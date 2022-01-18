Microsoft покупает Activision Blizzard за $ 68,7 млрд

Microsoft покупает издательство Activision Blizzard. Об этом технический гигант сообщил вскоре после сообщений журналистов The Wall Street Journal.
Подобный ход по-настоящему удивляет даже на фоне недавнего приобретения Bethesda. Для понимания масштабов — Activision в несколько раз дороже Bethesda. Сообщается, что сумма сделки составляет $ 68,7 млрд (Bethesda купили за $ 7,5 млрд). Её должны закрыть до конца июня 2023 года.
У Activision сейчас тяжёлый период из-за множества скандалов как внутри Activision, так и Blizzard. Возможно, этим и решила воспользоваться Microsoft. Примечательно, что текущая рыночная стоимость издательства составляет $ 50 млрд. Неплохой бонус. Глава компании Бобби Котик пока останется управлять ей.
Теперь Microsoft, вдобавок к остальным франшизам, станет обладателем Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Candy Crash и других крупнейших брендов. Что это означает для дальнейшего будущего Activision и релизов компании на других платформах, пока большой вопрос.
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