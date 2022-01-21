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Главное о сделке Microsoft с Activision Blizzard, что с Call of Duty, падение акций Sony и интервью с Филом Спенсером

Хроника событий: как падали акции Sony и чего ждать от Microsoft / Чемп.NEWS
Семён Кудряшов
Call of Duty: Warzone
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Собрали важные цифры, инсайды и заявления из интервью с Филом Спенсером. Поделится ли Microsoft новыми играми с Sony?

Пятница неспокойной недели, а вместе с ней и 41-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня мы говорим только про сделку Microsoft и Activision Blizzard. Что будет со старыми франшизами Blizzard? Как сильно упали акции Sony? Как сотрудники Activision отреагировали на сделку и когда компанию покинет глава Бобби Котик?

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Главное из 41-го выпуска

  • Поделится ли Фил Спенсер новыми играми с Sony?
  • Какие СМИ мог бы купить Бобби Котик перед продажей своей компании?
  • Джефф Кили рассказал, какие компании могла бы купить Microsoft.
  • И многое другое.
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