Собрали важные цифры, инсайды и заявления из интервью с Филом Спенсером. Поделится ли Microsoft новыми играми с Sony?

Хроника событий: как падали акции Sony и чего ждать от Microsoft / Чемп.NEWS

Пятница неспокойной недели, а вместе с ней и 41-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня мы говорим только про сделку Microsoft и Activision Blizzard. Что будет со старыми франшизами Blizzard? Как сильно упали акции Sony? Как сотрудники Activision отреагировали на сделку и когда компанию покинет глава Бобби Котик?

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Главное из 41-го выпуска

Поделится ли Фил Спенсер новыми играми с Sony?

Какие СМИ мог бы купить Бобби Котик перед продажей своей компании?

Джефф Кили рассказал, какие компании могла бы купить Microsoft.

И многое другое.

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