его в роли флагмана издательства.
И это неудивительно, ведь Microsoft уже сейчас старается залезть во все жанры: симуляторы (Forza Motorsport, Microsoft Flight Simulator), шутеры (Halo, Gears), стратегии (Age of Empires 4, Gears Tactics), RPG (Starfield, Avowed, The Outer Worlds, The Elder Scrolls), «выживастики» (Minecraft, State of Decay), и ещё множество совершенно разных игр вроде Battletoads и Sea of Thieves. Всё это нужно компании, чтобы привлекать к Xbox Game Pass совершенно разных игроков.
Именно поэтому Activision и Blizzard после перехода к Microsoft могут заняться совершенно разными проектами. И да, потенциально мы действительно имеем все шансы увидеть полноценную StarCraft 3 и избежать спорных сиквелов вроде Overwatch 2.
Какие бренды Activision могут вернуться благодаря сделке с Microsoft
В первую очередь хочется отметить четыре франшизы — культовый шутер девяностых Soldier of Fortune, известный вестерн Gun, супергеройский экшен в открытом мире Prototype и конкурента ГТА True Crume. Не стоит забывать про Spyro, которую после замечательного ремейка оставили без продолжения, хотя напрашивалось.
Многие наверняка заходят увидеть новую самостоятельную игру студии Raven — она за свою жизнь отметилась множеством хитов вроде X-Men Origins: Wolverine, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Quake 4, Marvel: Ultimate Alliance и той же Soldier of Fortune, однако после вялых продаж Singularity команду посадили на поддержку Call of Duty. За прошедшее время именно она сделала королевскую битву Warzone и сюжетную кампанию Black Ops Cold War.
Что в итоге?
Сделка не просто так оказалась настолько обсуждаемой — подобного в индустрии ещё никогда не случалось. Не в таких масштабах. И пока сложно представить, к чему всё это приведёт. Документы подпишут к лету 2023 года, а долгосрочных изменений придётся подождать ещё несколько лет. В краткосрочной перспективе вряд ли что-то всерьёз изменится в индустрии из-за этого поглощения, поэтому той же Sony ничего пока не угрожает. Однако положению PlayStation и Nintendo всё же не позавидуешь. Как в таких условиях выстраивать своё будущее, когда один из ключевых партнёров может внезапно оказаться частью конкурента?
Сделка Microsoft и Activision Blizzard ещё не завершена — ей предстоит пройти проверку антимонопольной службы. Некоторые аналитики допускают, что государство может забраковать покупку, однако вероятность такого всё же мала.
При этом всеобщий тренд индустрии на консолидацию, скорее, вреден — нет ничего хорошего в том, что у одной корпорации будет контроль над такой огромной частью рынка. Однако именно случай с Activision Blizzard мне видится исключением. Текущее руководство было слишком ориентировано на бизнес, из-за чего уже начали страдать сами игры. Activision Blizzard в руках Microsoft кажется куда более ценной конторой, нежели будь она независимым производителем одной Call of Duty.
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